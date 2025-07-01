Где поплавать в Таразе: зоны отдыха, водоемы и бассейны

Мы подготовили подборку из 10 мест в Таразе для летнего отдыха: бассейны, зоны отдыха и комплексы для семейного посещения.





«Уштерек», @ushterek.taraz08

Зона отдыха с просторной зеленой территорией, открытым бассейном, закрытыми VIP-зонами с частными бассейнами и летним кафе с разнообразными блюдами. Для детей предусмотрена игровая площадка.





Mujeres, @mujeres_basseyn_taraz

Зона отдыха с большим бассейном под открытым небом, водной горкой, уютными топчанами и летним кафе. Здесь также предусмотрен детский бассейн.





Waterville, @waterville_taraz__

Комплекс с открытым бассейном, VIP-кабинками с личными бассейнами и беседками. На территории есть кафе и гостиница для ночевки.





Sake, @sake_complex_taraz

Современный комплекс с баней на дровах, открытыми бассейнами и летним кафе. Отлично подходит для спокойного семейного отдыха.





«Vлето», @vleto.taraz

Новый большой бассейн, у которого вы можете отдохнуть на удобных лежаках или топчанах. Здесь работает бар и всегда играет приятная музыка.





«Каприз», @kapriz_bassein_taraz

Семейная зона отдыха с бассейном, комфортными топчанами и возможностью арендовать VIP-зоны с частным бассейном и беседкой на закрытой территории. В «Капризе» регулярно проходят зажигательные вечеринки.





Alnur, @alnur__01

Просторный комплекс с четырьмя бассейнами, водными горками, приватными зонами и танцполом, на котором всегда играет музыка и царит приятная атмосфера.





«Меруерт», @meruert_bassein

Семейный комплекс с несколькими бассейнами, беседками, топчанами и закрытыми VIP-зонами с частными бассейнами.





Dubai Aqua, @dubai.aqua

База отдыха с взрослым и детским бассейнами, водными горками, удобными лежаками, топчанами и беседками. Здесь также регулярно проводят пенные вечеринки.





Aqua, @aqua_club_taraz

Стильный семейный комплекс, где вы можете отдохнуть в одной из двух закрытых зон с бассейнами и беседками. Идеально для комфортного отдыха с самыми близкими.