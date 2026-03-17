6 успешных предпринимателей родом из Кызылорды

Рассказываем о предпринимателях, которые меняют экономический ландшафт области — от «рисовых королей» до создателей первых локальных IT-франшиз.

Абзал Ералиев, @abzalcompany

В середине 1990 Абзал начал предпринимательскую деятельность с челночной торговли: возил растительное масло из Узбекистана. Позже предприниматель взял кредит в размере 600 000 долларов и приобрел корейский завод по переработке риса. Предприниматель инвестировал миллиарды тенге в развитие инфраструктуры родного аула имени Наги Ильясова — дороги, освещение и общественные пространства, благодаря чему населенный пункт часто называют «казахстанской Швейцарией».

Марат Дуйсенбаев, @naimir_ltd

Марат — создатель бренда «Элита», продукция которого представлена на полках супермаркетов по всему Казахстану. Предприниматель также известен меценатской деятельностью: он инвестировал более миллиарда тенге собственных средств в строительство центра «Анаға тағзым» — единственного в стране пространства, посвященного роли матери. В 2025-2026 годах центр стал одним из главных культурных хабов города.

Дильмухамед Абизов, @dalatex.official

Дильмухамед 20 лет занимался торговлей турецкими рубашками, изучая лекала и ткани, прежде чем открыть свою фабрику. Сегодня Dalatex — это мощное производство, которое выпускает до 650 сорочек в день и конкурирует с брендами из Турции и Китая. Фабрика активно поддерживается фондом «Даму» и экспортирует продукцию в СНГ.

Шугыла Нургалиева

Победительница грантовой программы Kyzylorda Hub 2025-2026. Разработала геймифицированное мобильное приложение, в котором молодежь получает бонусы — койны — за экологические и социальные действия, такие как сбор пластика и донорство крови. Также получила грант в размере трех миллионов тенге по программе «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Серик Төлбасы

TS Development — казахстанская инвестиционно-девелоперская компания, специализирующаяся на проектах жилой и коммерческой недвижимости. Компания реализовала ряд крупных объектов, включая жилые комплексы и торгово-развлекательные центры, среди которых Dostyk Plaza в Алматы и Shymkent Plaza в Шымкент. Общая площадь реализованных проектов составляет сотни тысяч квадратных метров, а объем инвестиций оценивается в сотни миллионов долларов.

Венера Тайлакбаева, @vener4168

Мама 10 детей и предпринимательница из Кызылординской области. Она занимается заготовкой и переработкой камыша и развивает бизнес по экспорту экологичных строительных материалов из камыша в европейские страны. Ее проекты также связаны с созданием природных бунгало и развитием местного производства.