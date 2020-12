Я учился в National University of Singapore. О бесплатной учебе, путешествиях и технологиях

Азамат Сатыбалдиев, 39 лет, город — Нур-Султан, юрист, linkedin





О выборе университета и поступлении





Я был знаком с National University of Singapore, так как там учился мой друг. Он делился со мной разными рейтингами лучших вузов мира, где NUS всегда находился в топ-20. Также друг познакомил меня с Сингапуром, и я был очарован этим городом.

Когда я приступил к подготовке к поступлению на программу магистратуры, рассматривал также вузы Великобритании, Австралии. Но любовь к Сингапуру и престиж NUS перевесили другие варианты.

Я поступал на программу LLM — Master of Laws. Процедура поступления такая же, как во всем мире. Нужно подготовить personal statement, сдать IELTS, приложить резюме. На тот момент у меня уже был большой профессиональный опыт и карьерные достижения, которые я отразил в заявке. Также показал, какой вклад мог бы внести в жизнь университета. Например, что мог бы представлять вуз в спортивных мероприятиях.

Думаю, мне помог именно большой профессиональный опыт. Но если вы недавно окончили бакалавриат и у вас еще нет опыта работы, нужно продемонстрировать, почему вы хотите учиться именно на этой программе сейчас.

Также при поступлении нужно учесть, что в Сингапуре много программ и грантов для иностранных студентов. Например, грант от Министерства образования может покрыть до 70% расходов на ваше обучение.

Об особенностях обучения





В NUS сильный профессорско-преподавательский состав. Практически все они выходцы из престижных университетов: Кембридж, Гарвард, Оксфорд. Это отражается на качестве преподавания.

Сингапур — современный и технологичный город, и это ощущалось во всем. Например, в университете придерживаются политики paperless, проводят большую работу по переводу материалов в электронный формат. Поэтому при необходимости ты можешь с легкостью получить виртуальный доступ практически ко всем материалам библиотеки университета.

Университет не скупился на то, чтобы давать знания. Для получения специализации нужно было прослушать определенное количество предметов, но остальные курсы можно было взять на свое усмотрение. И так как я работал в финансовом секторе, брал предметы, которые были близки мне в профессиональном плане. Использовал все возможности, которые считал привлекательными. Например, мог написать профессору и попросить разрешения прийти на курс вне моей программы.

Об атмосфере





Студенческий кампус расположен практически в центре известного Singapore Botanic Garden. Территория занимает огромное пространство, напоминает город в городе, где студенты передвигаются на специальном общественном транспорте.





Университет делает большой упор на культурное разнообразие. Но при этом большое количество мест выделяется для студентов из стран Юго-Восточной Азии. Поэтому в NUS есть две большие диаспоры: китайская и индийская. Также были представители других стран: Филиппин, Индонезии, Великобритании, Франции, стран Восточной Европы.

На территории постоянно проходят развлекательные мероприятия. Мне, как профессионалу, были более интересны научные конференции. Туда приглашались профессионалы высокого уровня, профессора видных университетов. Между спикерами проходили интересные дебаты. Поэтому я не упускал возможность посещать такие события.

Что дал университет





Я поступал в NUS с целью получить новые знания для дальнейшего толчка в карьерном развитии. В результате я получил необходимую информацию, обновил знания о современных международных стандартах и практиках. Профессора давали нам много полезного материала, который я храню и до сих пор изучаю при необходимости.

Несмотря на то, что NUS не на слуху в Казахстане, он находится среди лидеров мировых университетов и считается лучшим в Азии. Еще одна весомая причина учиться здесь — возможность пожить в городе будущего — Сингапуре.

Динара Датбаева, 31 год, город — Нур-Султан, образование, facebook





О выборе университета и поступлении





Университет я выбирала по нескольким критериям. Во-первых, для меня было важно, чтобы он находился в большом городе, так как бакалавриат я получала в небольшом городе в США, и мне не хватало масштаба. Во-вторых, я хотела, чтобы в университете давали не только теоретические знания, но и была возможность проходить стажировки, участвовать в проектах, налаживать нетворкинг. Выбор пал на National University of Singapore.

