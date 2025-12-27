35 лучших заведений Актобе для встреч с семьей, друзьями и коллегами

От уютных кофеен и стильных коворкингов до изысканных ресторанов высокой и национальной кухонь — собрали подборку из 35 лучших заведений Актобе для встреч по любым поводам.

7 лучших ресторанов в Актобе для отдыха с семьей, друзьями и второй половинкой

Если вы ищете, где вкусно поесть в Актобе, мы собрали подборку лучших ресторанов города: от уютных мест с национальной кухней до стильных заведений с изысканным меню. Узнайте, куда стоит заглянуть за идеальным ужином, романтическим вечером или деловой встречей.

10 стильных заведений в Актобе для фотогеничных посиделок

От уютных кофеен и ресторанов с панорамным видом до заведений с восточным колоритом — собрали 10 стильных заведений Актобе, в которых вам точно понравится.

10 мест в Актобе, где можно поесть вкусные десерты и выпечку

В Актобе есть множество мест, где можно попробовать изысканные десерты, ароматную выпечку и вкусные торты. Мы собрали для вас 10 лучших точек, которые точно стоит посетить каждому.

Креативный Актобе: 7 лучших локаций для досуга, работы и встреч с друзьями

В этой подборке мы собрали современные места Актобе — локации, где можно приятно провести время: стильные коворкинги, комьюнити-платформы, современные игровые центры и лучшие лаундж-бары для вечеров в приятной компании.