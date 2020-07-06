Я топ-менеджер. Что значит быть руководителем и какие навыки важны в работе

Виктория Торгунакова, 29 лет, город — Алматы, генеральный директор сервиса онлайн-продажи билетов «Тикетон», участник рейтинга «30 моложе 30» от Forbes.kz, @victoriatorgy
О карьере
Я занималась развитием проектов в сфере электронной коммерции, писала диссертацию на эту тему. И, когда акционеры «Тикетон» предложили мне подать свою кандидатуру на позицию генерального директора, я это приняла. Это отвечало моим личным и профессиональным интересам. Я всегда интересовалась сферой культуры, кино, организации мероприятий, концертов. Это предложение звучало как серьезный вызов — вырастить стартап из четырех человек.
Поэтому с 2015 года я занимаюсь развитием проекта «Тикетон». За это время получила колоссальный опыт, мы добились грандиозных успехов. Нам помогает то, что мы действительно любим то, что делаем. Если интересы совпадают с профессиональной деятельностью, случается особая магия, появляется энергия, которая помогает достигать больших результатов. И мы отбираем сотрудников именно по этому критерию.
Как быть руководителем
Универсальные качества руководителя:
— любознательность, чтобы вникать во все процессы внутри компании и быть в курсе каждого этапа создания продукта. Это помогает постоянно улучшать продукт, принимать правильные решения
— неравнодушие к судьбе проекта
— внимательность к своим сотрудникам. Нужно понимать, чем они живут, так как в основе управления и мотивации лежит много факторов
— проактивность и понимание своего влияния на поведение людей. Я не видела ни одного успешного проекта, где руководитель не был бы душой включен в процесс.
Специфика работы топ-менеджера сосредоточена в итоговых коллективных результатах. Результаты твоей работы — это совокупность результатов деятельности всех членов твоей команды. Топ-менеджер выступает гарантом эффективности работы огромного числа людей.
О преимуществах и перспективах
Ключевое преимущество управления — свобода выбора и принятия решений. Вы создаете будущее для вашего продукта, отдела или компании. И, видя результат, ощущаете ценность своих действий. Нужно относиться к любому процессу, которым вы управляете, как к собственному маленькому бизнесу.
Хороший руководитель может применять управленческие навыки в любой сфере бизнеса
Еще одно преимущество — возможность роста, качественного прорыва. В перспективе топ-менеджеры становятся акционерами компании. Либо сами могут выбирать компании, которыми бы они хотели руководить. Хороший руководитель может применять управленческие навыки в любой сфере бизнеса.
Когда ты ведешь собственный бизнес, у тебя немного другая степень ответственности. Если ты отвечаешь за проект, в который вложили деньги другие люди, ответственность гораздо выше. А к собственным ошибкам и неудачам мы относимся более снисходительно.
Что значит быть руководителем
Главное почувствовать принципиальную разницу между словами «начальник» и «лидер». Я точно знала, каким начальником не хочу быть и каким лидером хочу стать. Поэтому я постоянно стремлюсь к своему идеальному портрету руководителя.
Уверена, что грамотный руководитель — это человек, который ведет сотрудников в правильном направлении, будучи с ними в одной «сцепке». Выводит их на качественно новый уровень не с позиции третьей стороны, а как активный участник, наставник и мотиватор.
Алишер Исаев, 43 года, город — Ташкент, управленец, специалист по продажам
О карьере
Я работаю с 1996 года — учился на третьем курсе и работал финансистом. Спустя шесть лет в 2002 году ушел в сферу продаж — меня пригласили в Procter&Gamble. Позже я работал в качестве генерального директора крупных узбекских компаний: Marwin Brands, Balton Trading. Оборот самой крупной компании, которой я управлял, составлял 100 миллионов долларов в год — это довольно серьезные цифры для узбекского бизнеса.
Три года назад я понял, что будущее за IT, и принял решение попробовать силы в новой для себя сфере. Ушел с высокой позиции в самый низ, чтобы получить экспертизу в этой отрасли. Устроился в компанию SAP на позицию менеджера по продажам.
Как быть руководителем
На сегодняшний день у меня нет подчиненных. Но, исходя из своего опыта, могу сказать, что основное качество, которое нужно руководителю — это умение решать проблемы. Топ-менеджер должен работать с разными направлениями и отделами: от производства до маркетинга. Нужно уметь задавать правильные вопросы, слышать сотрудников, разрешать их сложности.
Также считаю, что руководитель должен быть приверженцем lifelong learning — постоянно учиться, работать над собой, получать новые знания. Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом.
Руководитель должен быть приверженцем lifelong learning — постоянно учиться, работать над собой
Если говорить о моем многолетнем опыте в качестве руководителя, моя основная задача заключалась в развитии сотрудников. Также любой управляющий бизнесом имеет много знаний. Но самые лучшие управленцы — это люди, которые могут свои знания перенести в систему. Я всегда видел своей целью построить эффективную систему.
Работая в SAP, я общаюсь с основателями, первыми лицами компаний. И мой опыт помогает мне общаться с ними на одном языке, помогать им выстраивать системы в компании с помощью наших решений.
