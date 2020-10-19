Топ-менеджер. 10 историй успеха руководителей крупных компаний

Виктория Торгунакова, 29 лет, город — Алматы, генеральный директор сервиса онлайн-продажи билетов «Тикетон», @victoriatorgy

Ключевое преимущество управления — свобода выбора и принятия решений. Вы создаете будущее для вашего продукта, отдела или компании. И, видя результат, ощущаете ценность своих действий. Нужно относиться к любому процессу, которым вы управляете, как к собственному маленькому бизнесу.

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Константин Розенштраус-Макаров, 35 лет, город — Чернигов, Украина, CEO сервиса автоматизации маркетинговых рассылок SendPulse, facebook

Руководитель — это не только управленец. Он или она транслирует видение продукта и культуру в компании.

Руководитель должен быть целеустремленным, гореть своим делом, любить его. Также важно иметь организаторские способности и понимание сути бизнес-процессов, а также навыки бизнес-анализа. Еще имеет значение некое чутье, интуиция, умение разбираться в людях.

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Ахмад Мелибаев, 39 лет, город — Ташкент, совладелец и CEO группы компаний Havoqand people, @ahmad.melibaev





Раньше я думал, что важны какие-то фундаментальные штуки, к которым все привыкли. Например, диплом с именем, степень в бизнес-дисциплинах. Но у меня нет высшего образования. Я учился бизнесу на ходу. Проходил «Практикум» в школе «Сколково». И сейчас считаю самыми важными качествами руководителя гибкость и умение принимать быстрые решения. Также я бы выделил интуицию и умение рисковать, рассчитывать эти риски и работать с ними.

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Дмитрий Ботанов, 34 года, город — Алматы, операционный директор Kolesa Group, facebook

Хороший руководитель, в моем понимании, это тот, кто будет постоянно развивать и мотивировать команду, укажет ей цель и будет устранять препятствия в достижении этой цели.

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Александра Пак, 30 лет, город — Алматы, исполнительный директор HiPO

Руководитель — это не тот, кто стоит отдельно от команды. Наоборот, лидер больше, чем остальные, зависит от нее. Как исполнительный директор, я знаю, что мои результаты напрямую зависят от людей, которые работают со мной.

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Юрий Негодюк, 48 лет, город — Алматы, ресторатор, @y.n.kz​

Есть два вида предпринимателей: инвесторы и те, кто создает и сам продвигает бизнес. Я отношусь ко второму типу.

На мой взгляд, роль руководителя в компании главенствующая. Именно он задает тон, делает все, чтобы бизнес развивался. Стив Джобс, Марк Цукерберг — это люди-двигатели в своем бизнесе. В нашей сети такая же ситуация. У меня есть идеи, образование, опыт, и я могу поделиться этим с сотрудниками, направить их. Тогда мы вместе сможем достигнуть результата.

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Евгений Питолин, 36 лет, родной город — Санкт-Петербург, управляющий директор Kaspersky в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии, facebook

Думаю, каждый руководитель в глубине души мечтает о том, чтобы все работало без него. Но это не про меня. Я посвящаю много времени области маркетинга, PR и GR — на нашем рынке это безумно важные скиллы.

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Алексей Хегай, 44 года, город — Алматы, генеральный директор компании TSPM., председатель совета директоров Группы компаний TS Development, facebook





Руководитель — это не тот, кто погружается в микроменеджмент. Если вы будете целиком погружены в операционную работу, не сможете взглянуть на процессы сверху. Работая в команде и будучи ее частью, управленцу необходимо время от времени смотреть на нее со стороны. Это помогает понять, что можно изменить, улучшить, найти точки роста.

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Антон Ван Горп, 61 год, город — Алматы, CEO ТОО METRO Cash & Carry в Казахстане





Руководитель должен иметь видение дальнейшего развития компании. Также он должен уметь работать с людьми, быстро принимать решения. Важно по-настоящему хотеть создавать что-то, менять компанию.

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Карим Богуспаев, 32 года, город — Алматы, генеральный менеджер Glovo в Казахстане





Быть руководителем интересно потому, что каждый день меняются виды и сложности задач. Мне нравится постоянно расти, работать с крутыми людьми и учиться у них. Если ты открыт, прислушиваешься к команде, можно многое узнать.

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