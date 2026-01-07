Куда ехать за чистым воздухом в Караганде: 8 баз отдыха и комплексов

Рассказываем о базах отдыха и комплексах вблизи Караганды, где можно приятно отдохнуть на свежем воздухе с семьей или друзьями.





Derby Village, @derby__village

Загородный клуб с просторной территорией и комфортными коттеджами вместимостью от четырех до 15 человек, а также с банями, рестораном и даже ледовым катком. Отличный выбор для приятного отдыха с семьей или друзьями.





Этот комплекс идеально подойдет для неспешного отдыха в приятной компании. Здесь просторная территория с заснеженными пейзажами, уютные коттеджи с мангальными зонами, а еще красивый декор.





Большой современный резорт с разнообразными коттеджами для любой компании, домиками A-frame, детским клубом и развлечениями — от караоке до спортивных площадок.





Стильный банный комплекс с домиками с мангальной зоной, банями на дровах, хаммамом и приятной атмосферой для неспешного отдыха от городской суеты.





Гостиничный комплекс с уютными коттеджами, ледовым катком, красивой заснеженной территорией и рестораном с вкусными блюдами и напитками. Отличный выбор как для спокойного, так и для активного отдыха с семьей и друзьями.





Семейная база отдыха, где зимой можно насладиться снежными зимними пейзажами и катанием на коньках и горках. Идеально для любителей активного отдыха на свежем воздухе.





База отдыха с коттеджами и банями на дровах. Зимой здесь приятно не только отдохнуть в домиках, но и насладиться прогулками на свежем воздухе после расслабляющего отдыха в бане.





Уютный домик A-frame с баней, мангальной зоной, беседкой и красиво украшенной заснеженной территорией. Здесь есть все для отдыха с близкими.