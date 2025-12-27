Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

35 лучших заведений Актобе для встреч с семьей, друзьями и коллегами
Центральная Азия

25.12.2025

35 лучших заведений Актобе для встреч с семьей, друзьями и коллегами

От уютных кофеен и стильных коворкингов до изысканных ресторанов высокой и национальной кухонь — собрали подборку из 35 лучших заведений Актобе для встреч по любым поводам.



7 лучших ресторанов в Актобе для отдыха с семьей, друзьями и второй половинкой

Если вы ищете, где вкусно поесть в Актобе, мы собрали подборку лучших ресторанов города: от уютных мест с национальной кухней до стильных заведений с изысканным меню. Узнайте, куда стоит заглянуть за идеальным ужином, романтическим вечером или деловой встречей.

Подробнее по ссылке.


10 стильных заведений в Актобе для фотогеничных посиделок

От уютных кофеен и ресторанов с панорамным видом до заведений с восточным колоритом — собрали 10 стильных заведений Актобе, в которых вам точно понравится.

Подробнее по ссылке.


10 мест в Актобе, где можно поесть вкусные десерты и выпечку

В Актобе есть множество мест, где можно попробовать изысканные десерты, ароматную выпечку и вкусные торты. Мы собрали для вас 10 лучших точек, которые точно стоит посетить каждому.

Подробнее по ссылке.


Креативный Актобе: 7 лучших локаций для досуга, работы и встреч с друзьями

В этой подборке мы собрали современные места Актобе — локации, где можно приятно провести время: стильные коворкинги, комьюнити-платформы, современные игровые центры и лучшие лаундж-бары для вечеров в приятной компании.

Подробнее по ссылке.

