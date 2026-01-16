Наши в мире. Еламан Мурат об учебе в Политехническом университете Милана и работе в Италии

Чем отличается учеба в европейском вузе, как найти работу в международной промышленной компании, и какие этапы нужно пройти для трудоустройства.

Еламан Мурат, 25 лет, город — Милан, Supply Chain Planner, выпускник KBTU и Politecnico di Milano, @ela_muratov

Я выбрал Politecnico di Milano из-за сильной программы по инженерному менеджменту и практического подхода. Мне было важно не просто продолжить техническое образование, а получить управленческое мышление и понять, как принимаются решения в сложных индустриальных проектах.

Процесс поступления был достаточно трудоемким. Нужно было подготовить пакет документов, подтвердить академический бэкграунд и уровень знания английского языка, а также внимательно разобраться с дедлайнами и требованиями университета.

Самым сложным для меня оказалось не само поступление, а организация процесса — сбор документов, переводы и понимание итальянской системы. Это требует внимательности, дисциплины и времени.

Для поступления нужно было предоставить стандартный пакет документов: диплом бакалавра с транскриптом, мотивационное письмо, резюме, два рекомендательных письма и подтверждение уровня английского языка, не ниже уровня B2. Рекомендательные письма я получил от преподавателей KBTU.

Об учебном процессе и академической среде





Главное отличие в формате обучения и степени самостоятельности. В Италии учебный процесс построен так, что от студента ожидается большая ответственность за свое обучение: много самостоятельной работы, проектов и работы с кейсами.

Нагрузка интенсивная, но она распределена иначе — упор делается не на постоянные проверки, а на итоговые экзамены и проектную работу. В Казахстане обучение было более структурированным и ориентированным на регулярный контроль в течение семестра, тогда как здесь больше свободы и, соответственно, больше ответственности.





Система оценивания в основном строится вокруг итоговых экзаменов и проектной работы. Во многих курсах именно финальный экзамен или проект играет ключевую роль в формировании итоговой оценки.

В Италии используется шкала до 30 баллов, при этом проходной считается 18, а не половина максимального балла, как это принято в Казахстане. Обратная связь от преподавателей чаще всего идет в рамках проектов, презентаций и обсуждений. При этом многое зависит от инициативы самого студента — если задаешь вопросы и вовлечен в процесс, преподаватели открыты к диалогу.

Университет поддерживает карьерный рост через практическое обучение и работу Career Service, которые организовывают карьерные мероприятия и взаимодействия с компаниями. Но ключевую роль все равно играет личная инициатива студента.

О карьере в Италии





Я работаю в компании Parker Hannifin — это международная промышленная компания, которая занимается разработкой и производством инженерных решений и компонентов для различных отраслей, включая промышленность, энергетику и автоматизацию.

Моя позиция связана с планированием и операционной деятельностью. Основные задачи — работа с данными, поддержка процессов планирования и координация между разными подразделениями, чтобы цепочка поставок работала стабильно и без сбоев. Я участвую в анализе информации и помогаю в принятии операционных решений, связанных с планированием производственных процессов.





Для работы в сфере планирования в Италии важен баланс между техническими и коммуникативными навыками. С одной стороны, это умение работать с данными, понимать процессы и использовать ERP-системы, такие как SAP или JD Edwards, которые широко применяются в компаниях.

С другой стороны, большое значение имеет коммуникация и работа с людьми — особенно в мультифункциональной среде. Знание итальянского языка заметно упрощает взаимодействие с коллегами и интеграцию в команду. Также ценятся самостоятельность, ответственность и умение адаптироваться к процессам.

Как найти работу за рубежом





Я получил эту работу через многоэтапный процесс отбора. Сначала было несколько интервью с рекрутинговым агентством, затем этапы уже с представителями компании, а также тесты на логику и математическое мышление.

Процесс был интенсивным, но при этом структурированным и понятным. К моменту отбора у меня уже был опыт работы в другой международной компании в Италии, и в моем случае контакт с рекрутерами начался по их инициативе. Это помогло быстрее понять требования роли и ожидания компании.

На пути к нынешней должности основными сложностями были адаптация к новой стране и рабочей культуре, а также необходимость быстро освоить новые процессы и инструменты. Кроме того, работа в международной среде требовала уверенной коммуникации и гибкости.

Также важным фактором стало знание языков и мой международный бэкграунд. Я из Казахстана, но свободно работаю в итальянской и международной среде, что помогает в коммуникации и адаптации. В совокупности с подготовкой к интервью и осознанной мотивацией это позволило мне выделиться среди других кандидатов.

Важно заранее разобраться в компании и роли, структурировать свой опыт и быть готовым к вопросам по процессам и логике. Знание языков и хорошие коммуникативные навыки играют большую роль, но не менее важны и профессиональные hard skills, необходимые для конкретной позиции.