Я топ-менеджер. Что значит быть руководителем и какие навыки важны в работе

Виктория Торгунакова, 29 лет, город — Алматы, генеральный директор сервиса онлайн-продажи билетов «Тикетон», участник рейтинга «30 моложе 30» от Forbes.kz, @victoriatorgy













О карьере

Как быть руководителем

О преимуществах и перспективах

Хороший руководитель может применять управленческие навыки в любой сфере бизнеса

Что значит быть руководителем

Алишер Исаев, 43 года, город — Ташкент, управленец, специалист по продажам













О карьере

Как быть руководителем





Руководитель должен быть приверженцем lifelong learning — постоянно учиться, работать над собой

О преимуществах и перспективах

Что значит быть руководителем

Давран Ташбаев, 30 лет, город — Алматы, CEO iDoctor.kz, @davranbek













О карьере

Как быть руководителем

Руководитель — это аккумулятор компании, который должен своей энергией драйвить всю команду

О преимуществах и перспективах





Что значит быть руководителем

И, когда акционеры «Тикетон» предложили мне подать свою кандидатуру на позицию генерального директора, я это приняла. Это отвечало моим личным и профессиональным интересам. Я всегда интересовалась сферой культуры, кино, организации мероприятий, концертов. Это предложение звучало как серьезный вызов — вырастить стартап из четырех человек.За это время получила колоссальный опыт, мы добились грандиозных успехов. Нам помогает то, что мы действительно любим то, что делаем. Если интересы совпадают с профессиональной деятельностью, случается особая магия, появляется энергия, которая помогает достигать больших результатов. И мы отбираем сотрудников именно по этому критерию.Это помогает постоянно улучшать продукт, принимать правильные решенияНужно понимать, чем они живут, так как в основе управления и мотивации лежит много факторовЯ не видела ни одного успешного проекта, где руководитель не был бы душой включен в процесс.Результаты твоей работы — это совокупность результатов деятельности всех членов твоей команды. Топ-менеджер выступает гарантом эффективности работы огромного числа людей.Вы создаете будущее для вашего продукта, отдела или компании. И, видя результат, ощущаете ценность своих действий. Нужно относиться к любому процессу, которым вы управляете, как к собственному маленькому бизнесу.В перспективе топ-менеджеры становятся акционерами компании. Либо сами могут выбирать компании, которыми бы они хотели руководить. Хороший руководитель может применять управленческие навыки в любой сфере бизнеса.Если ты отвечаешь за проект, в который вложили деньги другие люди, ответственность гораздо выше. А к собственным ошибкам и неудачам мы относимся более снисходительно.Я точно знала, каким начальником не хочу быть и каким лидером хочу стать. Поэтому я постоянно стремлюсь к своему идеальному портрету руководителя.Выводит их на качественно новый уровень не с позиции третьей стороны, а как активный участник, наставник и мотиватор.Спустя шесть лет в 2002 году ушел в сферу продаж — меня пригласили в Procter&Gamble. Позже я работал в качестве генерального директора крупных узбекских компаний: Marwin Brands, Balton Trading. Оборот самой крупной компании, которой я управлял, составлял 100 миллионов долларов в год — это довольно серьезные цифры для узбекского бизнеса.. Ушел с высокой позиции в самый низ, чтобы получить экспертизу в этой отрасли. Устроился в компанию SAP на позицию менеджера по продажам.Но, исходя из своего опыта, могу сказать, что основное качество, которое нужно руководителю — это умение решать проблемы. Топ-менеджер должен работать с разными направлениями и отделами: от производства до маркетинга. Нужно уметь задавать правильные вопросы, слышать сотрудников, разрешать их сложности.Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом.Также любой управляющий бизнесом имеет много знаний. Но самые лучшие управленцы — это люди, которые могут свои знания перенести в систему. Я всегда видел своей целью построить эффективную систему.И мой опыт помогает мне общаться с ними на одном языке, помогать им выстраивать системы в компании с помощью наших решений.Но этим проектом управляет моя супруга, а я выступаю в нем соучредителем.А собственник бизнеса живет своим проектом. Он не может отделять частную жизнь от работы.Это деятельность, от которой я получаю большое удовольствие. Сейчас мои планы — развитие в отрасли IT. Думаю, мой карьерный путь завершится созданием собственного большого бизнеса.Но на самом деле быть руководителем в крупной компании значит замечать много вещей, над которыми надо работать. Вся деятельность лидера проходит в реформах, постоянных изменениях, улучшениях. Поэтому для меня руководитель — это человек-реформа.Выбрал для себя государственную службу, но понял, что деятельность в этой сфере не эффективна. Затем узнал, что есть развивающаяся компания Chocofamily. Подумал, что мне близка их идеология.В конце концов меня пригласили на позицию менеджера по развитию бизнеса в проекте Chocomart. Так как Chocofamily быстро растет, то карьерный рост в компании тоже происходит быстро. Когда я стал показывать хорошие результаты, меня назначили руководителем нового проекта. Мне был 21 год, было страшно, но я считаю, что важно выходить из зоны комфорта. Поэтому постепенно адаптировался и справился с задачами.Написал диссертацию на тему развития электронной коммерции в развивающихся странах на примере Chocofamily. После этого мне снова предложили работу в компании в качестве CEO и совладельца проекта iDoctor.Если это стартап, у лидера должна быть некая чуйка на то, что нужно людям, а также умение создавать.Это значит набрать крутых ребят, обучить их, сплотить, выстроить корпоративную культуру, поставить перед ними цели, замотивировать, постоянно давать обратную связь — это огромный труд.Если у лидера нет настроения, то в таком состоянии будут все. А если тебе не все равно, то появятся люди, которые будут разделять твои ценности и стремления и будут поддерживать тебя в ответ. Тогда компанию будет двигать вперед вся команда, а не один человек.Также важны дисциплина и умение фокусироваться, добиваться своего вне зависимости от настроения. Можно черпать энергию извне. Например, мне перезарядиться помогает спорт, а новые знания стимулируют новые идеи.Если я назначил встречу с командой на 17:00, а сам задержался, то команда скажет мне об этом. То есть если ты выпадаешь из ритма, система сама подпихивает тебя вперед.Я участвую в разработке продукта, общаюсь с клиентами, выстраиваю внутренние процессы и стратегию, нанимаю и обучаю сотрудников, общаюсь с каждым членом команды и решаю их проблемы, занимаюсь финансами. Работа CEO разносторонняя и творческая.Мой совет: все свои задачи транслировать в общую систему, куда имеет доступ любой сотрудник. Так работают руководители топовых мировых компаний.Но лично для меня меньше риска — это скучно. Поэтому я вложил деньги в проект iDoctor и стал его совладельцем.Когда у тебя есть команда, с которой можно что-то создавать, вы можете помогать сотням тысяч людей. Если мы захотим, можем оставить сферу медицины и заняться искусственным интеллектом или чем угодно еще.Я перечитал много книг, чтобы выработать собственную методологию руководства. Создал команду, которая, надеюсь, будет со мной долго.В идеале члены команды должны быть умнее тебя. Считаю, что лучше нанимать крутых ребят и помогать им делать то, что они хотят.