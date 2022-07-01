Жамал Жаныбек о переезде в США в 16 лет и опыте работы в команде YouTube

Жамал Жаныбек родилась и училась в Бишкеке. После окончания школы девушка переехала в Штаты, где поступила в Калифорнийский университет в Беркли. Она поделилась своей увлекательной историей переезда и рассказала, как складывается ее карьера в IT-индустрии.





Жамал Жаныбек, город — Сан-Франциско, Product Manager в YouTube, @jjams_



О переезде

В 90-е годы, когда границы только открылись, родителям выпала возможность приехать в США. Они прожили в Штатах почти три года. Отец получил там степень магистра. Поэтому папа с мамой были хорошо знакомы с американской системой образования. С детства рассказывали, какие классные там университеты, кампусы, профессора. Поэтому, выбирая страну для обучения, Соединенные Штаты стали для меня приоритетом. Я всегда стремилась именно сюда.

И в 2010 году, закончив Бишкекский турецко-кыргызский женский лицей «Айчурек», я сразу переехала в США за образованием.

Об адаптациях и сложностях

Первая сложность, с которой я столкнулась — языковой барьер. Я всю жизнь изучала английский. В лицее все science-предметы были на этом языке. Теоретические знания у меня были, но не было практики. Поэтому первое время сидеть на лекциях в университете было сложно. Все говорили быстро, я не успевала все схватывать. Из-за этого записывала занятия на диктофон. Дома переслушивала и заполняла пробелы. Это помогло.

Адаптация во многом зависит от того, в какой штат ты приезжаешь. Я училась, работала и живу на Западном побережье. Здесь интернациональное население. Много студентов и специалистов из разных стран. Жизнь в Кыргызстане отличается от местной в плане жизненных приоритетов, ценностей, культуры.

Изначально я приехала в маленький городок в Калифорнии под Сан-Диего. Это деревушка в получасе езды от города. Здесь я увидела настоящую suburban Америку — пригород большого города, где все передвигаются на машине, потому что многие объекты находятся далеко друг от друга. Но все устроено комфортно. Есть велодорожки, красиво подстриженный газон, где можно посидеть и почитать книгу, позаниматься. Все люди улыбаются, делают друг другу комплименты, а кассир спрашивает: «Как дела?».

Чтобы понять быт, культуру и психологию местных людей, важно больше с ними общаться



Чтобы понять быт, культуру и психологию местных людей, важно больше с ними общаться. Соблюдать баланс между соотечественниками и американцами. Главный совет -- не бояться задавать вопросы, заводить новых друзей, быть открытым к любому опыту. Важно привыкнуть к местному ритму жизни и сделать так, чтобы тебе в нем было максимально комфортно.

О развитии и карьере

Я окончила UC Berkeley в 2015 году по специальности «Экономист и эколог». На тот момент мне были интересны темы глобального потепления и изменения климата. Поэтому я в разное время стажировалась в различных проектах Всемирного Банка в Пакистане, Таджикистане, Кыргызстане. По окончании университета полгода была стажером в головном офисе ООН в Нью-Йорке.

Позже поняла, что хочу попробовать себя в другой индустрии. После Нью-Йорка вернулась в Калифорнию и устроилась в стартап в Кремниевой Долине. Мне было не сложно найти стажировку. Я искала работу и активно говорила друзьям об этом. В результате друг связал меня с нужным человеком.

Сначала я была Project Manager, руководила командой. А позже прошла курсы, приобрела необходимые навыки и стала Product Manager. Это две разные роли, которые важно различать. Product затрагивает более широкую картину, решает бизнес вопросы компании.

После этого я работала на другие большие компании и стартапы. Пару лет была сотрудником Медиахолдинга CBS, а в начале года устроилась в YouTube. Я работаю над всеми продуктами монетизации. Это YouTube Premium, YouTube TV, подписка на каналы у блогеров, суперчаты, суперстикеры и шопинг. Моя задача — взращивать количество покупателей на Youtube.

Google — это про teamwork. Мы с командой не просто работаем, но и отдыхаем вместе. Компания устраивает классные ивенты, ценит сотрудников, дает им возможность быть счастливыми.

Чтобы попасть в IT и Development, надо иметь какой-то опыт, стажироваться в стартапах, общаться с людьми, спрашивать об открытых позициях. Стартапы делают ставки на ребят, которые заинтересованы в развитии, готовы решать проблемы и вопросы компании, предлагать новые идеи.

Google — это про teamwork



В моей индустрии важно прокачивать технические знания. Также важно определиться: куда вы хотите вложиться, что изучать и где работать. Чтобы работать в классной компании, надо быть классным специалистом. Развивать навыки коммуникации на английском: уметь красиво излагать мысли, делать презентации и хорошо писать.

Как повлиял переезд

Я переехала в США, когда мне было 16 лет, поэтому мое взросление произошло здесь. Когда ты живешь в другой стране, отвечаешь за себя сам. Это учит проявлять стойкость при отстаивании собственных интересов.

В США удобно и комфортно жить — все для людей. Я рада, что оказалась здесь.