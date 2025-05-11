Бобур Абдуллаев о своем пути в образовании и планах развития Университета Инха в Ташкенте

Бобур Абдуллаев — недавно возглавил Университет Инха в Ташкенте и уже планирует большие изменения в вузе. Рассказываем, в каком направлении будет двигаться один из лучших университетов Узбекистана.





Бобур Абдуллаев, ректор Университета Инха в Ташкенте





О становлении

Я вырос в семье предпринимателей, поэтому, будучи ребенком, с 10 лет работал с отцом на рынке. Именно там развил навыки коммуникации. В то же время моя мама напоминала о важности обучения и поступления в университет. Но для меня поступление в вуз не было главной целью. Я всегда говорил, что обучение в университете — это только начало.

В 14 лет я выбрал профессию программиста по примеру своего дяди. Тогда многие не понимали, кто такие IT-специалисты. Говорили, что я выбрал неправильную профессию, что я буду связистом или электриком. Но я никого не слушал и поступил в университет.

Моей первой работой стала позиция программиста в библиотеке, где мы создавали цифровую базу. Затем меня пригласили курировать IT-проект в Национальной библиотеке. Я даже презентовал техническую сторону проекта Президенту. В результате моя мечта построить карьеру в IT привела меня в Министерство технологий.

В Министерстве я работал несколько лет. Трудился в управлении электронного правительства, которое тогда только зарождалось. Также был сотрудником Uzinfocom — единого интегратора информационных систем. Позже вернулся в Министерство и возглавил одно из управлений.

В этот момент мне поручили проект открытия филиала индийского вуза в Узбекистане. Мы создали его с нуля, и я стал руководителем этого университета. За пять лет я глубоко погрузился и изучил сферу образования. А в начале этого года мне предложили возглавить Университет Инха.

Это крутой университет, который готовит перспективных выпускников в IT-сфере, работающих в Amazon, Google, Tesla. И мы с командой видим огромные возможности для дальнейшего развития вуза.

Я рад, что могу делиться опытом и знаниями с молодыми IT-специалистами. Моя задача — настроить эффективную работу университета, чтобы готовить качественные кадры и будущих лидеров для рынка.

О работе и подходах

Когда я пришел в Инха, мы определились с приоритетами. Наш главный приоритет — качественная работа со студентами. Затем — работа с преподавателями, которые ежедневно общаются со студентами. Ведь без этих двух составляющих университет — не университет.

Третий приоритет — другие staff-members — штатные сотрудники. И самый последний, четвертый — это ректорский офис и сам ректор.





Передо мной, как перед ректором, стоят три задачи:

1. Определить правильную стратегию, куда мы движемся и донести до всей команды.

2. Назначать правильных людей для правильных позиций. Без команды ничего не получится.

3. Обеспечить свою команду ресурсами для достижения целей.

Я пять лет руководил филиалом индийского вуза, и мне нравится подход этой страны к образованию. Руководители многих крупных IT-компаний — специалисты из Индии, которые получали образование именно в этой стране. Поэтому я могу применять свой опыт на новой позиции.

Я посетил более 30 стран и почти везде встречался с представителями IT-компаний, работодателями. Поэтому понимаю, что именно нужно работодателям, каких специалистов они ищут. Этот опыт тоже мне поможет.

А также опыт Узбекистана, в том числе негативный, потому что я знаю, как делать не надо. И я знаю, что нас останавливает, какие у нас есть проблемы в высшем образовании. Знаю, какие у нас были пробелы в прошлом и какие есть возможности в будущем.

О дальнейших планах Инха

Инха — это уже сильный вуз с отличной командой, крутыми преподавателями и выпускниками. Поэтому мы пойдем дальше.

В планах — найти самых лучших студентов из соседних стран. Мы уже заключили новый договор с нашими партнерами из Южной Кореи. Будем работать с другими сильными вузами мира и собирать в Университете Инха в Ташкенте другие сильные университеты. Это будут отдельные школы под эгидой Инха, своеобразный хаб университетов. Планируем пригласить партнеров из Великобритании, Германии, Японии, Китая. Мы готовы сотрудничать с крупными игроками рынка образования, самыми сильными вузами в рейтинге QS. И мы уже над этим работаем.

На протяжении 11 лет квота на студентов в Инха каждый год была 400-450. Мы договорились, что уже в этом году увеличим квоту до 700 студентов. В следующем году учеников будет еще больше, ведь желающих учиться у нас много, и большинство из них показывают отличные результаты на экзаменах.

При этом весь процесс контроля качества обучения и сдачи экзаменов остается в юрисдикции партнеров из Кореи. Будучи в Южной Корее, я встретился с представителями многих ведущих компаний, где студенты смогут получить опыт работы.

О будущем образования

За пять лет в Узбекистане открылось больше 100 вузов. Это правильный курс развития. В стране уже больше 200 вузов, но не все из них хороши с точки зрения качества образования. Поэтому теперь нужно обращать внимание на качество.





Образование — это всегда игра в долгую. Ничего в сфере образования не решается за год, за два, за три или даже за пять лет. При создании правильной стратегии и четком ее выполнении добиться изменений можно за 10 лет. Я тоже предлагаю свои идеи, и многие из них уже реализуются. Я рад, что могу напрямую влиять на процесс развития образования в стране.

С развитием искусственного интеллекта роль преподавателя меняется. Теперь не нужно ничего учить наизусть. Все можно найти в интернете, спросить у ИИ. Гораздо важнее научиться анализировать, считывать посыл и идеи. А преподаватель здесь должен выступать ментором, который направляет процесс мышления студентов. Именно в этой коммуникации и обмене мыслями остается главная ценность учителя.

Рекомендации

Выбирайте направление, а не вуз. После того как вы определитесь, чем хотите заниматься, начинайте выбирать университет. Для этого обратите внимание, кто учился в этом вузе, чем они занимаются сегодня, где работают и что создают. Это самый верный подход.