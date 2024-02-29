Дамель Мектепбаева: «В погоне за оценками и рейтингами дети часто остаются неуслышанными»

Экс-проректор Kozybayev University, исследователь, биотехнолог и инноватор Дамель Мектепбаева о плюсах казахстанского образования, отличии американских школ и изменениях, которые ждут нас всех в будущем.





Дамель Мектепбаева, город — Бостон, экс-проректор Kozybayev University, исследователь, @damelmektep

О становлении





Я люблю детей. Преподавание — мое призвание. Мне нравится легкая молодежная энергетика и университетский дух. Мы с мужем живем в Бостоне. Это эпицентр американских университетов, а 80% населения в городе — молодежь. И мне комфортно здесь находиться.

Мы переехали в США, так как супруг поступил сюда на программу магистратуры. Я продолжаю заниматься исследованиями и удаленно работаю над проектом в сфере образования — Summer Schools. Это летние школы для сельских школ, которые мы создаем на базе села Родина в Акмолинской области. Веду и другие небольшие проекты дистанционно.

Внести грандиозные изменения в общество можно только через образование. Если у нас будет качественное образование, будут квалифицированные медики, качественные дороги, профессиональные инженеры, повара, технологи и так далее.

О нынешнем образовании

Как и все другие сферы, система образования во всем мире претерпевает большие изменения. Это происходит потому, что технологии быстро развиваются. Если говорить о Казахстане, у нас все процессы происходят немного медленнее. Потому что есть советская образовательная система, методики, по которым учились наши родители. И есть современные подходы. То есть происходит смешение стилей. А свой собственный путь в образовании мы пока не нашли.





В нашем обществе люди понимают ценность образования. И это большой плюс. Родители готовы вкладываться в своих детей. Даже семья среднего достатка не против ежемесячно отдавать за образование ребенка значительную сумму, отправлять на обучение за рубеж, платить за различные курсы. Не во всех странах образованию отдают такой приоритет.

Минус в том, что в этой погоне за оценками и рейтингами дети часто остаются неуслышанными. В какой-то момент теряется эмоциональная связь с ребенком. Еще одна из сложностей — переполненные школы и классы. Учителя элементарно не успевают уделить внимание каждому ребенку. В этом отношении американские школы отличаются. Там делают акцент на развитии эмоционального интеллекта, учат детей понимать и управлять своими эмоциями. Например, есть дни, когда дети весь день должны говорить, как они себя чувствуют. В другой день они должны говорить всем «Спасибо». У нас же принято уделять больше внимания hard skills, упуская «мягкие навыки» и эмоциональную составляющую.

Как и все другие сферы, система образования во всем мире претерпевает большие изменения



В нашу школьную программу включен колоссальный объем знаний. Но большую часть из этого ребенок даже не запомнит. Поэтому лучше давать меньше, но преподносить качественнее. Приведу пример из уроков биологии. В программе предмета есть насекомые, ботаника, человеческое тело и много всего другого. Но если спросить взрослого человека, что он помнит из уроков биологии, чаще всего он ответит только про тычинки и пестики. Тогда какой смысл загружать ребенка? Если бы я могла это изменить, то оставила бы в программе по биологии только то, что для ребенка знать жизненно важно. К примеру, как работают органы, почему люди болеют и как оказывать первую помощь.





О будущем образования

На сегодняшний момент сильно поменялась роль педагога. Если раньше учитель был единственным источником информации, то теперь большую часть данных ребенок получает из интернета.

Превзойти интернет не получится ни у одного учителя. Поэтому нужно активно включать технологии в образовательный процесс. Здесь, в Штатах, я вижу, как учителя, родители и сами ученики активно адаптируются под изменения, которые происходят в образовании и в целом под новую реальность. Они используют современные технологии и разнообразные возможности ИИ. А мы все еще отвергаем инновации. Если ребенок воспользовался какой-то системой, пытаемся поймать его на этом. Не нужно бояться современных подходов. Использование технологий позволит нам сделать образовательный процесс интереснее. Если раньше в арсенале учителей была только доска, теперь у нас есть различные видеоролики, анимации, игры.





При этом нужно делать акцент на человеческих качествах и ценностях, на том, чего технологии передать ребенку не смогут. Искусственный интеллект не может почувствовать эмоции, состояние ребенка, он не станет для него сердечным ментором. Потому что образование — это не только знание, это еще и воспитание. Если мы сможем сделать грамотный симбиоз современных технологий и soft skills, эмоционального интеллекта, то мы, как страна, сильно вырастем по всем показателям.

В будущем science предметы: биология, химия, физика и математика должны преподаваться вместе. В США такой подход уже применяется. Предмет называется Science — «Наука». На уроке разбирают определенные феномены с точки зрения разных наук. Такой комплексный подход позволяет лучше запоминать материал.





Технологии, искусственный интеллект будут развиваться с нарастающей скоростью. И нам всем придется подстраиваться под новые реалии. Нужно будет постоянно и много учиться, наращивать компетенции, получать знания из разных сфер жизни. Со временем знания и навыки в IT-сфере станут такими же необходимыми и базовыми, как сегодня знание английского языка.