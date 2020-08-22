Швейцарский сыр, морепродукты, бельгийская клубника — что едят в разных странах мира

Что едят в Канаде





Тая Ртищева, город — Виннипег





Канада — мультикультурное государство, поэтому у нас есть все кухни мира: грузинская, украинская, русская, французская. Но традиционная американская или канадская еда — это бургеры, картофель фри, пепси.

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Что едят в Китае





Полина Ерастова, город — Шанхай





Китайская кухня своеобразная. Во всех городах, с наступлением вечера, на каждом перекрестке появляются тележки с мангалом, и они начинают готовить шашлыки из мяса, овощей, грибов. Тут же все это жарится, тут же ставятся маленькие столики, где можно посидеть и покушать. Это здорово!

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Что едят в Дании





Алма Бектурганова Андерсен, город — Копенгаген





Традиционная датская еда — это свинина и картошка. Однако местные едят это блюдо крайне редко, по праздникам. Здесь не популярна жирная пища, местные едят много салатов различных видов.

Данию называют «страной тысяч бутербродов», потому что на обед они едят бутерброды с начинкой из всевозможных сочетаний. На завтрак обычно едят мюсли, а на ужин полноценное горячее блюдо с салатом.

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Что едят в Японии





Али Абдыгали, город — Кобе





В Японии все вкусно и качественно. Я люблю рамен, сашими и удон.

Японцы не едят острое и любят морепродукты. Самое острое, что они едят — васаби, и в основном едят его с суши для того, чтобы помочь организму переварить сырое мясо.

В основном жители едят овощи, фрукты, бобовые и органические продукты. Как известно многим, японцы — долгожители, потому что следят за тем, что и в каких количествах едят. ​

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Что едят в Малайзии





Алина Литовченко, город — Куала-Лумпур





Еда — это отдельная глава и важный аспект жизни в Малайзии. Здесь целая культура еды. Люди кушают 24/7. Местные любят и ценят свою национальную кухню, поэтому еду продают на каждом шагу.

Я люблю национальную лапшу с мясом, а также блюда из риса и курицы. Также часто мы кушаем арабскую, йеменскую и сирийскую кухню, что здесь не редкость.

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Что едят в Мексике





Lalo Ortega, родной город — Мехико, журналист, кинокритик и блогер

Мексиканская кухня достаточно тяжелая, в блюдах присутствуют томаты и много специй. Поэтому типичный завтрак состоит из омлета с помидорами, с добавлением лука и чили или huevos a la mexicana.



Во всех крупных городах на уличных рынках у торговцев можно купить завтраки. Именно там вы найдете настоящую мексиканскую еду. Для этого не нужны фантастические рестораны высокой кухни. Лучше приехать и спросить у местных жителей точку, где продают тамалес и барбакои.

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Что едят в России





Жибек Алиева, город — Москва





О еде в Москве можно говорить бесконечно. Здесь много самых разных заведений, у каждого из которых есть своя уникальная целевая аудитория. В городе можно найти любую кухню.

Кофейни — это тема, заслуживающая отдельного внимания. Кроме привычного Starbucks хожу в Surf Coffee, где всегда царит неформальная обстановка, и Les, где можно спокойно перекусить и попить кофе, который обжаривают на месте.

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Что едят в США





Айдана Галиева, город — Денвер





Еда в США отличается от нашей. Американцы большие трудоголики, и иногда не хватает времени приготовить себе ужин. Замороженные продукты здесь популярны по этой причине. Люди едят на ходу, мало кто берет перерыв на обед, чаще едят у себя за рабочим столом.

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Что едят в Испании





Динара Муратбек, город — Барселона





Культура еды в Испании развита. Оказавшись там, вы обязательно должны попробовать паэлью. Это их национальная еда — рис с морепродуктами. Похоже на наш плов, только жиже. Испанцы обожают мясо, мясо у них везде, они как казахи. Еще нужно попробовать пинчос — это такие закуски, когда на кусочек багета кладут морепродукты либо жареные овощи. Испанцы очень много едят. На ужин у них принято пить вино либо сангрию.

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Что едят в Тайланде





Айгуль Серикпулова, остров Самуи





Тайцы едят пять раз в день, у них культ еды. На острове можно купить баранину из Новой Зеландии, говядину, а местные едят свинину и курицу. Свежую рыбу и морепродукты всегда можно найти в супермаркете либо на рыбном рынке.

Тайцы предпочитают рис с острой подливой и много овощей.

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Что едят в Нидерландах





Зарина Байжуманова, город — Ассен





Национальная кухня проста и питательна, вот, например, стампот — картофельное пюре с капустой, которое подается с копчеными сосисками.

Интересно, что голландцы едят бутерброды на завтрак и обед, а полноценное горячее блюдо готовят только вечером. Бутерброды настолько распространены, что на рождение ребенка запросто можно подать хлеб с маслом и сладкой присыпкой голубого или розового цвета.

