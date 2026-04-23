Предприниматели Атырау: 6 бизнесменов из нефтяного города, которых стоит знать

Атырау называют нефтяной столицей Казахстана, но нефть здесь не единственный ресурс. Город дает стране IT-предпринимателей с международными инвестициями, фермеров, переосмысляющих агросектор, кинорежиссеров с голливудским опытом и строителей нефтегазовой инфраструктуры. Рассказываем о шести предпринимателях, чьи истории начались в Атырау.





Вырос в Атырау. Карьеру начинал в нефтяной отрасли, с 2009 по 2011 годы работал в IT-департаменте AgipKCO, ныне NCOC BV. В 2015 году запустил собственный IT-проект, а в 2017 оформил его в самостоятельный продукт — облачную HR-платформу Clockster для учета рабочего времени сотрудников. Платформа ориентирована на малый и средний бизнес с линейным персоналом, работает по биометрии и GPS. В 2020 году привлекла $750 тысяч от сингапурского фонда Quest Ventures. В 2025 году Clockster поглотил узбекский конкурент Workly и продолжает экспансию в Центральной Азии.





Аркадий Волож — сооснователь «Яндекса» и CEO Nebius Group

Родился 11 февраля 1964 года в Атырау. Стал одним из наиболее влиятельных технологических предпринимателей постсоветского пространства — основал «Яндекс» вместе с Ильей Сегаловичем. Компанию возглавлял с 2000 по 2014 год. В 2022 году покинул все посты после введения санкций ЕС. В 2024 году вернулся к управлению бывшей нидерландской материнской структурой «Яндекса» — Yandex N.V., переименованной в Nebius Group. Компания специализируется на облачной инфраструктуре для ИИ и сотрудничает с Microsoft и Meta. По данным Forbes, состояние Воложа в 2025-2026 годах оценивается от 1,5 до более чем четырех миллиардов долларов.





Родился в поселке Доссор Макатского района Атырауской области. Карьеру начинал оператором на газоперерабатывающем заводе КазГПЗ. В 1997 году создал подрядную компанию «Нефтестройсервис ЛТД» — 27 специалистов, строительные и сервисные услуги для нефтяной отрасли. Сегодня группа включает CIS Kashagan, «КазахНефтеГазСервис», Kentz Kazakhstan и «Батысстройконтракт Лтд». По данным Forbes Kazakhstan за 2025 год, Акдрашев занимает 52 место в рейтинге богатейших бизнесменов страны: состояние оценивается в 184 миллиона долларов.





Толеген Балгимбаев





Владеет долями в ТОО «Консорциум Isker» и ТОО West Dala. Консорциум Isker основан в 2005 году, занимается строительством и инженерными услугами в нефтегазовом секторе, владеет речным портом Атырау и обслуживает Chevron, Shell, ExxonMobil и «КазМунайГаз». По данным Forbes Kazakhstan за 2024 год, состояние Балгимбаева оценивается в 63 миллиона долларов.





Родился 25 июня 1961 года в Атырау. Режиссер, сценарист, продюсер. В 1994 году основал кинокомпанию Bazelevs. Широкую известность получил благодаря серии рекламных роликов «Всемирная история» для банка «Империал» — они собрали ряд международных наград, в том числе на фестивале в Словении и МКФ в Карловых Варах. В 2004 году вышел «Ночной дозор» — первый российский фильм с крупным международным прокатом. В 2007 году дебютировал в Голливуде с картиной «Особо опасен» с Анджелиной Джоли. В 2022 году продал Bazelevs и вышел из российского кинобизнеса.







Тамила Розметова





Родилась в Атырау. В 2013 году основала «Племенное хозяйство «Сарайшык» — козью ферму и молочный комплекс в Махамбетском районе Атырауской области. Предприятие выпускает более 15 видов молочной продукции из козьего молока, в коллективе — более 80 человек. Одна из немногих женщин-руководителей в агросекторе западного Казахстана, участница государственной программы «Ауыл ел бесігі».