Лучшие кофейни и пекарни в Костанае: 10 мест для уютных встреч
Центральная Азия

05.09.2025

Лучшие кофейни и пекарни в Костанае: 10 мест для уютных встреч

От стильных пространств со спешиалти-кофе до пекарен с ремесленным хлебом — рассказываем, где в Костанае вкусно завтракать, пить кофе и наслаждаться выпечкой.


«Тепло», @teplo.kostanay


Стильная кофейня с красивой летней террасой и оборудованной детской игровой зоной, куда с утра стоит отправиться за сытным завтраком с ароматным кофе и выпечкой, а вечером за авторскими или классическими коктейлями.


Lune, @lune_coffee_kst


Интерьер кофейни оформлен с большим количеством свежих цветов, что создает особенно приятную атмосферу. Это заведение с большим выбором напитков и десертов идеально подойдет для работы или встреч с близкими.


EVA Bakery, @evabakery.kz


Кондитерский бутик, где можно найти выпечку и сладости на любой вкус: от ягодных тартов и круассанов до бенто и полноценных тортов на заказ. Здесь также можно насладиться ароматным кофе или освежающими лимонадами.


Salon, @salon_coffee


Новое пространство со стильным дизайном интерьера, которое стоит посетить всем ценителям свежесваренного кофе и ароматной выпечки. В Salon также проводят модные утренние кофейные рейвы.


«Кофестория», @coffeestory_kz


Это место привлекает не только разнообразием авторского кофе, но и вкусными завтраками, закусками, основными блюдами, а также особенной пышной пиццей прямоугольной формы.


Jam Bakery, @jambakery_kst


Кафе-пекарня с собственной коптильней, которая станет отличным выбором для приятных встреч с близкими людьми по любому поводу. Здесь вы найдете ароматные кофейные напитки, сытные завтраки и перекусы, мясные копченые деликатесы, вторые блюда и много другое.


«Пироги да булки», @pirogibulki_kst


Сюда стоит отправиться за свежей выпечкой и десертами. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу: от круассанов с разнообразными начинками и классических тортов до мясных пирогов и тандырной самсы.


«Культура», @kultura.qz


Уютная и эстетичная кофейня, в которой гостям предлагают спешиалти-кофе, матчу, сытные завтраки на любой вкус и десерты в красивой подаче.


Tarte, @tarte_kst


В этой стильной пекарне гостям предлагают свежий ремесленный хлеб, а также разнообразные сладкие и соленые пироги, десерты и авторский дрип-кофе. Здесь также можно приобрести сеты с выпечкой, которые отлично дополнят любой праздничный стол.


Nutea, @nutea_kz


Идеальное место для всех любителей шоколада. В меню заведения представлен широкий выбор десертов с шоколадной пастой Nutella, а также авторские кофейные напитки.

#костанай #кудасходить #пекарня #кофейня #заведения
