Где отдохнуть в Костанае: 10 локаций для отдыха за городом

Леса, пляжи, уютные домики, бани и бассейны — в этом обзоре мы собрали 10 локаций для летнего отдыха в Костанае. Здесь базы отдыха в лесу, пляжные туристические базы и водные комплексы.
Dream Park, @dream_park_kostanay
Зона отдыха в лесу с комфортными беседками и террасами, а также игровой площадкой и батутом для детей. Сюда стоит отправиться для веселого отдыха на свежем воздухе.
Glamping Park, @glamping_park_kst
Современная зона отдыха в лесу с комфортными беседками, мангальными зонами и бассейном под открытым небом. Для детей предусмотрена игровая площадка.
Therma Park, @therma_park_kst
Уникальный банный комплекс, в котором расположены семь открытых и закрытых бассейнов и более 20 саун и бань. Сюда стоит отправиться за настоящим расслаблением и спокойным отдыхом.
«Мохито», @mojito.kst
Просторная база отдыха, где вы можете арендовать беседку или коттедж. Здесь также оборудован пляж и работает летнее кафе.
«Дружба», @turbaza_druzhba_rudnyi
На этой базе отдыха вы можете отдохнуть как в уютном домике или комфортной беседке, так и на оборудованном пляже с лежаками. В «Дружбе» регулярно проводятся тематические вечеринки.
«Деревенька в бору», @derevenka_v_boru
Комплекс в сосновом бору с особой атмосферой уединения с природой. Гостям доступны как уютные домики, так и просторные беседки с мангальной зоной. Здесь также работает баня на дровах.
«Параллель», @turbazaparallel
На этой пляжной туристической базе вы можете отдохнуть в домиках в скандинавском стиле, юрте или беседках вместимостью до 70 человек. Гостям доступно множество развлечений для детей и взрослых — от радужных горок до водного батута и катания на сапбордах.
Family Park, @family_park_kostanay
Просторная лесная семейная зона отдыха, в которой вы можете отдохнуть в беседке или юрте с уникальной аутентичной атмосферой.
«Пирамида», @baza_otdyha_piramida
Современная база отдыха со стильными домиками «А-фрейм» и уютными беседками. Отличный выбор для отдыха с самыми близкими или проведения вашего праздника.
Demal Tut, @demal_tut
База отдыха в живописной березовой роще. В Demal Tu можно отдохнуть в уютных беседках, топчанах и даже юртах. Есть возможность покататься на лошадях.