Кто будет работать в школах — мировая практика в эпоху глобальной нехватки учителей

Бостан Хаят — международный тренер и специалист в области профессионального развития учителей и новый автор weproject.media в рубрике «Образование». В своей первой статье она рассказала о проблеме нехватки учителей в мире, а также о том, как вы можете стать учителем в Казахстане.





Бостан Хаят, город — Астана, международный тренер и специалист в области профессионального развития учителей, @bostan_hayat





В 2024 году в мире наблюдается тревожная тенденция — острая нехватка учителей. Проблема уже не локальная, она глобальная. По данным UNESCO Report 2023 on Teacher Shortages , чтобы обеспечить всеобщее базовое образование к 2030 году, миру нужно 44 миллиона учителей. И этот дефицит чувствуется даже в тех странах, которые считаются развитыми и имеют устойчивую образовательную систему.

Почему так происходит? Какие пути в профессию предлагают разные страны? Как можно стать учителем в Казахстане, если ты не окончил педагогический вуз? И что делать, если вы хотите попробовать себя в преподавании? Попробуем разобраться.

Почему учителей становится меньше





В последние десятилетия профессия учителя теряет привлекательность — как среди выпускников школ, так и среди самих педагогов. Вот основные причины.

1. Эмоциональное выгорание

Преподавание — это одна из самых эмоционально затратных видов деятельности. Педагоги ежедневно работают с десятками учеников, решают не только учебные, но и психологические проблемы, чувствуют давление со стороны родителей, администрации и системы в целом.

Особенно тяжело молодым учителям, у которых еще нет устойчивых стратегий саморегуляции и уверенности в себе.

2. Недостаточная финансовая мотивация

Во многих странах, включая Казахстан, начальная зарплата учителя не компенсирует ни объем работы, ни ее социальную значимость. Это делает профессию малопривлекательной для молодых специалистов, особенно по сравнению с IT, бизнесом или инженерией.

3. Отсутствие карьерного роста

Во многих системах образования линейная карьерная лестница ограничена: учитель → завуч → директор. А если человек хочет расти горизонтально — развиваться как методист, спикер, автор программ, блогер, наставник? Системы редко это поддерживают.

4. Слабая поддержка в первые годы

Молодые учителя часто бросают профессию в первые два года. Почему?

— нет наставничества

— никто не учит справляться с конфликтами

— много отчетности, мало вдохновения.

Это как будто выпускают новичка в «открытое море» без карты и компаса.

5. Бюрократия и перегруз

Учителя жалуются: они больше заполняют таблицы, чем готовятся к урокам. Отчетность, формы, бумажные проверки — это все съедает мотивацию и время, отдаляя от самой сути преподавания.

6. Цифровой вызов

Современные ученики живут в TikTok и YouTube. Учителям сложно конкурировать с этим уровнем вовлечения. Не все педагоги получают адекватное обучение в EdTech, цифровых инструментах, гибких форматах обучения. Это усиливает стресс и ощущение отсталости.

7. Недостаточная автономия

Во многих системах учитель — исполнитель, а не автор. Его не слушают при создании учебных программ, не вовлекают в принятие решений, он не чувствует, что влияет на систему.

А без чувства значимости долго не продержишься.

Именно поэтому многие страны начали искать новые подходы к подготовке и привлечению учителей.

Как страны решают проблему нехватки учителей





США





США — одна из стран, где нехватка учителей особенно остро ощущается в малообеспеченных районах. Для решения проблемы была создана программа Teach for America — TFA.

Teach for America привлекает выпускников престижных вузов на два года в школы, где особенно не хватает учителей.

В то же время Гарвард и Стэнфорд развивают современные магистерские программы, например, GSE — Graduate School of Education, или STEP — Stanford Teacher Education Program. Эти программы предлагают погружение в педагогическую науку и практику, создают условия для устойчивого входа в профессию. Подходит для выпускников бакалавриата — не обязательно по педагогике, которые хотят стать сертифицированными учителями в США или работать в международных школах.