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Что едят в Южной Корее





Диана Сагиева, город — Кванджу





Еда тут острая, из мяса преобладает свинина, а говядина дорогая.

В Корее широкий выбор морепродуктов. Еда в Корее более легкая, потому что у них влажный климат. Я научилась варить суп из морской капусты. Такие супы укрепляют иммунитет и помогают сохранить фигуру.

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Что едят в Ирландии





Тимур Султанов, город — Дублин





Здесь много едят картошку — chips. Любое мясо подается с chips.

Любят баранину, говядину и свинину. Есть известные ирландские рагу, которые делаются из баранины, картошки, морковки и лука с добавлением пива.

Также ирландцы любят fish and chips — рыба в кляре с картофелем.

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Что едят в Израиле





Семен Гурецкий, город — Хайф





Израильская кухня перенята из разных культур. Например, такое блюдо, как шакшука — яичница в томатном соусе, достаточно острая, марокканское блюдо. Хумус — паста из нута, фалафель, который популярен сейчас в России, его еще называют «вегетарианской шавермой». Фалафель — это что-то вроде фастфуда, которым всегда можно перекусить. Его обычно подают в пите. Он очень калорийный, поэтому с ним нельзя перебарщивать.

Здесь много где едят шницели, которые привезли из Европы. В Тель-Авиве в последнее время все пытаются питаться правильно, потому что это достаточно современный город, появилось много вегетарианцев и вегетарианских кафе.

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Что едят в Бельгии





Рамина Сеидова, город — Брюгге





Культуру еды бельгийцы во многом переняли у французов. Здесь едят не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы насладиться трапезой.

Они большие любители мяса. Считают, что мясо должны быть недожаренным, иначе его можно испортить. Ко всем стейкам прилагается соус, который является фишкой шеф-поваров. В некоторые рестораны ходят только потому, что у шеф-повара есть невероятный рецепт соуса. В соусы добавляют вино, пиво, иногда шоколад. А в шоколад иногда добавляют соль.

Я обожаю бельгийскую клубнику, могу есть ее килограммами. Она считается одной из самых сладких в Европе. На рынке вы встретите испанскую и бельгийскую клубнику, и бельгийская будет стоить дороже.

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Что едят в Гвинее





Адина Абат, город — Конакри





Традиционное блюдо здесь — курица с рисом в томатном соусе. Еще здесь жарят банан, на вкус он похож на картофель фри. Мне понравилось, как здесь готовят рыбу. Африканская еда очень отличается от нашей, потому что они любят все смешивать, любят майонез.

Здесь много тропических фруктов. Часто на вид они неприятные, устрашающие, а на самом деле вкусные и нежные.

Еще здесь готовят пальмовое вино. На вкус оно похоже на кумыс, а запахом — на вареное яйцо.

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Что едят в Великобритании





Бахтияр Беркин, город — Лондон





Я всегда слышал от знакомых, что в Англии плохая еда и что у них, кроме fish and chips, ничего нет. Англичане закаленные и непривередливые, они никогда не жалуются и их все устраивает. В Англии нет такого большого выбора еды, как в Америке.

Мне нравятся пабы, которые стоят вдоль реки, они кажутся мне красивыми. Особенно летом, когда можно посидеть в летнике, смотреть на Темзу.

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Что едят в Австрии





Нургуль Кереева, город — Вена





В Австрии нет культуры еды. Их национальное блюдо — это шницель и штрудель. Шницель продают везде: в ларьках, в кафе, в ресторанах. А запивают его пивом. Еда для них — это способ насытиться.

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Что едят в Индии





Арина Новопавловская,ГОА





Индуисты в основном едят курицу, говядину не едят. Католики едят и говядину, и свинину. Они все готовят в жидких соусах: карри, масала, любят добавлять специи. Роти и чапати — это лепешки, которые пекут в глиняной печи. Если ты придешь в любой дом, то тебя обязательно угостят рисом, лепешками и соусом карри с овощами или курицей, в зависимости от того, вегетарианец ты или нет.

Мне нравится тали. Это рис или лепешки, которые подают с семью-восемью видами соусов: острый, неострый, овощной, из шпината. Есть вегетарианское, рыбное и куриное тали. Еще мне нравится масала доса — это большая раскатанная хрустящая лепешка с начинкой — очень вкусно.

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Что едят в Швейцарии





Данияр Токбаев, город — Женева





В основном швейцарцы не заморачиваются по поводу приготовления еды в домашних условиях. Обедают и ужинают они в кафе и ресторанах, вполне нормальным явлением считается во время обеденного перерыва выпить пару бокалов вина или пива. Есть гипотеза, что казахи едят мясо больше всех в мире, тогда швейцарцы едят больше всех сыр.

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