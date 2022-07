Ануар Сериков об особенностях жизни в Лондоне и корпоративной культуре Google

Наш герой — Ануар Сериков, рассказал о своем опыте переезда в Лондон и поделился полезными рекомендациями по трудоустройству для программистов.





Ануар Сериков, город — Лондон, инженер-разработчик в Google, @anchik12345

О переезде

Я живу в Великобритании уже четыре года. После окончания университета принял решение работать в Google. И в Лондоне нашлась подходящая команда. Я хотел работать с лучшими инженерами, учиться у них, развивать проекты, которые приносят пользу людям.

Об адаптации и сложностях

При переезде в новую страну перед человеком возникает масса вопросов, которые нужно решить. Особенно если страна отличается от тех, где вы жили ранее. В первые месяцы я разбирался даже в таких базовых вещах, как подключение интернета, лучшие магазины для покупки продуктов, лучшие районы для жизни, подходящие детские сады и школы. Ответы можно найти с помощью всезнающего Интернета и мудрости местных друзей.

В Лондоне можно поддерживать любой образ жизни

В Великобритании при переезде есть одна проблема-парадокс. Чтобы открыть банковский счет в стране, нужен документ, подтверждающий, что у вас есть место постоянного жительства. А чтобы заключить договор аренды, необходимо иметь банковский счет. К счастью, в моем случае работодатель решил эти вопросы в самом начале.

Непривычными или пугающими могут показаться местные цены на жилье и состояние квартир. Но всегда можно найти новостройку по адекватной цене.

Еще одна большая сложность — ежегодная налоговая декларация. В этом документе куча нюансов и терминов, с которыми нужно ознакомиться. Но и этот вопрос решается благодаря Британскому правительству и их четкому и понятному сайту Gov.uk. Практически в любой непонятной ситуации там можно найти ответ.

«London is the capital of Great Britain», — гласил каждый второй учебник английского языка в моем детстве. Я всю жизнь учил, смотрел, читал, слушал об этом городе. Поэтому, когда впервые прилетел сюда, не поверил глазам. Тауэрский мост, Вестминстерское Аббатство, Букингемский Дворец — тысячи лет истории на каждом шагу. Но со временем ко всему привыкаешь, и в туристические места уже не тянет.

В Лондоне можно поддерживать любой образ жизни. Этот город может предложить человеку все, что есть на планете. Поэтому банальный совет: Ищите себя и кайфуйте. Заводите знакомства с местными, если одиноко и хочется прочувствовать реальную британскую жизнь. Или пользуйтесь всей мощью современных технологий бесконтактного обслуживания, если не хочется часто взаимодействовать с другими людьми.

Как искать работу в Великобритании

Я программирую с восьмого класса. Изучал это направление в университете и через год после выпуска улетел в Лондон. До получения заветного контракта и приглашения на работу казалось, что это безумно сложно. Но теперь я понимаю, что это был всего лишь очередной этап на моем пути.

Чтобы получить оффер, нужно уметь делать хорошо хотя бы что-то одно. При этом иметь представление о других сферах и быстро учиться новому. Покажите, что вы специалист и можете решить конкретную проблему. Разбираетесь в смежных сферах, умеете видеть картинку целиком. Можете быстро адаптироваться и подстраиваться под изменения в мире. Эти навыки универсальны, работают в любой сфере.

Помимо кодинга, важно развивать soft skills

Если вы инженер-разработчик, нужно знать определенный язык программирования и набор технологий, позволяющих что-то делать с этим языком. Помимо кодинга, важно развивать soft skills: эмоциональный интеллект, умение коммуницировать с другими людьми, давать и получать обратную связь.

Еще один навык, необходимый для выживания в современном мире — умение быстро обрабатывать огромные объемы информации, фильтровать ее, находить самое важное и запоминать.

Об особенностях работы в Google

Я работаю в команде Arts & Culture. Занимаюсь мобильной разработкой, немного специализируюсь в технологиях дополненной реальности. Если вы скачаете это приложение на свой телефон, сможете увидеть результат нашей работы. Мы помогаем людям взаимодействовать с культурой и искусством посредством линзы смартфона. Можно сделать селфи и посмотреть на своего двойника со знаменитой картины. Или запустить виртуальную галерею в своей комнате и прогуляться среди бессмертных работ Вермера.

Культура работы в Google — это отдельный вид искусства. Уже никого не удивить офисом с бесплатной едой, тренажерным залом, игровыми комнатами. Но большинство из этих вещей было придумано и пилотировано именно в Google.

У нас свободный рабочий день. Отсутствует микро-менеджмент. Можно приводить на работу собак. Всевозможных бенефитов не сосчитать. Компания делает многое, чтобы сотрудникам было хорошо.

Как повлиял переезд





Лондон сделал меня более свободным человеком. Научил относиться к жизни проще и быть осознаннее. Здесь живут люди со всего мира, поэтому можно узнать много интересного.