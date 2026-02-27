Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

10 успешных предпринимателей из Актобе, которых стоит знать. Часть 2
Центральная Азия

24.02.2026

10 успешных предпринимателей из Актобе, которых стоит знать. Часть 2

Продолжаем знакомство с лидерами бизнеса Актобе — еще 10 успешных предпринимателей, чьи проекты формируют экономику города и задают стандарты рынка. Первую часть можно прочитать здесь.



Талгат Бижанов

Руководитель ряда малых и средних предприятий, работающих в сферах телекоммуникаций, строительства, торговли и сельского хозяйства. Его деловая деятельность связана преимущественно с компаниями, зарегистрированными в Алматы и Актобе, среди которых ТОО Alora AQT Water, YTACOMM, ANTARES Engineering и UMC Petrochem, реализующие проекты в различных секторах экономики Казахстана.



Андрей Орлов

Руководитель малого бизнеса при компании ТОО «АК Метролог», предоставляющей метрологические и технические услуги в регионе. Известен как активный предприниматель, развивающий предприятие и участвующий в программах поддержки малого бизнеса.



Олег Ровенский

Предприниматель из Актюбинской области, управляющий крестьянским хозяйством «Рассвет», созданным в 2004 году вместе с партнерами. Хозяйство развивает растениеводство и животноводство, активно расширяет посевные площади, обновляет оборудование и улучшает качество продукции.



Зулхуза Кожаев

Учредитель ТОО «Алихан Ойл 3». Предприятие выполняет крупные частные и государственные заказы, сотрудничает с банками и государственными структурами, а штат насчитывает около 90 специалистов. Бизнесмен удостоен званий «Лидер строительной отрасли», «Почетный строитель», а также звания «Почетный гражданин Мартукского района».



Бахытжан Кадралин

Предприниматель, основатель и директор сети магазинов строительных материалов «Жана Курылыс». Компания активно участвует в социальных и благотворительных проектах региона.



Владимир Губанов

Предприниматель из Актобе, руководитель ТОО «Химстрой — Актобе». Компания занимается строительством, реконструкцией и ремонтом промышленных, офисных и жилых объектов. В 2014 году получил знак «Почетный строитель Казахстана».



Шамиль Каспранов

Основатель и руководитель производственного кооператива «Нектар», созданного в 1994 году. Компания строит жилые дома, детские сады, объекты инфраструктуры, занимается ремонтно-строительными работами и производством железобетонных изделий.



Мухамметхан Карсаков

Основатель крестьянского хозяйства «Есбол». Компания специализируется на молочном животноводстве и растениеводстве и выросла с семи коров и 215 гектаров до современной агрокомпании с современным оборудованием, расширением молокозавода и увеличением рабочих мест. Предприятие также участвует в социальных и благотворительных проектах региона.



Аубакир Ажгалиев

Предприниматель руководит ПК «Актюбгражданпроект», коллективным проектным институтом в Актобе, основанным в 1951 году. Он более 30 лет развивает предприятие, лично участвует в проектировании и поддерживает команду, что обеспечивает институту репутацию надежного и профессионального застройщика.



Дания Рыскулова

Предпринимательница занимается производством меда и продуктов пчеловодства. Отмечена на бизнес‑форуме Совета деловых женщин региона за вклад в развитие предпринимательства и успешное ведение семейного бизнеса.



Кайрат Майтеков

Меценат, председатель совета директоров ТОО Maximus и инвестор социальных проектов в регионе. Он финансировал ремонт школы, музей и инициативы для развития талантов молодежи в Актобе.


Аслан Нурсултанов

Предприниматель из Актобе, стартовавший с фотосалона, терминалов и такси, теперь развивает ресторанный бизнес и доставку японской и итальянской кухонь в Актобе и Актау. Также основал рекламную компанию New Media.

#бизнес #актобе #предприниматели #личности
