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Нурсултан Амир о том, как получил офферы от 16 топовых компаний в США и строит карьеру в Snapchat
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Сегодня в 18:45

Нурсултан Амир о том, как получил офферы от 16 топовых компаний в США и строит карьеру в Snapchat

Нурсултан Амир за последние 3 года получил 16 офферов от таких компаний, как Google, Amazon, LinkedIn, Meta и Uber. Он поделился своей историей и рассказал, как пришел к работе в Snapchat.


Нурсултан Амир, город — Сиэтл, Software Engineer в Snapchat, @nursul.amir

Нурсултан Амир

О переезде

Я окончил бакалавриат в Международном университете информационных технологий в Алматы. В США переехал для обучения в магистратуре четыре года назад. Учился в University of Washington по специальности «Компьютерные науки». Выбрал именно Штаты, потому что хотел попасть в Силиконовую Долину и топовые технологичные компании.

Нурсултан Амир

Теперь я живу в городе Сиэтл, Вашингтон и работаю программистом в Snapchat.

Об адаптации и сложностях

Когда я переехал, мне было 24 года. Было интересно увидеть Нью-Йорк. Город стал большим культурным шоком — он шумный, грязный, многолюдный. Но со временем я понял, что дело не в чистоте, а в разнообразии, возможностях и развитии.

У меня была тоска по родным людям


В первое время самое сложное — это язык и культура. Часто мы учим английский язык по британской системе, но американский английский слегка отличается. Здесь также другая, не только повседневная, но и рабочая культура. Когда я приехал, надо было заново учиться тому, как правильно общаться с людьми в университете и на работе.

Нурсултан Амир

У меня была тоска по родным людям. Культура, люди и обычаи в Штатах сильно отличаются от Казахстана. Наши люди кажутся более родными, с ними легче говорить, а при общении с иностранцами чувствовался барьер.

Главная цель моего переезда — работа в топовых IT-компаниях. Но многие люди переезжают в США в поисках лучшей жизни и карьерных возможностей. Было тяжело столкнуться с такой высокой конкуренцией. Но она закаляет.

При переезде советую не стесняться знакомиться с людьми, быть вежливым и тактичным.

Как искать работу в США

Во время обучения я стажировался в компании HBO, а после получил приглашение на полную ставку и поработал там полтора года. Позже получил несколько приглашений: от Google, Meta, Amazon, Microsoft, TikTok и Snapchat. Выбрал Meta. Поработал в компании год. Заметил, что рынок IT сегодня горячий. Это была хорошая возможность, чтобы сделать прыжок и получить еще лучшие условия. Два месяца назад я перешел из Meta в Snapchat.

Нурсултан Амир

Чтобы найти работу в США, нужно создать план. Узнать, как проходит интервью в той или иной компании, что требуют и спрашивают. Также составьте список организаций, в которые вы хотите попасть. Советую сначала получить опыт в США, а потом подавать резюме в целевые компании.

Чтобы найти работу в США, нужно создать план


После того как вам придет ответ от рекрутера, начинается процесс интервью. Вы проходите первое собеседование с рекрутером, потом проходите техническое интервью с инженером, а потом идет on-sight. Это интервью от четырех часов, где проверяют, подходит ли кандидат на ту или иную роль. Для разработчиков в интервью часто включают программирование, кодирование и знание концептуальных основ компьютерных наук. Еще спрашивают про системную архитектуру: как строить большие программы, которыми будет пользоваться большое количество людей.

На начальном и среднем уровне навыки прохождения интервью особенно важны. Именно от результатов беседы и вашего перформанса зависит оценка и позиция, на которую вы попадете. Чтобы прокачать эти навыки, существует много ресурсов. Но я советую techinterviewhandbook.org — здесь четко описаны все этапы, есть полезные статьи и ссылки на другие сайты.

О работе в Snapchat

Я программист-разработчик в Snapchat. Моя команда занимается AR and Monetization. Мы разрабатываем новые виды и программы, которые увеличивают монетизацию на платформе. Например, мы создаем фичи, которые рекламодатели могут использовать, чтобы создавать новые виды рекламы.

Я программист-разработчик в Snapchat


В Snapchat чувствуется близость, сплоченность команды. Люди здесь добрые и отзывчивые.

В компании много программ, которые созданы для улучшения рабочих отношений. Одна из них нацелена на то, чтобы уменьшить предвзятое отношение к той или иной группе сотрудников. Например, это может быть дискриминация по половому, этническому или расовому принципу. Мне нравится, что компания и менеджмент уделяет этому внимание.

Нурсултан Амир

В Snapchat много людей с разнообразным бэкграундом, что влияет на генерацию новых идей и коллабораций. В Snapchat не дают бесплатную еду, как в Meta, но дарят бонусы на занятия спортом, оплачивают сотовую связь и интернет.

В Snapchat чувствуется близость, сплоченность команды


Несколько раз в год мы собираемся в штаб-квартире в Лос-Анджелесе для офсайта, где работаем как одна большая команда. Так как нам необязательно приходить в офис — на этом мероприятии все сотрудники собираются вместе и устраивают мини-курултай.

Как повлиял переезд

Нурсултан Амир

Переезд в США сильно на меня повлиял. Я увидел, что никому здесь не нужен. Понял, что надо бороться и развиваться, чтобы достичь своих целей. Это открывает глаза и расширяет кругозор.

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