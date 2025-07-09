10 лучших заведений Караганды, где подают бранчи и завтраки

Для ценителей сытных завтраков и вкусных бранчей мы подготовили подборку из 10 заведений Караганды с приятной атмосферой, ароматным кофе и разнообразным меню.
Lucky Beans, @lucky.beans.kz
Уютное заведение в центре города, в котором завтраки подаются целый день с 09:00 до 00:00, станет отличным выбором для бранча в приятной компании. Здесь стоит попробовать:
— драники со сметаной и лососем
— сырные вафли с ростбифом и трюфельным айоли
— боул с креветками, манго и киноа.
«Добро», @dobro.streetcafe
Стильное заведение с приятной атмосферой и отличным сервисом. Завтраки и бранчи здесь подают до 13:00. Гостям предлагают:
— уникальные завтраки, вдохновленные сериалом «Шерлок Холмс»
— завтрак-конструктор с яйцами на выбор, хлебом, салатом, крем-сыром и разными добавками
— утренний буррито со скрэмблом.
Hani Brunch, @hani.brunch
Сеть знаменитых кофеен с авторскими блюдами и напитками. Здесь можно выбрать как соленые, так и сладкие блюда для бранча или завтрака. В основном меню:
— яичница из перепелиных яиц с ростбифом
— круглый круассан с копченной курицей, свежими овощами и соусом скрембл
— панкейки со сливочным соусом.
Bukowski, @bukowski_krg
Гастробар с авторскими блюдами и сытными бранчами, которые здесь подают до 17:00. Гостям предлагают:
— боулы с семгой, креветками или курицей
— колбаски гриль с картофелем
— панини с говядиной или копченой курицей.
Big Apple, @big_apple_krg
Кофейня с приятной атмосферой и спешиалти-кофе. Блюда из меню завтраков здесь подаются весь день с 08:00 до 22:00. В качестве бранча стоит попробовать:
— тартин с гуакамоле, яйцом пашот и пастрами из индейки
— блинчики с маскарпоне и вишней
— каши на выбор.
Rice, @rice_krg
Кафе правильного питания с большим выбором завтраков и блюд, идеально подходящих для сытного и полезного бранча. Самые интересные позиции из меню:
— авторский завтрак Rice с круассаном, глазуньей, тартином, камамбером, ветчиной и овощами
— сырники с кокосовым соусом и ягодами
— творожная вафля с сыром камамбер и миксом ягод.
Caramel’, @caramel_kofehana
Кофейня с двумя филиалами по городу, в которой варят ароматный кофе и подают вкусные завтраки, бранчи и десерты. Гостям предлагают:
— итальянский завтрак
— боулы с креветками, семгой, цыпленком или угрем
— оладьи из цуккини с малосоленой семгой.
«Между строк», @mezhdu_strok_krg
Стильная кофейня с летней террасой с большим выбором блюд для бранчей и завтраков, сезонным меню, кофейными напитками. В меню такие позиции, как:
— фритата с семгой и брокколи
— рисовая каша с манго и кокосовым молоком
— говяжьи или куриные колбаски с картофельными дольками и квашеной капустой.
N571, @n571.coffee
Уютная кофейня с эстетичным дизайном интерьера, приятной атмосферой, разнообразными напитками, блюдами и свежей выпечкой. В качестве бранча стоит попробовать:
— бейгл с индейкой
— завтрак-сет с глазуньей, помидорами черри, кониной, колбасками, салатом и булочками
— яйца бенедикт с лососем.
«КофеКасса», @kofekassa
Кофейня с большим выбором сочных сэндвичей и завтраков, которые подаются весь день. Станет отличным выбором для сытного бранча. В меню:
— сэндвич деревенский
— разнообразные боулы
— каши на выбор.