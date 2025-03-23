Как доставка поддержала при смене профессии: история курьера партнера Яндекс Go

Дамиру 26 лет, уже более полугода он на постоянной основе работает курьером. Каждый рабочий день для него — это калейдоскоп заказов и самых разных ситуаций, связанных с доставкой еды и различных товаров.

Дамир родился в Алматы, но его детство прошло в разных городах Казахстана — из-за работы отца семья часто переезжала. После школы он вернулся в Алматы, поступил здесь в колледж, а позже и вся его семья вернулась в родной город.

Дамир, курьер





Не мое призвание и решительные перемены

Образование я получил в области здравоохранения — окончил республиканский высший медицинский колледж — и пробовал работать в разных сферах.

Я выбрал медицину, потому что люблю помогать людям. Но со временем понял, что работа в медицине не мое призвание. Меня больше вдохновляло творчество — съемки, музыка.

Я даже пытался поступить в академию искусств Жургенова, но попытка оказалась неудачной. Тем не менее, я все еще не оставил мечту о том, чтобы построить карьеру в кино или музыке. Я даже сочинял стихи и пытался развивать себя как рэп-исполнитель.

Я погрузился в творчество начал снимать клипы, одновременно переехал из дома родителей, стремясь к большей самостоятельности и творческой свободе. И, конечно, в этот период начали возникать и расти финансовые трудности, и постепенно я оказался в долгах.





Финансовые трудности

Финансовые трудности и долги вынудили меня искать новые пути заработка. Я работал грузчиком, разгружал вагоны, но к разрешению финансовой ситуации это не приводило.

Переломный момент наступил, когда я начал интересоваться доставкой.

Первый шаг в эту сферу я сделал три года назад. Вначале я выходил, когда удавалось, но с мая этого года решил серьезно заняться работой в доставке. Мой знакомый посоветовал приложение Яндекс Go, что показалось подходящим вариантом.

Вначале выходил пешком, за пару часов мог получить пять-шесть тысяч тенге. Позже, как только появилась возможность, я приобрел мопед.

Это целая история. Меня поддержала семья, особенно жена. Муж ее сестры помог найти недорогой мопед и даже приобрести его в рассрочку. Это было дорого для нас, но жена меня во всем поддерживала. Она видела мое стремление и верила в меня.





Сколько зарабатывает курьер

С мопедом доход стал заметно выше. К примеру, в один из месяцев мне удалось заработать более 500 000 тенге.

Сейчас я могу не только закрывать кредиты, но и что-то оставлять на жизнь. Я планирую продолжать заниматься доставкой, как минимум, пока не закрою все долги.

Доход, конечно, увеличился не сразу. В первое время заработок был нестабильным, были моменты, когда я разочаровывался. Думал может, я что-то делаю не так? Может, недостаточно работаю? Но к августу, через три месяца после начала, я стал зарабатывать стабильно. Например, за день может выйти и 20 000 тенге. А недавно, в дождливый день я заработал 32 000 тенге. Конечно, это при условии, что выезжаешь в 10 утра и работаешь полный день, а не пару часов. Непросто, конечно, но результат того стоит.





Как устроен день в доставке

Доставка — это также и определенный стиль жизни. Сегодня я уже опытный доставщик, который отлично знает свои маршруты и рабочий ритм.

Я просыпаюсь в 08:20. Завтракать не люблю. Поэтому, после пробуждения делаю стандартные водные процедуры, собираюсь, проверяю мопед — масло, колеса, все, что нужно для безопасности. Затем заправляюсь, и к 09:30 я уже на старте. В 09:45 я уже готов выходить на линию.

Я планирую рабочий день при помощи слотов — временных интервалов и районов, где доставщик получает заказы. Слоты нужно бронировать заранее, чтобы лучше прогнозировать уровень занятости и дохода.

Я определил для себя точный график: работаю шесть дней в неделю, отдыхаю по воскресеньям. Обычно выхожу в 10 утра и заканчиваю работу вечером.

С утра я отправляюсь к знакомым маршрутам, где обычно «ловлю» заказы. Я отлично знаю все популярные точки в том районе, где работаю. Доставка в моем районе всегда востребована.





Лайфхаки и правила

Если внимательно относиться к правилам приложения — не отменять заказы, не получать штрафы, то заказы идут один за другим. Но если часто отменять, это может повлиять на доход. В течение дня я обычно нахожусь в пределах одного района, чтобы минимизировать время на перемещения. Это удобно и позволяет выполнять больше заказов.

Работа курьера интенсивная, но всегда есть возможность устроить себе небольшой перерыв, например, по 20 минут через каждые два часа работы, по собственному усмотрению. Этого хватает, чтобы перекусить или отвлечься на личные дела. Такой ритм вполне комфортный.

