Где отдохнуть летом в Таразе: 7 лучших локаций для выходного на природе

Если вы ищете идеальное место для летнего отдыха в Таразе, эта подборка для вас. Мы собрали семь лучших зон отдыха, где можно приятно провести время, расслабиться и насладиться живописной природой.

Balbūlaq, @balbulaq_taraz

В Balbūlaq можно отдохнуть всей семьей на природе, порыбачить и вкусно поесть. Это отличное место, где сочетаются комфорт и разнообразные развлечения.

«Озерцо», @ozerco_taraz

Зона отдыха «Озерцо» предлагает гостям банный комплекс, катание на эндуро, походы в горы и аренду сап-борда. Здесь каждый найдет развлечение по душе и весело проведет свой уикенд.

«Достар», @dostar_demalys

В зоне отдыха «Достар» есть все для приятного времяпровождения: топчаны, юрты и бассейны. Место отлично подходит для отдыха всей семьей.

«Аю-Тропик», @ayu_tropik

«Аю-Тропик» — это идеальное место для яркого летнего отдыха. На территории есть бассейны, топчаны и большая горка. Гости могут расслабиться на свежем воздухе, поплавать, позагорать и приятно провести время.

«Уштерек», @ushterek.taraz08

Зона отдыха «Уштерек» приглашает гостей насладиться большим открытым бассейном и весело провести время с детьми, друзьями или близкими. Здесь можно не только искупаться, но и вкусно перекусить.

Almaly Resort, @almaly_resort_taraz

Санаторий, расположенный в 30 километрах от города Тараз, предлагает лечебные процедуры, иппотерапию, конные прогулки, купание в бассейне и другие занятия для комфортного отдыха гостей.

Koksai Resort, @koksai_zona_otdykha

В зоне отдыха Koksai Resort есть все для идеального отдыха — от живописных видов на горы до конных прогулок. Здесь также можно арендовать коттедж и посетить русскую баню.