О преимуществах и перспективах
У нас есть семейный бизнес — это первая школа робототехники в Узбекистане. Но этим проектом управляет моя супруга, а я выступаю в нем соучредителем.
Отличие бизнесмена от топ-менеджера в том, что после рабочего дня руководитель может отключиться, отдохнуть в выходные. А собственник бизнеса живет своим проектом. Он не может отделять частную жизнь от работы.
Мне нравится управлять компаниями. Это деятельность, от которой я получаю большое удовольствие. Сейчас мои планы — развитие в отрасли IT. Думаю, мой карьерный путь завершится созданием собственного большого бизнеса.
Что значит быть руководителем
Раньше мне казалось, что руководители — это серьезные люди, которые никогда не улыбаются и общаются со всеми приказным тоном. Но на самом деле быть руководителем в крупной компании значит замечать много вещей, над которыми надо работать. Вся деятельность лидера проходит в реформах, постоянных изменениях, улучшениях. Поэтому для меня руководитель — это человек-реформа.
Давран Ташбаев, 30 лет, город — Алматы, CEO iDoctor.kz, @davranbek
О карьере
Я с детства мечтал помогать людям. Выбрал для себя государственную службу, но понял, что деятельность в этой сфере не эффективна. Затем узнал, что есть развивающаяся компания Chocofamily. Подумал, что мне близка их идеология.
Довольно долго добивался того, чтобы меня приняли в компанию. В конце концов меня пригласили на позицию менеджера по развитию бизнеса в проекте Chocomart. Так как Chocofamily быстро растет, то карьерный рост в компании тоже происходит быстро. Когда я стал показывать хорошие результаты, меня назначили руководителем нового проекта. Мне был 21 год, было страшно, но я считаю, что важно выходить из зоны комфорта. Поэтому постепенно адаптировался и справился с задачами.
Когда понял, что сфера электронной коммерции мне уже не интересна, решил получить образование. Написал диссертацию на тему развития электронной коммерции в развивающихся странах на примере Chocofamily. После этого мне снова предложили работу в компании в качестве CEO и совладельца проекта iDoctor.
Как быть руководителем
На разных этапах развития компании руководителю нужны разные качества. Если это стартап, у лидера должна быть некая чуйка на то, что нужно людям, а также умение создавать.
Еще одно важное качество — умение сформировать команду. Это значит набрать крутых ребят, обучить их, сплотить, выстроить корпоративную культуру, поставить перед ними цели, замотивировать, постоянно давать обратную связь — это огромный труд.
Многие топовые руководители говорят, что их основная задача состоит в том, чтобы искать таланты и ставить их на нужные направления.
В последующем важны умение выстроить процесс, структуру работы, способность увеличивать эффективность работы и другие компетенции.
Руководитель — это аккумулятор компании, который должен своей энергией драйвить всю команду. Если у лидера нет настроения, то в таком состоянии будут все. А если тебе не все равно, то появятся люди, которые будут разделять твои ценности и стремления и будут поддерживать тебя в ответ. Тогда компанию будет двигать вперед вся команда, а не один человек.
Руководитель — это аккумулятор компании, который должен своей энергией драйвить всю команду
Чтобы поддерживать энергичное состояние, нужна цель — она будет давать стимул для действий. Также важны дисциплина и умение фокусироваться, добиваться своего вне зависимости от настроения. Можно черпать энергию извне. Например, мне перезарядиться помогает спорт, а новые знания стимулируют новые идеи.
В компании я задал тон соблюдения дисциплины — вся команда думает и действует согласно этому принципу. Если я назначил встречу с командой на 17:00, а сам задержался, то команда скажет мне об этом. То есть если ты выпадаешь из ритма, система сама подпихивает тебя вперед.
У меня не бывает одинаковых задач каждый день. Я участвую в разработке продукта, общаюсь с клиентами, выстраиваю внутренние процессы и стратегию, нанимаю и обучаю сотрудников, общаюсь с каждым членом команды и решаю их проблемы, занимаюсь финансами. Работа CEO разносторонняя и творческая.
Часто у сотрудников возникает вопрос, чем занимается руководитель. Мой совет: все свои задачи транслировать в общую систему, куда имеет доступ любой сотрудник. Так работают руководители топовых мировых компаний.
О преимуществах и перспективах
Преимущества топ-менеджера перед предпринимателем в том, что ты не несешь рисков. Но лично для меня меньше риска — это скучно. Поэтому я вложил деньги в проект iDoctor и стал его совладельцем.
Я вижу перед собой неограниченные перспективы роста. Когда у тебя есть команда, с которой можно что-то создавать, вы можете помогать сотням тысяч людей. Если мы захотим, можем оставить сферу медицины и заняться искусственным интеллектом или чем угодно еще.
Что значит быть руководителем
Руководитель — это тоже профессия, которой нужно учиться. Я перечитал много книг, чтобы выработать собственную методологию руководства. Создал команду, которая, надеюсь, будет со мной долго.
В современном мире руководитель — это человек, который помогает сотрудникам достигать целей компании. В идеале члены команды должны быть умнее тебя. Считаю, что лучше нанимать крутых ребят и помогать им делать то, что они хотят.