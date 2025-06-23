7 ресторанов высокой кухни в Караганде, которые стоит посетить

В этом обзоре мы собрали изысканные заведения Караганды, где подают блюда высокой кухни — места, в которых вы не просто поужинаете, а отправитесь в настоящее гастрономическое путешествие.
NegroNi, @negroni_karaganda
Стильный ресторан с современной интерпретацией классических блюд мировых кухонь. Приятная атмосфера, авторская подача блюд и напитков — все для идеального ужина. Самые интересные позиции из меню:
— открытый бургер Вагю А5 с сыром морбье
— баурсаки с кониной и фуа-гра
— вителло тоннато из конины с хрустящими каперсами.
O!Mare, @omare.rest
Ресторан с блюдами из свежих морепродуктов, со стильным интерьером и особым вниманием шеф-повара к вашим пожеланиям. Здесь вы можете попробовать настоящие морские деликатесы:
— устрицы
— камчатского краба
— пасту с хвостом французского лобстера.
La Villa, @lavilla_krg
Ресторан с приятной атмосферой и уютной летней террасой. Некоторые основные блюда готовят по уникальной технологии sous vide — приготовление пищи в вакууме при контролируемой температуре. Гостям предлагают:
— стейк из лосося
— медальоны из телятины с пастой орзо и грибами шиитаке
— стейк рибай из мраморной говядины.
Spezia, @spezia_restoran
Изысканный ресторан итальянской кухни с приятной атмосферой и отличным сервисом. Помимо классической пасты и пиццы, гостям предлагают:
— арросто из телятины с грибным соусом
— ризотто с креветками и шафраном
— стейк тунца.
Villa Borghese, @villa_borghese_kz
Ресторан с VIP-залами, летней террасой и стильным интерьером. Также проводят банкеты и предлагают услуги кейтеринга. Большой выбор разнообразных блюд в авторской подаче:
— тар-тар из лосося с соусом манго-чили
— пеппер стейк из конины с брокколи саттай
— бургер с рваной говядиной.
«Ребро», @rebro_krg
Стейк-хаус, где мясо раскрывает свой вкус благодаря живому огню, превращаясь в настоящее кулинарное произведение. Стильный интерьер и особенная атмосфера делают это место отличным выбором как для уютных семейных ужинов, так и для встреч с друзьями. В карте блюд представлены:
— мидии в соусе blue cheese
— томленое ребро мраморного бычка в пикантном остром соусе
— томленое ребро конины.
Golden Birds, @golden.birds.kz
Ресторан современной паназиатской кухни, где восточная философия сочетается с актуальными гастрономическими трендами. Гостей ждет авторская подача блюд, приятная атмосфера и настоящее гастрономическое путешествие. В меню:
— утка по-пекински
— угорь унаги с трюфельным бри— чипсы с камчатским крабом и авокадо.