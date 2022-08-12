Таджикистанец Фаррух Охунов о том, как найти работу в Германии и карьере в берлинском офисе Amazon

Если вы IT-специалист, которому интересна тема релокации и работы в крупных IT-компаниях за рубежом, история нашего героя станет для вас источником мотивации и полезной информации.





Фаррух Охунов, город — Берлин, Software Engineer в Amazon, @fokhunov

О переезде

Я родился и вырос в столице Таджикистана — в городе Душанбе. Окончил технический университет и начал карьеру в сфере IT в 2013 году. Программистом работаю с 2015 года.

Теперь я разработчик в берлинском офисе компании Amazon



Одним из основных драйверов для переезда стало желание реализации собственного потенциала. Я хотел работать в крупнейших IT-компаниях мира, таких как Amazon, Google, Facebook.

Около трех лет жил в Штатах. Затем понял, что мне интересно пожить и поработать в Европе. В Германии самая сильная экономика, поэтому выбор пал на эту страну. В январе 2018 года у меня прошло интервью с немецкой компанией, а в мае я уже был в Берлине. Первое время работал в немецком стартапе. Теперь я разработчик в берлинском офисе компании Amazon.

Об адаптации и сложностях

Первая сложность для многих экспатов в Германии — язык. И я не стал исключением. В офисе все говорят на английском. Кажется, что немецкий нужен в редких случаях, поэтому высокой мотивации изучать его нет.

Еще одна сложность — неповоротливая бюрократическая система. В Таджикистане, когда у нас родился первый сын, я получил свидетельство о его рождении за неделю. Недавно у нас родился второй сын, но уже в Германии. Я жду нужный документ уже месяц.

В адаптации помогло то, что в Берлин до меня переехал мой друг. Он поделился полезными советами, и я уже «не наступал на те же грабли». Компания, которая приняла меня на работу, тоже постаралась, чтобы переезд прошел гладко.

До переезда в Берлин я даже не смотрел видео о городе. Был удивлен, как сильно он отличается от Нью-Йорка. Я ожидал увидеть небоскребы и почувствовать интенсивный ритм жизни. Но Берлин не такой. Жизнь здесь гораздо медленнее, более расслабленная. Это город парков, что хорошо для меня, как для семьянина. Но я так же жажду быстрого темпа роста, мотивирующей среды, поэтому скучаю по Манхэттену.

Сеть публичного транспорта отлично развита, хотя и не всегда пунктуальна. Пожив месяц в Дубае, я по достоинству оценил инфраструктуру передвижения в Берлине.

Самый важный совет — создавайте свой круг общения



При переезде ищите группы для экспатов в социальных сетях. Почти в каждом городе есть иностранцы, которые создают сообщества, чтобы помогать друг другу информацией и советами.

Самый важный совет — создавайте свой круг общения. Иммигрант оставляет родственников и друзей на Родине, а насыщенная социальная жизнь важна для хорошего душевного состояния любого человека.

Как искать работу в Берлине

Я начал путь разработчика еще на Родине, в Душанбе. В Берлин переехал как разработчик. Сначала был backend-разработчиком в е-commerce стартапе, который продавал мебель онлайн. С 2018 года поменял несколько компаний, но последний год работаю в берлинском офисе Amazon.

Работу в Берлине найти не сложно



Работу в Берлине найти не сложно. В связи с последними событиями, пандемией, локдауном, спрос на разработчиков только вырос.

Мой самый главный совет — иметь безупречный профиль на LinkedIn. Это эффективный инструмент для профессионального роста. Грамотно оформленный профиль сам будет привлекать внимание рекрутеров. Другой совет — не стесняйтесь находить земляков для рефериалов на вакансии в их компаниях.

Навыки делятся на hard и soft. Все понимают важность первых. А soft skills, куда входят навыки поведения и коммуникации, часто остаются обделенными. До переезда в Германию я сам думал, что достаточно уметь грамотно разговаривать, не грубить. Но ошибался. Соискатель должен постоянно читать, развиваться. Смотрите блоги крупных компаний: Netflix, Uber, Google.

Если вы хотите попасть в крупные IT-компании разработчиком, то Leetcode и Hackerrank — это ваши лучшие друзья для подготовки. Вы должны быстро решать алгоритмические задания средней сложности.

Об особенностях работы в Amazon

Amazon — это самый крупный e-commerce проект в мире, где миллионы людей совершают покупки ежедневно. А отзывы других покупателей — это то, что помогает им сделать выбор.

Моя команда ответственна за фильтрацию и выборку пользователей, которые сделали покупку на сайте, чтобы попросить их написать отзыв о продукте. Мы используем модели машинного обучения для анализа данных и более эффективной коммуникации с пользователями.

Amazon имеет свод правил под названием Leadership Principles. Это первая компания в моей карьере, где на всех уровнях организации строго применяются правила компании для принятия решений. В начале это было странно, но со временем ты понимаешь их ценность. Некоторые правила я даже использую в повседневной жизни.

Как повлиял переезд





Я начал больше ценить свое время, стал самостоятельнее и ответственнее. Понял, что нет идеальных стран. Самое главное — найти место, где тебе будет комфортно.