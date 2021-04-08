Токийский университет. Как поступить и получить образование в лучшем вузе Японии

Жансая Иманмадиева, 22 года, город — Токио, международная государственная политика, @imanmadizz





О выборе университета





Я выбирала университет по нескольким критериям, но фокус был на локации. Сразу после окончания бакалавриата я планировала переехать в Японию и жить в Токио.

Для меня большое значение имеет репутация университета. Важно, чтобы учебное заведение имело широкое международное признание. Национальный Токийский университет — один из сильнейших вузов мира и номер один в Японии. Это место — важное звено международного нетворкинга в разных сферах.

Самое главное преимущество — профессора с многолетним стажем работы в разных международных организациях: МВФ, Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие. У студентов есть возможность из первых уст узнать, как все в этих организациях устроено на практике, обсудить мировые экономические и политические проблемы. Это бесценный опыт.

О поступлении





Я подавала документы на программу магистратуры в Graduate School of Public Policy через официальный веб-сайт университета.





У каждого факультета могут быть разные требования для поступающих. В большинстве случаев сначала нужно подать онлайн-заявку. При заполнении анкеты будет вопрос про ваши цели и почему вы желаете учиться именно в этом университете. Здесь нужно постараться, убедить комиссию, что вы и вправду заинтересованы именно в этом учебном заведении.

Вместе с этой заявкой нужно прикрепить еще несколько рекомендательных писем, что ценится в академической среде. Поэтому всегда поддерживайте связь с профессорами, коллегами и своими руководителями.

Последний этап при отборе — интервью. Оно помогает понять, насколько вы серьезно настроены относительно своей учебы. Самое главное, уметь «продать себя», показать свою решимость и энтузиазм.

Об особенностях обучения





Токийский университет славится своими выпускниками — знаменитыми политиками и писателями. Вуз привлекает самых талантливых студентов Японии и всего мира благодаря высокому качеству обучения и поддержке студентов. Например, один из выпускников этого университета основал знаменитый интерактивный музей TeamLab.





У Токийского университета самая большая территория кампуса в Японии. Он расположен в центре Токио. Там есть все необходимое для студентов: столовая, кафе, библиотека, комната отдыха, фитнес-зал и свой сад — маленький городок в центре Токио. Там даже есть комнаты с отдельными душевыми для тех, кто решил остаться на ночь.

У Токийского университета самая большая территория кампуса в Японии





Если сравнить систему обучения с европейской, то количество классов для англоговорящих студентов небольшое. Поэтому желательно подтянуть свой японский перед приездом.

Об атмосфере





Самый распространенный стереотип о студентах, обучающихся в Токийском университете, касается стиля одежды. Считается, что по сравнению с другими студентами из частных вузов, учащиеся Тодай всегда носят клетчатую рубашку, джинсы и рюкзак. Но на самом деле люди приезжают сюда из самых разных уголков мира, у каждого свой стиль, культура, мышление. Находиться в такой космополитичной среде интересно.





Как повлиял университет





Университет научил многому: выражать свои мысли более четко, анализировать информацию, тренировать критическое мышление и другим важным навыкам для персонального профессионального роста.

Благодаря разным проектам, выступлениям на международных конференциях, интервью с профессорами я обрела уверенность в своих идеях и собственной самостоятельности.

Перед тем как подавать заявку в Токийский университет, нужно тщательно обдумать свои будущие цели и планы. Понять, как обучение в этом вузе поможет вам достигнуть этих целей. Мой главный совет — не бойтесь показать себя. Никто не знает о границах вашего потенциала, только вы сами.

Бота Усен, город — Кембридж, кандидат наук, facebook





О выборе университета





Мне всегда нравилось жить в большом городе, поэтому я хотела учиться именно в Токио. А так как я изучаю японскую культуру и литературу, понимала, что Токийский университет — самый престижный вуз в этой сфере. Мне хотелось учиться там, где обучались самые известные писатели и культурные деятели Японии.

Еще один плюс — исторический кампус университета расположен в самом центре Токио.

О поступлении





Процесс поступления может быть разным в зависимости от факультета. Например, на некоторых факультетах знание японского языка не обязательно. В моем случае программа была исключительно на японском.





Я поступала на факультет гуманитарных и социальных наук, где на первом этапе нужно было сдать письменный экзамен, а на втором пройти интервью. Письменный экзамен в Токийском университете известен как один из самых сложных экзаменов в Японии. Для иностранцев он втройне сложный, потому что нужно не только знать ответы на вопросы, но и изложить это все на японском. Плюс иероглифы нужно писать от руки. Поэтому советую тщательно к нему подготовиться. Если вы успешно сдали экзамен, шансов пройти интервью будет больше. Вам будут задавать вопросы об исследовательских интересах, о будущем проекте.

Об особенностях обучения





В Токийском университете преподают самые известные профессора, нобелевские лауреаты. По обмену часто приезжают лекторы из университетов Лиги Плюща. Здесь есть возможность работать в передовых проектах, знакомиться с известными личностями.

В Токийском университете преподают самые известные профессора, нобелевские лауреаты





Также стоит отметить обширные ресурсы для учебно-исследовательской деятельности. Помимо крупной библиотеки студентам и исследователям предоставляют доступ к различным архивным фондам, где хранятся редкие документы.

В Токийском университете высокие требования. Поэтому среди студентов много тех, кто не заканчивает обучение. Для успешного выпуска нужно стараться быть наравне с японскими студентами.

Об атмосфере





В Токио находятся два кампуса университета: Хонго — исторический кампус, и Комаба — новый. Атмосфера Хонго сильно отличается от Комабы. Там всегда тихо, основная масса студентов — более взрослые и серьезные магистранты и докторанты. А в Комабе шумно и весело, потому что там много первокурсников и разных студенческих клубов. Часто проходят студенческие мероприятия, на улице играет музыка.





Японцы называют Токийский университет — Тодай. Есть стереотипы, что там учатся романтичные интеллектуалы, ходячие энциклопедии. Самый известный герой-прототип Тодайского студента — Сансиро из одноименного романа. В Хонго даже есть пруд, названный в честь Сансиро.

Как повлиял университет





Токийский университет и японская культура в целом научили меня рабочей этике. Японцы трудоголики, поэтому, находясь в атмосфере усердно работающих людей, невозможно быть непродуктивным. Я также поняла, что японцы не просто усердно работают, а искренне любят свою работу. Например, к диссертации или дипломной работе они относятся с большим энтузиазмом. Со временем я осознала, что наука может быть интересной, если найти свою нишу. Поэтому после окончания магистратуры в Токийском университете осталась в образовательной сфере и поступила на программу докторантуры в Гарвард.

Рекомендую поступать в Токийский университет, особенно тем, кто развивается в гуманитарной сфере. А если вы хотите остаться в Японии, диплом Токийского университета — большое преимущество на рынке труда.