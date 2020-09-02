Исполнительный директор HiPO: «Успех компании зависит от сотрудников»

HiPO — сервис, где профессионалы получают возможность следить за карьерными возможностями в лучших компаниях, а работодатели — развить свой бренд и привлечь лучшие таланты.



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О HiPO от первого лица:

Александра Пак, 30 лет, город — Алматы, исполнительный директор HiPO





О себе и развитии HiPO

Я начала карьеру в 2013 году, когда стала сотрудником компании Deloitte. Работала в качестве ассистента, но меня интересовала сфера HR. Мне нравится работать с людьми, и, когда появилось место в HR-департаменте, я перешла туда. Работаю в HR-направлении последние шесть лет.

Идея создания компании HiPO у основателей родилась в 2012 году. Миссия: «Лучшие работники работают в лучших компаниях». Все началось с создания базы соискателей, потом появились партнерские соглашения с компаниями. Также HiPO работает над созданием и продвижением брендов работодателей. Сегодня все предприниматели понимают, что успех компании зависит от сотрудников. Руководители работают над тем, чтобы талантливые кандидаты хотели работать у них. Эта идея мне близка. Поэтому, когда мне предложили присоединиться к команде в качестве исполнительного директора, я согласилась.

Сегодня все понимают, что успех компании зависит от сотрудников





Мы работаем с разными корпоративными клиентами, среди которых компании «Большой четверки», консалтингового сектора и другие. База соискателей и работодателей на сайте HiPO постоянно растет. Мы больше чем в три раза повысили конверсию узнаваемости в социальных сетях. То, что мы делаем, полезно и интересно людям.

Направления нашей деятельности связаны с услугами HR-сектора:

— бесплатная онлайн-платформа, где компании могут размещать вакансии, а соискатели публиковать резюме

— услуги рекрутмента

— услуги по подготовке и размещению медиаконтента компаний

— проведение исследований для клиентов и разработка стратегии развития бренда и другие.

О роли руководителя в компании

Руководитель — это не тот, кто стоит отдельно от команды. Наоборот, лидер больше, чем остальные, зависит от нее. Как исполнительный директор, я знаю, что мои результаты напрямую зависят от людей, которые работают со мной.





Руководитель — это человек, который не боится брать на себя ответственность, отстаивает интересы команды. Также он обладает эмпатией и эмоциональным интеллектом, что помогает поддерживать атмосферу в коллективе.

Хороший руководитель помнит о том, что каждый член его коллектива — личность. Он умеет быть гибким, подбирать инструменты, которые будут работать для каждого отдельного человека. Тогда лидер сможет сформировать замотивированную результативную команду.

Особенности работы топ-менеджера:





— высокий уровень ответственности

— возможность делиться опытом с командой

— многозадачность

— необходимость в качественном тайм-менеджменте

— умение расставлять приоритеты, чтобы работа была не в ущерб другим аспектам жизни. Work-Life Balance маловероятен. Но важно понимать, когда и какой приоритет ты выносишь на первое место. Есть моменты, когда нужно сосредоточиться на работе. А бывает, что семья или здоровье становятся гораздо важнее, тогда нужно обратить внимание на личную жизнь. Баланс заключается в постоянной перестановке приоритетов.





Лично для меня важное направление в работе — выстраивание правильной коммуникации внутри команды. Это помогает быть уверенным в том, что каждый член коллектива понимает, что мы делаем и почему, к чему мы стремимся.

Моя цель — стать для команды лидером, который вдохновляет





Также я понимаю, что, когда ты становишься руководителем, необходимость развития технических навыков падает, но повышается значимость soft skills. Сейчас для меня гораздо важнее умение разрешать конфликты, чем знание, как оформить документы при найме человека. Поэтому я вывела для себя в приоритет обучение и сосредоточилась на этом — прохожу подготовку к получению международной сертификации. Хочу быть еще более полезной для компании и команды.

Моя цель — стать для команды лидером, который вдохновляет, мотивирует на изменения и достижения, является наставником. Я стараюсь не принимать импульсивных решений, а прислушиваться к мнению команды. Поддерживаю командный дух, верю в людей, которые со мной работают.

О планах

У нас грандиозные планы. Будем расширять базу компаний-партнеров и предлагать им еще больше онлайн-инструментов.