Куда поехать весной рядом с Павлодаром: базы отдыха, глэмпинги и домики

Весна — лучшее время, чтобы выбраться на природу и сменить городскую суету на свежий воздух, тишину и красивые пейзажи. В Павлодаре и его окрестностях есть множество уютных баз отдыха, глэмпингов и домиков, где можно провести время с семьей, друзьями или вдвоем.





Ranch House, @ranch_house_001

Уютная зона отдыха в черте города, которая подходит для больших компаний. На территории есть пруд, просторная беседка и оборудованная мангальная зона. Гости могут остановиться в A-frame доме с отдельной зоной отдыха. Дополнительно доступны рыбалка, купель, лодка и квадроцикл — отличный вариант для активного отдыха.

Live Glamp, @live_glamp

Современный глэмпинг для комфортного отдыха на природе. Здесь представлены дома формата A-frame и Barnhouse с приватной территорией. В домах есть все необходимое — от кухни до текстиля и средств гигиены. Особое внимание уделено деталям: панорамные окна, натуральные материалы и уютный дизайн. Баня и банный чан создают атмосферу полного расслабления, особенно в прохладную погоду.

«Черноярская жемчужина», @pvl_zhemchuzhina

База отдыха рядом с городом, где можно провести выходные в окружении природы. Здесь доступны комфортные дома и номера для компаний, баня, беседки с гриль-зонами и прогулки на лошадях. Место подходит для спокойного отдыха, семейных поездок и мероприятий. Для удобства гостей предусмотрен трансфер.

Fazenda, @fazenda_pvl

Зона отдыха с акцентом на банный отдых и расслабление. Здесь есть баня на дровах и горячая купель под открытым небом. Особое внимание уделяется чистоте и безопасности — регулярная обработка помещений, чистая вода из скважины и ухоженная территория.

Jasybai Resort, @jasybai_resort

Круглогодичный курортный комплекс в Баянауле с видом на озеро. Гостям доступны уютные номера и виллы, а также формат «все включено» с трехразовым питанием. На территории есть финская и русская бани, а также организуются прогулки на лошадях. Отличный вариант для полноценного отдыха на природе.

«Центр Активного Отдыха», @centr_aktivnogo_otdyha_pvl

Место для семейного отдыха с детьми. Здесь можно пообщаться с животными, провести время в теплых юртах, воспользоваться мангальными зонами и беседками. Подходит для активного досуга на свежем воздухе и семейных выходных.

Aframe Lodge, @aframe.lodge

Современный A-frame дом с приватной территорией всего в 10 минутах езды от центра города. Пространство идеально подходит для уединенного уикенда. На территории есть баня, горячая купель, беседка и мангальная зона. Отличный вариант для отдыха на природе вблизи от города.

Wild Lodge, @glampingertis

Эко-отель на берегу Иртыша, расположенный в 43 километрах от Павлодара. Двухэтажные домики оборудованы всем необходимым для комфортного проживания — кухней, душем и системой отопления. Здесь можно устроить пикник, порыбачить или отдохнуть в бане. Место подойдет тем, кто ищет уединение и природу вдали от города.