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10 лучших заведений Караганды, где подают бранчи и завтраки
Центральная Азия

05.07.2025

10 лучших заведений Караганды, где подают бранчи и завтраки

Для ценителей сытных завтраков и вкусных бранчей мы подготовили подборку из 10 заведений Караганды с приятной атмосферой, ароматным кофе и разнообразным меню.


Lucky Beans, @lucky.beans.kz


Уютное заведение в центре города, в котором завтраки подаются целый день с 09:00 до 00:00, станет отличным выбором для бранча в приятной компании. Здесь стоит попробовать:

— драники со сметаной и лососем

— сырные вафли с ростбифом и трюфельным айоли

— боул с креветками, манго и киноа.


«Добро», @dobro.streetcafe


Стильное заведение с приятной атмосферой и отличным сервисом. Завтраки и бранчи здесь подают до 13:00. Гостям предлагают:

— уникальные завтраки, вдохновленные сериалом «Шерлок Холмс»

— завтрак-конструктор с яйцами на выбор, хлебом, салатом, крем-сыром и разными добавками

— утренний буррито со скрэмблом.


Hani Brunch, @hani.brunch


Сеть знаменитых кофеен с авторскими блюдами и напитками. Здесь можно выбрать как соленые, так и сладкие блюда для бранча или завтрака. В основном меню:

— яичница из перепелиных яиц с ростбифом

— круглый круассан с копченной курицей, свежими овощами и соусом скрембл

— панкейки со сливочным соусом.


Bukowski, @bukowski_krg


Гастробар с авторскими блюдами и сытными бранчами, которые здесь подают до 17:00. Гостям предлагают:

— боулы с семгой, креветками или курицей

— колбаски гриль с картофелем

— панини с говядиной или копченой курицей.


Big Apple, @big_apple_krg


Кофейня с приятной атмосферой и спешиалти-кофе. Блюда из меню завтраков здесь подаются весь день с 08:00 до 22:00. В качестве бранча стоит попробовать:

— тартин с гуакамоле, яйцом пашот и пастрами из индейки

— блинчики с маскарпоне и вишней

— каши на выбор.


Rice, @rice_krg


Кафе правильного питания с большим выбором завтраков и блюд, идеально подходящих для сытного и полезного бранча. Самые интересные позиции из меню:

— авторский завтрак Rice с круассаном, глазуньей, тартином, камамбером, ветчиной и овощами

— сырники с кокосовым соусом и ягодами

— творожная вафля с сыром камамбер и миксом ягод.


Caramel’, @caramel_kofehana


Кофейня с двумя филиалами по городу, в которой варят ароматный кофе и подают вкусные завтраки, бранчи и десерты. Гостям предлагают:

— итальянский завтрак

— боулы с креветками, семгой, цыпленком или угрем

— оладьи из цуккини с малосоленой семгой.


«Между строк», @mezhdu_strok_krg

Стильная кофейня с летней террасой с большим выбором блюд для бранчей и завтраков, сезонным меню, кофейными напитками. В меню такие позиции, как:

— фритата с семгой и брокколи

— рисовая каша с манго и кокосовым молоком

— говяжьи или куриные колбаски с картофельными дольками и квашеной капустой.


N571, @n571.coffee


Уютная кофейня с эстетичным дизайном интерьера, приятной атмосферой, разнообразными напитками, блюдами и свежей выпечкой. В качестве бранча стоит попробовать:

— бейгл с индейкой

— завтрак-сет с глазуньей, помидорами черри, кониной, колбасками, салатом и булочками

— яйца бенедикт с лососем.


«КофеКасса», @kofekassa

Кофейня с большим выбором сочных сэндвичей и завтраков, которые подаются весь день. Станет отличным выбором для сытного бранча. В меню:

— сэндвич деревенский

— разнообразные боулы

— каши на выбор.

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