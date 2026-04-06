Кто есть кто: все участники BTS и их роли в группе

BTS — семь артистов, которые превратили корейскую поп-музыку в глобальное явление. Дебютировав в 2013 году, группа прошла путь от первых выступлений до лидерства в мировых чартах и выступлений на крупнейших глобальных событиях. В 2026 году, после перерыва на военную службу, BTS возвращаются с туром и новым альбомом — в статье разбираемся, кто есть кто в группе.

Почему BTS стали глобальным феноменом





Прорыв произошел после альбома Wings, который закрепил их статус одной из главных групп в Азии. Релиз Love Yourself: Her попал в топ-10 чарта Billboard 200 — историческое достижение для корейских артистов.

BTS:

— стали первыми корейскими артистами с золотой сертификацией RIAA

— выиграли Billboard Music Awards в категории «Лучший артист социальных сетей»

— продали более пяти миллионов записей по всему миру

— стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.

Кто есть кто в BTS

Ким Намджун — лидер и главный рэпер

Лидер группы RM — один из ключевых авторов песен BTS и главный рэпер коллектива. Также он один из самых образованных участников: его IQ — 148, а английский язык он выучил, смотря сериал Friends. На его имя зарегистрировано более 200 композиций, а его сольный альбом Indigo вошел в топ-3 Billboard 200. Помимо музыки, Намджун активно связан с искусством — он коллекционирует произведения и участвует в международных арт-проектах.





Ким Сок-чин — вокалист и старший участник

Самый старший участник BTS, Джин, отвечает за вокал и известен своим мягким тембром. Он пришел в индустрию случайно: его заметили на улице и пригласили на кастинг. Джин известен сильным вокалом и сольными релизами, включая The Astronaut, созданный совместно с Coldplay. Также он развивает бизнес, например, открыл ресторан в Сеуле.





Мин Юнги — продюсер и рэпер

Под псевдонимами Suga и Agust D он выступает как рэпер, и является одним из главных продюсеров группы. Юнги начал карьеру на андеграундной сцене, на его счету более 150 композиций, а сольный альбом D-Day вошел в топ-2 Billboard 200. Он известен тем, что открыто говорит о здоровье и личных переживаниях в треках.





Чон Хосок — главный танцор и энергия группы

Джей-Хоуп — главный танцор BTS, а также рэпер и продюсер, задающий настроение на сцене. До дебюта был известен в танцевальной среде и выигрывал национальные конкурсы. Его сольный проект Hope World стал одним из самых успешных дебютов среди корейских артистов в США. В 2022 году он стал первым южнокорейским артистом, возглавившим главный слот фестиваля Lollapalooza.





Пак Чимин — вокалист и главный танцор

Один из самых узнаваемых участников группы, Чимин выделяется сценической харизмой и танцами. Обучался современному танцу и был лучшим студентом в своей школе. Его сольный трек Like Crazy занял первое место в Billboard Hot 100 — историческое достижение для корейского солиста.





Ким Тхэ-хён — артист с уникальным стилем

V — вокалист, актер и артист с узнаваемым голосом и эстетикой. Его голос отличается глубоким тембром, а стиль сочетает джаз, неосоул и поп. В 2023 году он выпустил сольный альбом Layover, который стал одним из самых продаваемых среди корейских артистов. Также V работает в индустрии моды и кино.





Чон Джонгук — макнэ и главный вокалист

Самый младший участник BTS, Чонгук, занимает позицию главного вокалиста. Он начал карьеру подростком и быстро стал одним из самых популярных артистов поколения. Его сингл Seven занял первое место в Billboard Hot 100 и побил рекорды стриминга. Чонгук известен своей разносторонностью — он поет, танцует, продюсирует и участвует в создании музыки.





Почему BTS важны сегодня

BTS — это не просто музыкальная группа, а культурное явление.

Они:

— популяризировали K-pop по всему миру

— повлияли на моду, социальные сети и индустрию развлечений

— поднимают темы самоидентичности, психического здоровья и принятия себя.

Возвращение группы в 2026 году стало одним из главных событий музыкальной индустрии.

Цитаты

«Возможно, вчера я совершил ошибку, но вчерашний я — это все равно я. Я — это тот, кем я являюсь сегодня, со всеми своими недостатками. Завтра я, возможно, стану чуть-чуть мудрее, и это тоже буду я. Эти недостатки и ошибки — это и есть я; они составляют самые яркие звезды в созвездии моей жизни. Я научился любить себя за то, кем я был, кем я являюсь и кем надеюсь стать».

— Ким Намджун

Источник: unicef.org

«Люди не будут называть вас слабым человеком, если у вас проблемы с физическим здоровьем. То же самое должно касаться и ментального здоровья. Общество должно проявлять больше понимания».

— Мин Юнги

Источник: teenvogue.com

«Усилия формируют тебя. Если ты не приложишь все усилия сейчас, однажды ты об этом пожалеешь. Не думай, что уже слишком поздно, а продолжай работать над этим. Это может занять время, но от тренировок ничего не станет хуже. Так что тренируйся. Возможно, тебе будет тяжело, но это доказательство того, что ты на правильном пути».

― Чон Джонгук

Источник: koreaboo.com

«Мой идеал и реальность далеки друг от друга. Но я хочу, чтобы эти два моста пересеклись, чтобы я мог найти самого себя».

― Ким Намджун

Источник: allkpop.com