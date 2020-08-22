Ахмад Мелибаев о том, как за 6 лет открыл 35 заведений и руководит 700 сотрудниками

О Havoqand People от первого лица:





О себе и развитии Havoqand people

Я всегда знал, что буду работать в индустрии гостеприимства — это часть традиций моей семьи

О роли руководителя в компании

Мне нравится видеть, как масштабируется дело, которым мы безумно увлеклись с маленькой командой

О планах

35Les Ailes, Chopar Pizza, Nest, FAMILY by Chopar и другие.Начинал предпринимательскую деятельность, еще когда был школьником. Родился и вырос в Коканде — это город в Ферганской области. Мальчишкой ездил на стареньком «Икарусе» в Ташкент, покупал товары, а потом продавал их на базаре. Чувствовал себя очень важным в тот момент.Занимался небольшими проектами в сфере торговли. Потом работал в большой компании Paynet — это первая IT-компания в Узбекистане, которая начала принимать платежи. Вырос до руководителя регионального подразделения.В 2014 году я с командой из семи человек открыл маленькое кафе. На тот момент в Узбекистан еще не зашли крупные фастфуд-бренды. Мы больше полугода бились над рецептом, чтобы накормить город неповторимой хрустящей курочкой. Так все и началось.Теперь я руковожу группой компаний Havoqand people, где работает больше 700 человек. У нас более 35 заведений в разных направлениях. Среди них два больших бренда — Les Ailes и Chopar. Мы крупнейшая отечественная сеть в направлениях fried chiken и pizza.Для меня как для действующего СЕО самая важная ценность — это люди. На мой взгляд, руководить — это нести ответственность за каждого из тех, кто верит тебе, в тебя и в твое дело.Например, диплом с именем, степень в бизнес-дисциплинах. Но у меня нет высшего образования. Я учился бизнесу на ходу. Проходил «Практикум» в школе «Сколково». И сейчас считаю самыми важными качествами гибкость и умение принимать быстрые решения. Также я бы выделил интуицию и умение рисковать, рассчитывать эти риски и работать с ними.Два последних года стали временем трансформаций для нас. Был момент, когда я потерял почти всех ключевых менеджеров. Отчасти из-за своих ошибок, отчасти потому, что этого требовал кризис роста.К счастью, я уже вышел из операционки каждого филиала, благодаря тому, что мы вырастили крутых проджект-менеджеров. У нас стоит амбициозная цель — стать крупной сетью за пределами Узбекистана. Для этого мне нужно погружаться в процессы развития франшизы.И на самом деле, мало кто будет болеть за бизнес больше, чем основатель, при любых показателях лояльности.Мне нравится видеть, как масштабируется дело, которым мы безумно увлеклись с маленькой командой. Меня драйвит, когда мы открываем каждый новый филиал. Стараюсь бывать «в поле», чтобы чувствовать клиента. Например, в новом мультибрендовом филиале на открытии с ребятами работал на кассе и раздаче. Успешная франшиза — та, что предугадывает желания гостя.Если ты в общепите, то ты либо фанатик, либо псих. Потому что, по факту, ты живешь работой. Особенно в первое время. Нужно забыть про комфортный режим нормального человека и вкалывать за 10 человек. Сейчас я уже могу периодически выходить из процессов, и все работает.В этом году мы должны были запустить больше 10 филиалов. Не сбавлять эти темпы стоит больших усилий. Я чувствую большой интерес от потенциальных партнеров. Мы постоянно получаем новые запросы. Например, недавно были запросы из Казахстана и Таджикистана.Понимаешь, где надо замедлиться, а где ускориться, чтобы выжить и расти. Мое дело — это моя страсть, живой организм. Все постоянно кипит, болит, растет, меняется. Круто понимать, что ты растешь вместе с ним.До 2025 года мы должны вырасти до 500 филиалов. Это интересно.Имея успешную фастфуд-сеть, мы достаточно рано начали вкладываться в доставку. Тогда это было немодно, мне часто говорили, что мы зря тратим деньги на это. Но все мы знаем, чем закончилась эта история.Соседние страны — наша приоритетная цель. У нас схожая культура и вкусовые привычки. Поэтому наш продукт, уверен, найдет своих ценителей.