За рабочий день я успеваю выполнить десятки заказов. Несмотря на динамику работы, усталость приходит не сразу.

В течение дня усталости особо не ощущаешь. Езда на мопеде — это всегда немного адреналина. Стресс, конечно, есть, но он помогает быть собранным. По-настоящему расслабиться удается только дома, после горячего чая и ужина.





Плюсы и минусы профессии курьера

Работа в доставке кажется несложной только на первый взгляд. Многие думают, что это всего лишь забирать заказы и доставлять их, но реальность куда сложнее. Раньше сам считал, что это легкая работа. Но, когда начал сам работать, понял: здесь много нюансов и нестандартных ситуаций. Никогда не знаешь, что может случиться через 10 минут на дороге — пробки, поломки, или даже лопнувшее колесо.

Курьерский труд требует терпения. Разные клиенты, разные заказы — не все проходит гладко.

Иногда бывает некомфортно. Например, доставляешь заказ из барахолки, где куча рядов, все покупатели и продавцы с тележками постоянно перестраиваются из ряда в ряд. Пока найдешь клиента, уйдет масса времени, и не всегда человек идет на встречу, поэтому тратишь больше времени на доставку. Так что, сложности бывают и самые разные.

Про сложных клиентов и другие трудности

Курьер постоянно общается с людьми, и не все из них бывают доброжелательны. Несмотря на сложные ситуации, стараюсь сохранять спокойствие и понимание.

Я думаю, что негатив просто так не возникает. У человека, скорее всего, был плохой день, планы сорвались, или он получил неприятную новость. Поэтому я стараюсь относиться с пониманием, не принимая это на свой счет.

Такая философия помогает мне избегать конфликтов. Я уверен, что спорить или отвечать агрессией бесполезно.

На курсе психологии нас учили, что иногда человеку просто нужно выговориться. Если ты выслушаешь его, ему станет легче.

Работа курьера требует не только ответственности, но и готовности справляться с любыми погодными условиями. Раньше избегал выходов в дождь из-за плохой видимости и скользких дорог. Однако со временем адаптировался, купил дождевик и начал работать даже в неблагоприятных условиях.

Дождь, снег, ветер и скользкие дороги добавляют курьерам не только сложностей, но и заказов. Но когда знаешь, зачем и ради чего работаешь, то переносить такие моменты легче.

Сложные дни проще пережить, когда есть поддержка близких. Для меня такой опорой стала жена. Она всегда верила в меня, даже когда я сам сомневался. Ее поддержка дает мне силы двигаться дальше. Плохая погода, пробки и тяжелые условия требуют выносливости и терпения от доставщиков, но именно это делает их работу ценной. Каждый заказ — это решение какой-то проблемы клиента.





Стабильность и свой график

Несмотря на сложности, я нахожу в своей профессии много плюсов. Я ценю гибкость графика, возможность выбирать район работы и постоянный спрос на услуги курьеров.

Самое приятное — это свободный график. Ты сам себе хозяин, можешь планировать свой день так, как тебе удобно.

Возможность самому планировать свое время дает чувство контроля над своей жизнью. Иногда я сталкиваюсь с предвзятым отношением. Некоторые люди видят в курьере временную или не серьезную профессию. Но, также встречаются клиенты, которые проявляют уважение и выражают благодарность, и это для меня особенно ценно. Например, одна пожилая женщина, получая заказ, пожелала мне быть осторожным и аккуратным. Такие моменты напоминают мне, что мой труд важен для людей.

Главное в профессии курьера — это дисциплина. Четкий график, стабильный ритм и организованность помогают достигать финансовой стабильности. Курьер, который работает нерегулярно или выходит на короткие смены, вряд ли сможет заработать нужную сумму. В то же время осторожность на дороге остается приоритетом, поскольку от этого зависит не только его собственная безопасность, но и безопасность других людей.





Про мечты и кино

Работа курьером — лишь этап на пути к большему. Я мечтаю развиваться в сфере кино, но пока ищу возможности для старта. Хотя шаги в этом направлении пока малы, я уверен, что упорство и правильный подход помогут реализовать мои планы. Мечты остаются главной движущей силой. Недавно меня пригласили на съемки клипа, и это стало для меня настоящим вдохновением.

Хочу развиваться в кино. Мне нравится процесс съемок. Это то, что приносит мне настоящее удовольствие.

Даже если со временем сменю сферу деятельности, окончательно из доставки не уйду.

Сначала я рассматривал доставку как временный вариант. Хотел закрыть долги, быстрее «раскидаться», как я это называю. Но знаете, со временем к этой работе привыкаешь. Она всегда востребована. Даже если я займусь чем-то другим, думаю, все равно буду время от времени брать заказы. Эта профессия становится частью тебя, как привычка. Выехал по делам, взял попутный заказ — почему бы и нет?