Великобритания





Великобритания предлагает больше пяти разных путей, как можно стать учителем:

1. PGCE — Postgraduate Certificate in Education — классический путь. Один год после бакалавриата в любой области, и вы квалифицированный учитель.

2. School Direct — обучение проходит не в университете, а прямо в школе: стажировка и теория одновременно.

3. Teach First — аналог американского TFA. Ведет выпускников топовых вузов в школы с дефицитом кадров.

4. Apprenticeships — оплачиваемое обучение и работа для тех, кто хочет учиться на практике.

5. Now Teach — специальная программа для людей старше 40 лет, которые хотят сменить сферу деятельности и прийти в школу — программа завершает набор новых участников в сентябре 2025 года.

В итоге, любой взрослый человек, имеющий высшее образование и желание, может выбрать свой путь в зависимости от цели и уровня подготовки.

Сингапур





В Сингапуре профессия учителя считается престижной. Попасть на педагогическую программу в Национальный институт образования NIE так же сложно, как в медицинский факультет. Почему? Потому что:

— учителям платят конкурентную зарплату на уровне IT-специалистов

— им предоставляют четкие карьерные треки: учитель, методист, директор

— государство инвестирует в постоянное развитие учителей

— молодые педагоги проходят годичную подготовку, которая оплачивается как полноценная работа.

В результате в стране почти нет текучки кадров, а уровень доверия к учителям один из самых высоких в мире.

Китай





В Китае ситуация с учителями неоднозначна: в то время как в городах наблюдается избыток педагогов, сельские и удаленные регионы продолжают испытывать острую нехватку квалифицированных кадров.

Решения и инициативы:

1. Финансовые стимулы для сельских учителей

С 2013 года действует программа субсидий для учителей, работающих в бедных сельских районах. Эти выплаты направлены на привлечение и удержание педагогов в отдаленных школах.

2. Программа Teach for China

Аналог TFA. Некоммерческая инициатива, основанная в 2008 году, направленная на сокращение образовательного неравенства между городскими и сельскими районами. Программа привлекает выпускников вузов для преподавания в сельских школах на два года. К 2021 году больше 3100 учителей приняли в ней участие, охватив больше 890 000 учеников.

3. Интеграция искусственного интеллекта в образование

В 2025 году Китай объявил о масштабной реформе образования с акцентом на внедрение ИИ в преподавание, учебные материалы и школьные программы. Цель — повысить качество образования и подготовить учащихся к требованиям цифровой экономики.

4. Удаленное совместное преподавание

Использование информационно-коммуникационных технологий для организации совместного преподавания между городскими и сельскими школами. Это позволяет сельским ученикам получать доступ к высококачественным образовательным ресурсам.

Казахстан





В Казахстане сегодня также остро ощущается нехватка учителей.

Чтобы решить проблему, в стране внедряются разные механизмы. Это возможность для выпускников непедагогических специальностей пройти курсы переподготовки и начать работать в школе.

Как стать учителем в Казахстане, без педагогического диплома:

1. Магистратура по педагогике. Для людей с другим высшим образованием. Обучение два года, после чего можно преподавать.

2. Переподготовка — боковой вход. 6-12 месяцев курсов, и вы готовы начать работать в школе.

3. Программа Teach for Qazaqstan. Аналог TFA. Год интенсивной подготовки + два года работы в школе с менторством и стипендией. Подходит для тех, кто хочет попробовать себя в образовании.

Для кого эти программы?

Если вы:

— чувствуете, что умеете объяснять

— хотите внести вклад в развитие общества

— ищете осмысленную и живую работу.

Педагог — это профессия, где вы видите результат каждый день. Где вы формируете мышление, уверенность, мечты. Где вы нужны.

Учителем может стать каждый. Главное решиться.

Сегодня люди в 35 открывают бизнес, в 40 идут в магистратуру, а в 50 становятся IT-специалистами. Почему бы вам не попробовать преподавание?