7 ресторанов высокой кухни в Караганде, которые стоит посетить

В этом обзоре мы собрали изысканные заведения Караганды, где подают блюда высокой кухни — места, в которых вы не просто поужинаете, а отправитесь в настоящее гастрономическое путешествие.









Стильный ресторан с современной интерпретацией классических блюд мировых кухонь. Приятная атмосфера, авторская подача блюд и напитков — все для идеального ужина. Самые интересные позиции из меню:

— открытый бургер Вагю А5 с сыром морбье

— баурсаки с кониной и фуа-гра

— вителло тоннато из конины с хрустящими каперсами.









Ресторан с блюдами из свежих морепродуктов, со стильным интерьером и особым вниманием шеф-повара к вашим пожеланиям. Здесь вы можете попробовать настоящие морские деликатесы:

— устрицы

— камчатского краба

— пасту с хвостом французского лобстера.









Ресторан с приятной атмосферой и уютной летней террасой. Некоторые основные блюда готовят по уникальной технологии sous vide — приготовление пищи в вакууме при контролируемой температуре. Гостям предлагают:

— стейк из лосося

— медальоны из телятины с пастой орзо и грибами шиитаке

— стейк рибай из мраморной говядины.









Изысканный ресторан итальянской кухни с приятной атмосферой и отличным сервисом. Помимо классической пасты и пиццы, гостям предлагают:

— арросто из телятины с грибным соусом

— ризотто с креветками и шафраном

— стейк тунца.









Ресторан с VIP-залами, летней террасой и стильным интерьером. Также проводят банкеты и предлагают услуги кейтеринга. Большой выбор разнообразных блюд в авторской подаче:

— тар-тар из лосося с соусом манго-чили

— пеппер стейк из конины с брокколи саттай

— бургер с рваной говядиной.









Стейк-хаус, где мясо раскрывает свой вкус благодаря живому огню, превращаясь в настоящее кулинарное произведение. Стильный интерьер и особенная атмосфера делают это место отличным выбором как для уютных семейных ужинов, так и для встреч с друзьями. В карте блюд представлены:

— мидии в соусе blue cheese

— томленое ребро мраморного бычка в пикантном остром соусе

— томленое ребро конины.









Ресторан современной паназиатской кухни, где восточная философия сочетается с актуальными гастрономическими трендами. Гостей ждет авторская подача блюд, приятная атмосфера и настоящее гастрономическое путешествие. В меню:

— утка по-пекински

— угорь унаги с трюфельным бри

— чипсы с камчатским крабом и авокадо.