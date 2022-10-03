Работа в Amazon, Linkedin и YouTube: IT-специалисты из Центральной Азии о том, как строят карьеру за рубежом

Соотечественники из стран Центральной Азии рассказали о своем опыте переезда за рубежом и что помогло им получить работу в крупной компании.









Мадина Расулова, 24 года, город — Сингапур, бизнес-программный менеджер для Microsoft, @marronms

Для поиска работы нужно уметь преподнести свое уникальное личное предложение. Советую подаваться на как можно больше позиций. Внимательно читайте описания вакансий. Если ваш опыт даже наполовину совпадает с тем, что требуется — пробуйте. С каждой подачей, с каждым пройденным интервью ваша уверенность в себе будет расти, и вы будете ближе к своей должности.

Важно прокачивать нетворкинг, гибкость ума, навыки ораторского мастерства и уверенности в себе во время интервью. Знать свои сильные стороны и уметь преподнести себя.

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Нурсултан Амир, город — Сиэтл, Software Engineer в Snapchat, @nursul.amir





Чтобы найти работу в США, нужно создать план. Узнать, как проходит интервью в той или иной компании, что требуют и спрашивают. Также составьте список организаций, в которые вы хотите попасть. Советую сначала получить опыт в США, а потом подавать резюме в целевые компании.

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Фаррух Охунов, город — Берлин, Software Engineer в Amazon, @fokhunov

Работу в Берлине найти не сложно. В связи с последними событиями, пандемией, локдауном, спрос на разработчиков только вырос.

Мой самый главный совет — иметь безупречный профиль на LinkedIn. Это эффективный инструмент для профессионального роста. Грамотно оформленный профиль сам будет привлекать внимание рекрутеров. Другой совет — не стесняйтесь находить земляков для рефериалов на вакансии в их компаниях.

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Улугбек Исроилов, город — Мюнхен, Lead Software Engineer в ViaBill, Linkedin





Нужно быть готовым к провалам. Не все получится с первого раза. Но постепенно будет нарабатываться навык поиска работы и прохождения интервью.

Совет: относитесь к своей карьере стратегически. Выбирая каждый следующий проект или работу, бросайте себе вызов и выбирайте что-то сложное, с чем вы не работали раньше. Так вы будете быстрее расти как специалист, наработаете портфолио из интересных проектов.

Когда подаетесь на работу, в письме отклика Сover letter приводите ссылки на свои работы, чтобы зацепить человека на той стороне.

Ну и напоследок: участвуйте в различных митапах, хакатонах. Знакомьтесь с людьми из вашей индустрии. Кто знает, возможно, кто-то из них будет вашим будущим коллегой.

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Ануар Сериков, город — Лондон, инженер-разработчик в Google, @anchik12345

Чтобы получить оффер, нужно уметь делать хорошо хотя бы что-то одно. При этом иметь представление о других сферах и быстро учиться новому. Покажите, что вы специалист и можете решить конкретную проблему. Разбираетесь в смежных сферах, умеете видеть картинку целиком. Можете быстро адаптироваться и подстраиваться под изменения в мире. Эти навыки универсальны, работают в любой сфере.

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Жамал Жаныбек, город — Сан-Франциско, Product Manager в YouTube, @jjams_

Чтобы попасть в IT и Development, надо иметь какой-то опыт, стажироваться в стартапах, общаться с людьми, спрашивать об открытых позициях. Стартапы делают ставки на ребят, которые заинтересованы в развитии, готовы решать проблемы и вопросы компании, предлагать новые идеи.

В моей индустрии важно прокачивать технические знания. Также важно определиться: куда вы хотите вложиться, что изучать и где работать. Чтобы работать в классной компании, надо быть классным специалистом. Развивать навыки коммуникации на английском: уметь красиво излагать мысли, делать презентации и хорошо писать.

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Мадина Еркалина, 23 года, город — Милан, Analytics&Insights Specialist, Vodafone Italia, @madinarkl





Грамотно составленное резюме — главное условие, что с вами свяжутся. После этого нужно пройти от трех и более интервью. Важно рассказать о себе как о хорошем командном игроке и о возможном вкладе в развитие учебных и рабочих проектов, показать профессиональные навыки. Будучи иммигрантом, в поиске работы, вы уже демонстрируете решимость и умение справляться с трудностями.

Иметь технические навыки — хорошо, но еще лучше развивать soft skills. Уверенность в себе, умение быть хорошим командным игроком помогут в поиске работы.

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Максат Кадыров, 29 лет, США, Senior Software Engineer в LinkedIn, @maxat_kadyrov





Технические знания — это musthave. Но soft skills важнее. Если вы крутой программист, это не означает, что вас возьмут в большую компанию. Важно подходить команде на культурном уровне. Есть такое понятие lunch ambassadors, когда сотрудники подсаживаются к вам за обедом и общаются в течение 30 минут. Если они скажут, что вы не самый приятный человек, на работу вас не позовут.

Чтобы получить работу в большой компании, нужны еще две вещи: innovation — инновации и impact — на что вы повлияли, выполняя свои обязанности. Нужно показать, что вы можете быть полезным.

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