Мадина Еркалина о переезде в Италию, учебе в Politecnico di Milano и карьере в Vodafone Italia

Мадина Еркалина рассказала, как окончила бакалавриат в ЕНУ, а потом поступила в крупный университет Италии. Теперь она работает в Vodafone — одном из крупнейших в мире операторов сотовой связи.







Мадина Еркалина, 23 года, город — Милан, Analytics&Insights Specialist, Vodafone Italia, @madinarkl







О переезде



Я родом из Петропавловска. Степень бакалавра получала в Астане. Училась в ЕНУ имени Гумилева по специальности «Теплоэнергетика». Во время учебы по программе обмена жила Польше. За это время посетила 11 европейских стран и подружилась с людьми со всего мира. Тогда же приняла решение попасть в США и на следующий год поехала туда по программе Work&Travel.





К концу учебы я решила, что буду продолжать учебу за рубежом. Я подавала документы на различные программы в Европе и США. Получала и отказы, и стипендии, и скидки. В результате выбрала Politecnico di Milano. Это лучший вуз Италии, который входит в топ-150 университетов мира по рейтингу QS.

Теперь я учусь в Politecnico di Milano в магистратуре. С недавнего времени работаю в Vodafone Italia.

Об адаптациях и сложностях



Главная проблема Италии — непобедимая бюрократия. Первый ВНЖ я получала полгода, а активировать банковскую карту получилось только спустя три месяца.

Другое неудобство, с которым сталкиваются все — технологическая отсталость по сравнению с Казахстаном. Чтобы подать документы на ВНЖ, нужно купить марку, которая продается только в табачной лавке. А подать заявление можно только на почте.





Еще одна трудность в адаптации — язык. Находясь в Милане, можно выжить и со знанием английского, но полноценно жить, только говоря на итальянском. Изучать язык страны, в которой вы живете, необходимо, чтобы хотя бы иметь возможность защитить свои права.

Иммиграция — начало новой жизни





Большинство итальянцев дружелюбны. Спустя какое-то время у тебя появляется свой булочник, бариста, кассир. Удивляет спортивность местных. Несмотря на богатую углеводами диету, им удается поддерживать хорошую форму. В Милане кажется, будто бегают все. И ты сам поддаешься спортивному настроению, ведешь активный образ жизни. Этому способствует и местное расписание. После 14:00 пообедать у местных не получится — обед строго в 13:00. То же самое с ужином. Раньше 19:00 ужина можно не ждать. В 05:30 город просыпается и шумит: моются магазины, готовятся прилавки пекарен и открываются бары.

Тем, кто недавно переехал за рубеж, важно найти «своих» людей. Желательно, чтобы они были не только русскоговорящие, но и местные. Аккультурация через коммуникацию с местными наиболее эффективна. В Италии много традиций и особенностей, которые разнятся от региона к региону, и открывать их для себя — увлекательное занятие. Пасхальные и рождественские праздники стали моим любимым временем года.





Иммиграция — начало новой жизни. Вы заново учитесь разговаривать, открываете новый мир со своими особенностями, проявляете силу характера и отстаиваете свои права. Важно оставаться терпеливым и верить в успех.

Об учебе в университете



Я долго привыкала к университету. В первый год у меня было всего три предмета. Но по каждому предмету студентам дается один и более проектов, которые нужно выполнять в группе. Их составляют случайным образом, исключая возможность делать проект с другом или с человеком из твоей страны. Так развиваются soft skills и заводятся новые знакомства. Во время экзаменов на кампусе не найти свободного стула, а во время пандемии нужно было бронировать место в библиотеке за неделю вперед. Студенты много учатся, и им это нравится.

Как искать работу в Италии



Получение образования в Италии не гарантирует успешную карьеру, но местный диплом престижного университета имеет вес. Чтобы работать здесь, недостаточно знать английский. Я сотрудник британской компании, но все коллеги — итальянцы, которые говорят на родном языке. Все обучения и встречи внутри офиса проходят на итальянском языке. Только встречи с коллегами из Великобритании, Испании, Турции — на английском. Поэтому я занималась итальянским самостоятельно и с преподавателями, практиковала с друзьями.

К концу последнего семестра я начала поиск работы. Важно делать это заранее. Мне помог LinkedIn. Это могущественная социальная сеть, где стоит разместить свою анкету. Также помогают Сareer Service от университета, куда можно обратиться для корректировки резюме либо для прохождения пробного интервью с HR. Мой университет два раза в год устраивает карьерные ярмарки, где можно установить контакт с представителями компаний и оставить резюме.





В Италии, как и во многих странах, большое значение имеют связи. Если кто-то из сотрудников может порекомендовать вас на позицию, это увеличит ваши шансы. К поиску работы нужно подходить организованно. Я занималась этим целенаправленно около трех месяцев, вела excel-таблицу, куда вписывала компании и позиции, контактное лицо и обратную связь с дальнейшими шагами. В день откликалась на пять-десять позиций, проверяя разные площадки: LinkedIn, Glassdoor, Career Service университета, веб-сайты компаний.

Грамотно составленное резюме — главное условие, что с вами свяжутся. После этого нужно пройти от трех и более интервью. Важно рассказать о себе как о хорошем командном игроке и о возможном вкладе в развитие учебных и рабочих проектов, показать профессиональные навыки. Будучи иммигрантом, в поиске работы, вы уже демонстрируете решимость и умение справляться с трудностями.

Иметь технические навыки — хорошо, но еще лучше развивать soft skills. Уверенность в себе, умение быть хорошим командным игроком помогут в поиске работы.

После получения контракта нужно решить некоторые бюрократические проблемы: конвертация вида на жительство и получение других документов. HR компаний редко знакомы с процессом устройства на работу иностранца, поэтому информацию нужно искать самостоятельно.

Об особенностях работы в Vodafone



Я работаю и пишу магистерский диплом по теме Metaverse Marketing. Vodafone — провайдер технологии 5G, без которой невозможо существование метавселенной. Поэтому я буду проводить интервью с коллегами, работающими по этому проекту, с целью получения материалов для диплома.

Коллеги с первых дней приняли меня тепло. До начала работы коллеги и менеджер пригласили меня на аперитив, где в ходе неформального разговора мы познакомились друг с другом. В первые недели в офисе они организовывали кофебрейки, совместные обеды с коллегами из других отделов. В компании уделяется большое внимание тимбилдингу и нетворкингу, что приятно.





Два дня в год выделяют время на свободный от работы день, когда каждая команда организовывает совместный активный отдых. Также отличается культура общения с менеджментом. В команде не чувствуется дистанция, общение происходит на «ты». Есть уверенность, что твое мнение слышат.

Компания инвестирует в непрерывное обучение сотрудников. Есть договоренности с образовательными платформами: Coursera, LinkedIn learning, языковыми курсами, благодаря которым можно расти как специалист. Мой менеджер резервирует для всех членов команды четыре часа в неделю для обучения. В это время никто не может поставить нам встречу.





Приятный бонус — у сотрудников есть доступ к платформе, где можно найти купоны на скидки и специальные предложения для шопинга, организации отдыха, путешествий.

Как повлиял переезд



Жизнь в Италии дает много жизненных уроков, но некоторые были особо важными. Во-первых, нужно тяжело работать для исполнения мечты. Во-вторых, надо быть гибким и открытым новому. В-третьих, ценить родных и друзей. В-четвертых, знать свои права и уметь заявить о них. И в-пятых, наслаждаться чудесным городом, в котором я живу, и ценить каждый момент.