Сингапур — мультикультурное место, международный хаб, где можно найти все. Я понимала, что буду чувствовать себя там гражданином мира. А когда я изучила будущую учебную программу, убедилась, что она ориентирована на практику.

Для поступления на магистерскую программу мне нужно было написать три мотивационных письма, собрать стандартный пакет документов. Так как я получила степень бакалавра в США, мне не нужно было сдавать IELTS. Если ты попадаешь в short list, нужно пройти дополнительные интервью.

При поступлении самое главное — знать, зачем ты поступаешь в университет, почему выбираешь именно эту программу, изучить особенности страны и самого вуза, иметь план на будущее.

Мое обучение в NUS было полностью бесплатное. Кроме того, нам начисляли стипендию и оплачивали билеты домой.

Об особенностях обучения





Я обучалась в Lee Kuan Yew School of Public Policy. Эта школа находится не в главном кампусе Kent Ridge, а в Bukit Timah, в сердце Singapore Botanic Garden.

Учеба построена таким образом, чтобы студенты изучали кейсы, получали практический опыт, реализовывали прикладные исследовательские проекты для реальных ситуаций и клиентов. Редко где можно найти такую возможность.

Мы обучались у людей, которые строили страну. Например, одним из моих профессоров был главный личный секретарь бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю.

Интересно, что учиться в Сингапуре было намного тяжелее, чем в Штатах. Люди в Азии более трудолюбивые и дисциплинированные. Требования к студентам высокие, и им нужно соответствовать.

Класс на 80% состоял из иностранцев. Я могла познакомиться с особенностями культуры представителей каждого континента в одном месте.

Во время учебы у студентов есть возможность выезжать на разные конференции и исследовательские проекты в другие города и страны. Например, я ездила в Мьянму. Университет это поддерживает и оказывает финансовую поддержку.

Также можно посещать разные мероприятия в Сингапуре, знакомиться с государственными деятелями, нобелевскими лауреатами.

Об атмосфере





NUS — это микс учебы и веселья, изучения разных культур. За время обучения я научилась готовить блюда самых разных кухонь мира и сама научила других ребят готовить баурсаки.





Люди в Сингапуре много занимаются спортом, выглядят подтянуто. Поэтому у студентов тоже есть доступ в спортивные комплексы, тренажерные залы, бассейны.

Быть студентом NUS в Сингапуре считается большим достижением. Поэтому люди гордятся, что учатся там, носят брендированную одежду университета.

Что дал университет





Это были одни из самых ярких двух лет в моей жизни. Я бросила себе как академический, так и личный вызов. Получила уникальный жизненный опыт, изменила взгляд на жизнь. В Сингапуре превалирует менталитет I Can Do It. Это влияет на твое мировоззрение.

Атмосфера и окружение имеют огромное значение в процессе обучения, дают толчок к развитию. В NUS ты находишься в среде, где постоянно видишь подтверждение тому, что изучаешь. Наблюдаешь, насколько продвинулась страна в плане развития. Знакомишься с образованными молодыми людьми. Это мотивирует.

Сингапур — туристический хаб Азии. Если у вас есть свободное время, можно легко путешествовать. Это доступно даже для студента с его стипендией. Например, я выезжала на Бали, на Мальдивы, в Японию, Малайзию, Шри-Ланку.

Я приобрела друзей со всего света. Уже побывала в гостях в Шанхае, Узбекистане, Индии, Азербайджане, Италии. А как откроются границы, меня пригласили на свадьбу в Катманду.

Сейчас я президент Ассоциации выпускников нашей школы Центральной Азии и Кавказа. Мы оказываем поддержку людям, которые хотели бы учиться в Lee Kuan Yew School of Public Policy.