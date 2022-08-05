Узбекистанец о жизни в Мюнхене и работе IT-специалистом за рубежом

Улугбек Исроилов родом из Ташкента. Он рассказал, как переехал в Мюнхен и строит карьеру IT-специалиста в Германии.

​

Улугбек Исроилов, город — Мюнхен, Lead Software Engineer в ViaBill, Linkedin ​ ​

​

О переезде​

Я родом из Ташкента. Работаю и учусь в магистратуре в Мюнхене.

Когда я учился на бакалавриате в Узбекистане, ездил в США по программе Work and Travel. Тогда решил, что если буду поступать в магистратуру, то в зарубежный вуз. После окончания университета работал и набирался опыта. Запускал свои стартапы.

Учеба — это один из простых способов переехать в другую страну

Когда началась пандемия, я бросил себе вызов и сменил среду. Понял, что учеба — это один из простых способов переехать в другую страну. Подал документы в университеты США, Канады, Германии, Великобритании. Параллельно подавался на гранты и стипендии. В итоге выиграл стипендию DAAD для учебы в Германии.​

В Германии я выбирал между Мюнхеном и Берлином. В этих городах больше возможностей и ресурсов, отличная экосистема для стартапов. В результате я поступил в Munich University of Applied Sciences на программу Management and Digital Transformation. Переехал в Европу в октябре 2021 года.

Об адаптации и сложностях

В Мюнхене сложно найти жилье. Бавария — самый богатый округ Германии. Здесь находятся офисы многих компаний, лучшие университеты. Я искал жилье полгода и все еще не против переехать в другое. Поэтому при переезде в этот регион запаситесь терпением или деньгами.

Второе, что было непривычно — уровень бюрократии. Везде нужны документы, причем желательно иметь при себе физические бумаги. Иногда запросы нужно отправлять почтой.

Банковская система здесь тоже старомодная. Перевод денег происходит не моментально, как у нас, а через несколько часов. А если это вечер пятницы, то деньги поступят только в понедельник. В воскресенье супермаркеты не работают, а в будние закрываются в восемь вечера. К этому сложно привыкнуть.

Мюнхен — красивый город со множеством парков. В некоторых водятся олени, кролики, ежики и белки. В городе много велосипедов и дорожек. Общественный транспорт хорошо организован.

Люди в Германии отличаются в зависимости от региона. В целом они немного закрытые, прямолинейные, прагматичные. Всегда есть правила, которым они следуют. Если вы слышали про немецкую пунктуальность, она действительно имеет место быть.

Советую найти местную диаспору

Если вы планируете переезд в Германию, советую выучить базовый немецкий язык. В больших городах многие знают английский, но со старшим поколением общаться будет сложно. И во всех государственных структурах обслуживание только на немецком.​

Еще советую найти местную диаспору соотечественников и просить там помощи в случае необходимости, советоваться с ними.​

О карьере

Карьеру в IT я начал пять лет назад, во время учебы. Когда появились боты в Телеграм, я быстро научился их создавать и заработал на этом неплохие деньги. Также занимался видеомонтажом, графическим дизайном, проходил стажировки — пробовал разное.​

После возвращения из США я начал дипломную работу. Для этого нужно было найти проблему и создать программу, которая ее решит. Я сделал мобильное приложение и увлекся этой сферой.





Благодаря своему нетворкингу, участию в разных митапах и хакатонах, я быстро нашел работу. Поработал в местных компаниях и набрался опыта. Одним из больших проектов, с которым я поработал в Узбекистане, стал Upaynet — финтех продукт, созданный выходцами из Узбекистана в Штатах.​​

Затем захотел испытать свои силы за рубежом. Подавался на удаленную работу в разные компании США, России и Европы. Планировал найти продуктовую компанию или стартап, чтобы посмотреть, как строят продукты на Западе, а не просто писать код на аутсорсе. Было сложно получить приглашение на интервью, так как многие не знают про Узбекистан.​

Но я поработал в HR-стартапе из Нью-Йорка, в швейцарским клоне нашумевшего Clubhouse, в датском BNPL. Теперь — я сотрудник финтех стартапа ViaBill. Работаю там удаленно.

Также я учусь в магистратуре. В этом году собрал небольшую аутсорс-команду. Мы помогаем стартапам с их мобильными приложениями. Активно работаю над запуском своего продукта.​

Участвую и организовываю IT-конференции, митапы, хакатоны. Выступаю с публичными докладами в рамках Google Developers GroupTashkent.​

Как искать работу в Германии​

Важно знать английский язык. Уметь излагать свои мысли так, чтобы ​ собеседник понял, чего вы хотите.

Во-вторых, нужно быть профессионалом своего дела, правильно «продать себя» потенциальному работодателю. Необязательно быть гением. Если вы специалист среднего или выше среднего уровня, этого будет достаточно, чтобы найти работу в Европе.​

Нужно быть готовым к провалам. Не все получится с первого раза. Но постепенно будет нарабатываться навык поиска работы и прохождения интервью.

Совет: относитесь к своей карьере стратегически. Выбирая каждый следующий проект или работу, бросайте себе вызов и выбирайте что-то сложное, с чем вы не работали раньше. Так вы будете быстрее расти как специалист, наработаете портфолио из интересных проектов.​

Относитесь к своей карьере стратегически

Когда подаетесь на работу, в письме отклика Сover letter приводите ссылки на свои работы, чтобы зацепить человека на той стороне.​

Ну и напоследок: участвуйте в различных митапах, хакатонах. Знакомьтесь с людьми из вашей индустрии. Кто знает, возможно, кто-то из них будет вашим будущим коллегой.

Как повлиял переезд​

Я познакомил новых друзей с лучшим блюдом на земле — узбекским пловом.​

Стал прагматичнее, отношусь ко многим вещам проще и спокойнее.

Благодарен судьбе за новые знакомства, которые приобрел.