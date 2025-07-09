8 книг, которые все читают прямо сейчас: главные новинки и хиты лета

Новые и уже известные истории, которые обсуждают в социальных сетях, рекомендуют друзьям и берут с собой в отпуск. Фэнтези, романтика, биографии и просто хорошие книги, от которых трудно оторваться.

«Ониксовый шторм», Ребекка Яррос

Захватывающее продолжение истории о всадниках и драконах. Третья часть цикла «Эмпирей» от Ребекки Ярос. Битвы, магия и эмоциональная драма — для фанатов romantasy и ярких героев.

«Теория «Пусть», Мел Роббинс

Мотивирующий нон-фикшн, главная мысль которого: «Не трать силы, меняя других. Пусть будут такими, какие есть — займись собой».

«Безсила», Лорен Робертс

В мире, где у всех есть способности, только у главной героини их нет. Книга с атмосферой антиутопии, суперспособностями и историей любви с тропом «враги — союзники».

«Шестерка Атласа», Оливи Блейк

Раз в десять лет шесть самых талантливых магов могут заслужить место в известном тайном обществе. Избранные получат власть и престиж, о которых и мечтать не могли. У каждого из новобранцев есть причины принять приглашение и бороться за место.

«Катабасис», Ребекка Куанг

Новая фэнтези-работа от Ребекки Куанг. Два соперника из Кембриджа должны отправиться в Ад, чтобы спасти душу своего научного руководителя.

«Император радости», Оушен Вуонг

Сюжет повествует о 19-летнем юноше по имени Хай. Перед тем, как он прыгает с моста, чтобы покончить с собой, пожилая женщина по имени Гражина, страдающая слабоумием, убеждает его передумать.

«Рассвет жатвы», Сьюзен Коллинз

Новый приквел к «Голодным играм». Действие происходит за 24 года до событий первого романа, повествование сосредотачивается на жизни Хеймитча Абернати.

«Граф Аверин. Колдун Российской империи», Виктор Дашкевич

Действие происходит в магическом Петербурге в 1982 году. Граф Аверин расследует убийство дворянского сына, в котором обвиняют дивов, жестоких магических существ из Пустоши. Они подчиняются людям, но выходят из-под контроля, стоит почувствовать кровь или слабость хозяина.