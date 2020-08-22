Ахмад Мелибаев о том, как за 6 лет открыл 35 заведений и руководит 700 сотрудниками

Группа компаний Havoqand People состоит из 9 брендов. Также работает собственный колл-центр, компания-поставщик товаров для сегмента HoReCa, курьерская служба в Узбекистане. Всего в компании трудится более 700 человек.
Количество заведений: 35
Бренды: Les Ailes, Chopar Pizza, Nest, FAMILY by Chopar и другие.
О себе и развитии Havoqand people
Я ресторатор. Начинал предпринимательскую деятельность, еще когда был школьником. Родился и вырос в Коканде — это город в Ферганской области. Мальчишкой ездил на стареньком «Икарусе» в Ташкент, покупал товары, а потом продавал их на базаре. Чувствовал себя очень важным в тот момент.
Дальше я продолжил развиваться в бизнесе. Занимался небольшими проектами в сфере торговли. Потом работал в большой компании Paynet — это первая IT-компания в Узбекистане, которая начала принимать платежи. Вырос до руководителя регионального подразделения.
Я всегда знал, что буду работать в индустрии гостеприимства — это часть традиций моей семьи
Но я всегда знал, что буду работать в индустрии гостеприимства — это часть традиций моей семьи. В 2014 году я с командой из семи человек открыл маленькое кафе. На тот момент в Узбекистан еще не зашли крупные фастфуд-бренды. Мы больше полугода бились над рецептом, чтобы накормить город неповторимой хрустящей курочкой. Так все и началось.
Шаг за шагом мы стали большой командой. Теперь я руковожу группой компаний Havoqand people, где работает больше 700 человек. У нас более 35 заведений в разных направлениях. Среди них два больших бренда — Les Ailes и Chopar. Мы крупнейшая отечественная сеть в направлениях fried chiken и pizza.
О роли руководителя в компании
Быть руководителем — значит нести ответственность, быть готовым бросать все возможные и невозможные ресурсы на сохранение команды. Для меня как для действующего СЕО самая важная ценность — это люди. На мой взгляд, руководить — это нести ответственность за каждого из тех, кто верит тебе, в тебя и в твое дело.
Раньше я думал, что важны какие-то фундаментальные штуки, к которым все привыкли. Например, диплом с именем, степень в бизнес-дисциплинах. Но у меня нет высшего образования. Я учился бизнесу на ходу. Проходил «Практикум» в школе «Сколково». И сейчас считаю самыми важными качествами гибкость и умение принимать быстрые решения. Также я бы выделил интуицию и умение рисковать, рассчитывать эти риски и работать с ними.
Я, как основатель компании, все еще нахожусь в операционке. Два последних года стали временем трансформаций для нас. Был момент, когда я потерял почти всех ключевых менеджеров. Отчасти из-за своих ошибок, отчасти потому, что этого требовал кризис роста.
Направления, где я задействован больше всего — это маркетинг и общий менеджмент управляющей компании. К счастью, я уже вышел из операционки каждого филиала, благодаря тому, что мы вырастили крутых проджект-менеджеров. У нас стоит амбициозная цель — стать крупной сетью за пределами Узбекистана. Для этого мне нужно погружаться в процессы развития франшизы.
Во мне еще живет принцип, что никто не поймет мое дело лучше меня. И на самом деле, мало кто будет болеть за бизнес больше, чем основатель, при любых показателях лояльности.
Мне нравится видеть, как масштабируется дело, которым мы безумно увлеклись с маленькой командой
Наверное, в этом мой кайф. Мне нравится видеть, как масштабируется дело, которым мы безумно увлеклись с маленькой командой. Меня драйвит, когда мы открываем каждый новый филиал. Стараюсь бывать «в поле», чтобы чувствовать клиента. Например, в новом мультибрендовом филиале на открытии с ребятами работал на кассе и раздаче. Успешная франшиза — та, что предугадывает желания гостя.
Самая большая сложность — это время. Если ты в общепите, то ты либо фанатик, либо псих. Потому что, по факту, ты живешь работой. Особенно в первое время. Нужно забыть про комфортный режим нормального человека и вкалывать за 10 человек. Сейчас я уже могу периодически выходить из процессов, и все работает.
Еще достаточно сложно в связи с кризисом удержать темпы роста. В этом году мы должны были запустить больше 10 филиалов. Не сбавлять эти темпы стоит больших усилий. Я чувствую большой интерес от потенциальных партнеров. Мы постоянно получаем новые запросы. Например, недавно были запросы из Казахстана и Таджикистана.
Преимущество в том, что ты остаешься внутри бизнеса, продолжаешь чувствовать его пульс. Понимаешь, где надо замедлиться, а где ускориться, чтобы выжить и расти. Мое дело — это моя страсть, живой организм. Все постоянно кипит, болит, растет, меняется. Круто понимать, что ты растешь вместе с ним.
О планах
В ближайших планах открыть несколько филиалов в городах Узбекистана. До 2025 года мы должны вырасти до 500 филиалов. Это интересно.
Также я хочу осваивать новые ниши. Имея успешную фастфуд-сеть, мы достаточно рано начали вкладываться в доставку. Тогда это было немодно, мне часто говорили, что мы зря тратим деньги на это. Но все мы знаем, чем закончилась эта история.
Думаю, скоро мы откроем первые франчайзинговые филиалы за рубежом. Соседние страны — наша приоритетная цель. У нас схожая культура и вкусовые привычки. Поэтому наш продукт, уверен, найдет своих ценителей.