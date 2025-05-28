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Где отдохнуть летом в Таразе: 7 лучших локаций для выходного на природе
Центральная Азия

19.05.2025

Где отдохнуть летом в Таразе: 7 лучших локаций для выходного на природе

Если вы ищете идеальное место для летнего отдыха в Таразе, эта подборка для вас. Мы собрали семь лучших зон отдыха, где можно приятно провести время, расслабиться и насладиться живописной природой.


Balbūlaq, @balbulaq_taraz

В Balbūlaq можно отдохнуть всей семьей на природе, порыбачить и вкусно поесть. Это отличное место, где сочетаются комфорт и разнообразные развлечения.


«Озерцо», @ozerco_taraz

Зона отдыха «Озерцо» предлагает гостям банный комплекс, катание на эндуро, походы в горы и аренду сап-борда. Здесь каждый найдет развлечение по душе и весело проведет свой уикенд.


«Достар», @dostar_demalys

В зоне отдыха «Достар» есть все для приятного времяпровождения: топчаны, юрты и бассейны. Место отлично подходит для отдыха всей семьей.


«Аю-Тропик», @ayu_tropik

«Аю-Тропик» — это идеальное место для яркого летнего отдыха. На территории есть бассейны, топчаны и большая горка. Гости могут расслабиться на свежем воздухе, поплавать, позагорать и приятно провести время.


«Уштерек», @ushterek.taraz08

Зона отдыха «Уштерек» приглашает гостей насладиться большим открытым бассейном и весело провести время с детьми, друзьями или близкими. Здесь можно не только искупаться, но и вкусно перекусить.


Almaly Resort, @almaly_resort_taraz

Санаторий, расположенный в 30 километрах от города Тараз, предлагает лечебные процедуры, иппотерапию, конные прогулки, купание в бассейне и другие занятия для комфортного отдыха гостей.


Koksai Resort, @koksai_zona_otdykha

В зоне отдыха Koksai Resort есть все для идеального отдыха — от живописных видов на горы до конных прогулок. Здесь также можно арендовать коттедж и посетить русскую баню.

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