Я учился в Tsinghua University. О поступлении в лучший технический вуз Азии

Баян Конирбаев, 34 года, город — Алматы, руководитель управления цифровизации, linkedin





О выборе университета и поступлении





Я окончил Алматинский университет энергетики и связи по специальности «космические связи и управление». По окончании искал возможности для поступления в магистратуру. Выбрал для обучения Китай. Во-первых, стоимость учебы там ниже, чем в Великобритании или США. Во-вторых, мне была интересна азиатская культура.

Сначала я поступил на foundation в Транспортный университет в Пекине для изучения китайского языка. Делал успехи, за год подтвердил 8-й уровень из 12. Поэтому преподаватель порекомендовала мне подать документы в Tsinghua University. На тот момент китайские университеты были не особо известны в Казахстане. Поэтому я только в Китае узнал, что это лучший технический вуз Азии. Посмотрел кампус вуза и начал целенаправленно готовиться к поступлению.

Я сделал упор на изучение языка, помимо этого занимался математикой и физикой, чтобы сдать тест по техническим направлениям. На мой взгляд, при поступлении важно пользоваться разными источниками информации. Например, при подготовке можно находить полезные статьи не только в Google, но и в поисковых системах таких стран, как Китай, Южная Корея. Также я посещал курсы для поступления в Tsinghua University, которые организовывались для корейцев.

В результате я собрал документы, сдал технический тест и экзамен на знание китайского языка. Многое зависит и от вашего эссе. Важно показать, почему вы хотите учиться в этом вузе, для чего вам нужна именно эта специальность. Рекомендую описать свой индивидуальный план развития на ближайшие 10 лет. Во время интервью отвечать точно и лаконично.

Если вы хорошо подготовитесь, сможете получить грант от университета. Например, я получил финансовую поддержку от вуза, которая покрывала стоимость обучения и проживания в общежитии.

Об особенностях обучения





Масштаб авторитета Tsinghua University можно понять, только если вы находитесь в Азии. Для жителей Китай, Южной Кореи и других стран учиться там считается очень престижно. Этот вуз окончили два последних первых секретаря КНДР, а мэр Пекина был ректором университета. Примерно 30% топ-менеджмента крупных технологических компаний Китая являются выпускниками Tsinghua.

Масштаб авторитета Tsinghua University можно понять, только если вы находитесь в Азии





Я учился в Казахстане, Китае, Швейцарии и в США. И в каждой стране своя экосистема и особенности образовательного процесса. В Китае люди сфокусированы на самообучении. Из-за конкуренции студенты ощущают довольно высокое давление. Чтобы закрыть курс, нужно действительно постараться — минимальной оценки будет недостаточно. А поддержка со стороны преподавателей и других студентов — минимальная.

Об атмосфере





Кампус университета — это город с отдельной экосистемой. Там есть все необходимое для жизни и учебы.





Окончить Tsinghua University по технической специальности — настоящий челлендж. Нужно быть готовым, что нагрузка там будет более высокой по сравнению с другими вузами. Студенческая жизнь посвящена учебе, а не общению. Но когда вы видите вокруг себя талантливых ребят, невольно становитесь частью этого сообщества. Выпускников Tsinghua University легко узнать по подходу к организации своей работы, логике мышления, структуре донесения информации.

Как повлиял университет





После окончания университета я работал техническим инженером в General Electric в Пекине. За шесть лет вырос до регионального директора. Работал в разных странах. Получил хороший опыт. В основном все это произошло благодаря университету.

Tsinghua University закладывает хорошую базу знаний и навыков, помогает адаптироваться под азиатский стиль работы. Во время обучения мы развивали реальные производственные проекты. Поэтому выпускники оказываются максимально подготовленными к работе на рынке.

Не стоит бояться поступления в этот университет. Главное, проделать хорошую работу и подготовиться. Особенно если вы собираетесь развиваться в Китае и Азии и готовы много работать.

Асхат Токомбаев, 31 год, США, Electrical Engineer





О выборе университета и поступлении





Про Tsinghua University я знал еще до приезда в Китай, так как часто видел его в международных рейтингах топовых вузов. Я собирался стать инженером, а он специализировался в основном на технических специальностях. Также я знал, что многие представители правящей элиты Китая были выпускниками этого университета. Этот факт придает университету особый статус в стране.

С момента моего поступления прошло уже 13 лет. В 2008 году для подачи документов на технические специальности на бакалавриат нужно было сдать вступительный экзамен. Он состоял из четырех предметов: математика, физика, химия, английский язык. Все задания были сложные, но в пределах образовательной программы Казахстана.

Также нужно предоставить сертификат о владении китайским языком. Но, если вы хорошо сдали экзамен по специальности, этот сертификат станет лишь технической формальностью. Потому что без знания китайского вы не сможете хорошо сдать экзамены.

Важно преподнести себя с лучшей стороны. Если вы являетесь участником и призером республиканских или международных олимпиад, это станет дополнительным преимуществом.

Об особенностях обучения





Когда я учился в Tsinghua University, академический год был разбит на три семестра: осенний, весенний, летний. Также было два периода каникул — зимой и летом.

В университете хорошо развитая инфраструктура. Есть лаборатории с последними техническими разработками.

Еще одна особенность в том, что мы сами составляли расписание. Среди прочих курсов можно было выбрать занятия, которые тебе нравятся. Например, я брал курс «Спортивная стрельба».

Китайские студенты в Tsinghua University конкурентоспособны





Китайские студенты в Tsinghua University конкурентоспособны. Они все заточены на индивидуальный успех. Многие планируют продолжить обучение по программе PhD в топовых университетах США. Их можно разделить на две категории. Первая — люди, которые очень работоспособны и проводят все время в библиотеках. Вторая — талантливые люди, которые улавливают любой материал на лету. Как правило, это топовые студенты на потоке.

Об атмосфере





В университете есть различные клубы для студентов, куда могут вступать и иностранцы. Но из-за высокой академической нагрузки у обучающихся мало свободного времени. Если вы хотите преуспеть в академическом плане, у вас будет мало времени на социальную жизнь. И, наоборот, если вы ищите активную общественную жизнь, то будете находиться в числе 60-70% людей с низким академическим рейтингом.





Как повлиял университет





Обучение в Tsinghua University — уникальный опыт. Теперь я живу в США и, когда общаюсь с китайцами и говорю, что окончил этот вуз, они удивляются. Считают, что это круто и престижно.

В университете я приобрел много хороших друзей, с которыми до сих пор поддерживаю отношения. Некоторые из них тоже переехали в США.

Если у вас есть возможность обучиться в Tsinghua, уверен, этот университет даст сильный толчок для вашего дальнейшего развития. Особенно если вы хотите продолжить карьеру в Китае.