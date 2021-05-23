Китай, Сингапур, Япония: об обучении в лучших университетах Юго-Восточной Азии

National University of Singapore, Сингапур





Азамат Сатыбалдиев, город — Нур-Султан, юрист





Я был знаком с National University of Singapore, так как там учился мой друг. Он делился со мной разными рейтингами лучших вузов мира, где NUS всегда находился в топ-20. Также друг познакомил меня с Сингапуром, и я был очарован этим городом.

В NUS сильный профессорско-преподавательский состав. Практически все они выходцы из престижных университетов: Кембридж, Гарвард, Оксфорд. Это отражается на качестве преподавания.

Студенческий кампус расположен практически в центре известного Singapore Botanic Garden. Территория занимает огромное пространство, напоминает город в городе, где студенты передвигаются на специальном общественном транспорте.

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The University of Hong Kong (HKU), Китай





Мухтар Калмаханов, студент Гонконгского университета, @klmhnvm





Могу сказать, что, если вы подаете документы в Гонконг, уровень вашего знания английского языка может быть ниже, чем при поступлении в США или в Европу. Достаточно IELTS уровня 7.0. Лучше сконцентрироваться на вне учебных активностях и интересах, которые смогли бы раскрыть вас перед приемной комиссией. Также стоит обратить внимание на эссе и мотивационное письмо.

Когда началась учеба, мне казалось, что вокруг меня одни гении. Среди студентов были выпускники лучших международных школ с прокачанным английским языком, навыками самопрезентации. Они умеют учиться и готовиться к экзаменам. Поэтому в начале было тяжело влиться в подобную среду. Но иностранным студентам оказывается бесплатная академическая поддержка. Это мне сильно помогло.

Университет сотрудничает с крупными компаниями в Гонконге. В связи с чем, на лекции часто приходят их представители и общаются со студентами, дают информацию о том, чем занимаются в той или иной сфере.

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The University of Tokyo, Япония





Жансая Иманмадиева, город — Токио, международная государственная политика, @imanmadizz





Я выбирала университет по нескольким критериям, но фокус был на локации. Сразу после окончания бакалавриата я планировала переехать в Японию и жить в Токио. А Национальный Токийский университет — один из сильнейших вузов мира и номер один в Японии.

Самое главное преимущество — профессора с многолетним стажем работы в разных международных организациях: МВФ, Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие. Токийский университет славится своими выпускниками — знаменитыми политиками и писателями. Вуз привлекает самых талантливых студентов Японии и всего мира благодаря высокому качеству обучения и поддержке студентов. Например, один из выпускников этого университета основал знаменитый интерактивный музей TeamLab.

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Tsinghua University, Китай





Баян Конирбаев, город — Алматы, руководитель управления цифровизации





Я выбрал для обучения Китай. Во-первых, стоимость учебы там ниже, чем в Великобритании или США. Во-вторых, мне была интересна азиатская культура. Масштаб авторитета Tsinghua University можно понять, только если вы находитесь в Азии. Для жителей Китая, Южной Кореи и других стран, учиться там, считается престижным. Этот вуз окончили два последних первых секретаря КНДР, а мэр Пекина был ректором университета. Примерно 30% топ-менеджмента крупных технологических компаний Китая — выпускники Tsinghua.

Я учился в Казахстане, Китае, Швейцарии и в США. И в каждой стране своя экосистема и особенности образовательного процесса. В Китае люди сфокусированы на самообучении. Из-за конкуренции студенты ощущают высокое давление. Чтобы закрыть курс, нужно постараться — минимальной оценки будет недостаточно. А поддержка со стороны преподавателей и других студентов — минимальная.

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Peking University, Китай





Альжан Естемесов, город — Нур-Султан, работа в сфере привлечения инвестиций, АО «НК «KAZAKH INVEST», главный менеджер





В университете огромный выбор дисциплин, которые преподают именитые профессора и спортсмены. Каждый день в университете проводились различные мероприятия, ежедневно на лекциях нам рассказывали много интересного, того, чего нет в учебниках. Этот непрекращающийся круговорот активности в университете полностью тебя поглощает. И ты не замечаешь, как начинаешь «прокачиваться» по всем направлениям, а к моменту выпуска становишься совсем другим человеком.

У многих из нас есть друзья, которые обучались в университетах Европы и США. И почти каждый из них расскажет вам про одногруппника из Китая, который является лучшим в группе и сдает все экзамены на А+. А теперь представьте, что вы и несколько корейцев являетесь одногруппниками ста таких китайцев. Поначалу было тяжело пытаться поддерживать их темп: свободное владение родным языком и привычка обучаться на износ со школьных времен давали им преимущество, но никто из профессоров не делал нам поблажек. Только к третьему курсу я нагнал темп своих сокурсников, отработав технику усвоения главной сути материала. Начал по-настоящему наслаждаться атмосферой университета.

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