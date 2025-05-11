Студенты Узбекистана могут принять участие в конкурсе бизнес-идей UPiDEA от Beeline Uzbekistan

Beeline Uzbekistan запускает конкурс идей UPiDEA, который открыт для студентов и аспирантов со всего Узбекистана. Это уникальная возможность для молодых и амбициозных участников заявить о себе, представить свою идею топ-менеджменту компании и получить ценные призы.

UPiDEA — это платформа для смелых идей и креативных решений. Конкурс объединит талантливых студентов со всей страны, которые готовы представить свои проекты и заявить о себе. Это возможность проявить себя, показать своё видение и получить обратную связь от экспертов Beeline Uzbekistan.

Самые яркие участники смогут презентовать свои идеи топ-менеджменту компании, а победители получат ценные призы — ноутбуки Apple MacBook Pro, MacBook Air и iPad Pro.





Андрей Пятахин, директор Beeline Uzbekistan





Молодежи в Узбекистане — большинство. Именно с ними мы хотим проектировать наше digital-будущее. UPiDEA — это не просто конкурс, это приглашение внести свой вклад в цифровое развитие страны вместе с Beeline Uzbekistan.

Проекты будут оцениваться по пяти основным критериям:

— реализуемость — насколько идею можно внедрить в бизнес

— инновационность — оригинальность и технологичность

— коммерческий потенциал — перспективы монетизации

— качество презентации — насколько понятно и убедительно представлена идея

— социальное влияние — как проект может повлиять на общество и клиентов.

София Гайнутдинова, директор по работе с персоналом и организационному развитию Beeline Uzbekistan





В Beeline мы всегда делаем ставку на молодые таланты. Более 17 лет мы проводим программу Bee Generation для студентов, которые потом остаются с компанией на долгие годы. Они иначе смотрят на бизнес, видят все под другим углом, проявляют инициативу. Мы даем возможность молодым людям получить реальную оценку своих проектов, а также вдохновить их быть смелее и не бояться предлагать и, главное, отстаивать свои идеи.

Принять участие можно индивидуально и командой до трех человек, всем участникам на момент начала конкурса должно быть больше 18 лет. Для подачи заявки необходимо заполнить форму и рассказать о своем проекте на сайте конкурса upidea.beeline.uz .

Подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно найти в правилах проведения конкурса по ссылке .

О компании

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Дубай (ОАЭ). Обладатель сертификата Top Employer 2024, 2025.

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более чем 160 млн пользователей в шести динамично развивающихся странах мира. Его акции котируются на фондовом рынке NASDAQ.

В Beeline Uzbekistan работают около 1900 сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,4 миллиарда долларов США. ООО Unitel — один из крупных налогоплательщиков в Узбекистане. За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму около двух миллиардов долларов.