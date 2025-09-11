Топ-10 популярных ароматов 2025 года для мужчин и женщин

В Казахстане на 46% выросли продажи парфюмерии за первые семь месяцев 2025 года по сравнению с таким же периодом прошлого года. Эта положительная динамика охватывает все категории парфюмерной продукции, включая люксовые и нишевые бренды.





В тренде среди женских ароматов глубокая ваниль, орхидея, вишня и древесные шлейфы, а среди мужских — кожаные и древесные ноты, дополненные пряностями, ванилью и морской свежестью.

Аналитики «Золотого Яблока» составили список ароматов, которые казахстанцы покупали чаще всего в 2025 году.





Топ популярных женских ароматов

Yves Saint Laurent Libre

Парфюм задуман как гимн женской независимости. Верхние ноты открываются ярким сочетанием мандарина и черной смородины. В сердце композиции раскрываются лаванда, традиционно ассоциируемая с мужскими ароматами, и жасмин, подчеркивающий женственность парфюма.

Banana Republic Dark Cherry & Amber

Нежная сладость спелой вишни и розовой фрезии открывает соблазнительную композицию. Вишневый цвет и пралине в сердце задают глубокий и манящий характер, а теплые ноты белого кедра и амбры делают ее по-настоящему чувственным. Автор аромата Клод Дир обычно работает только с люкс-сегментом. Сам же американский бренд Banana Republic относит себя к классу «доступный люкс».

Lanvin Éclat D'Arpège

Легкий, воздушный, романтичный парфюм, напоминающий о первой любви. Нежная сирень и бархатистый персик создают свежую и искреннюю композицию, которую дополняют мягкий мускус и древесный кедр. Идеальный выбор для тех, кто ценит нежность и изящество.

Neydo Where Love Belongs

Автор парфюма Андреа задумывала его как сон о взаимопонимании, родстве душ, уюте и тишине. Аромат должен передать свежесть раннего утра, солнечные лучи на белоснежных простынях, легкое колыхание штор и бесконечную любовь, которую никто не в силах потревожить. В составе ноты мандарина, бергамота, красных ягод и иланг-иланга чудесно переплетаются с запахом ландышей и апельсинов. Парфюм получился настолько камерным и личным, что его часто называют «аромат для себя».

Lanvin Modern Princess

Яркие ноты сочного сладкого яблока и красной смородины подчеркивают бунтарский характер аромата, а дуэт чарующих цветочных нот и ванильная орхидея раскрывают его более мягкую и романтичную сторону.

Топ популярных мужских ароматов

Tom Ford Ombre Leather

Парфюм, вдохновленный образами дороги и роскошного автомобиля с салоном из дорогой кожи. Его ДНК — контрастное сочетание пачули, ветивера, благородной кожи, цветочной элегантности жасмина и пряной глубины кардамона. Амбра и мох завершают образ, добавляя фактуру и глубину. Аромат особенно актуален поздней осенью, когда не обойтись без кожаных курток и плащей.

Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum

Сочетание шалфея и герани с магнетическими древесными нотами и бобами тонка создает современный и стильный образ. Смелый, энергичный, харизматичный — именно так можно охарактеризовать этот аромат.

Jean Paul Gaultier Le Beau

Флакон в виде мужского торса — настоящая классика Gaultier, но в новой тропической версии. Если оригинальный Le Male пахнет парикмахерской и морозным утром, то этот аромат хранит воспоминания об отпуске: ноты кокоса в сочетании с древесными аккордами и морской свежестью создают расслабленную и в то же время соблазнительную атмосферу.

Giorgio Armani Stronger With You Intensely

Интенсивный восточно-древесный аромат с фужерным оттенком. Розовый перец, можжевельник и фиалка в начале, лаванда и шалфей в сердце, а в шлейфе — бобы тонка, древесный янтарь и ваниль. Современный, страстный, многогранный парфюм для тех, кто не боится быть собой.

Valentino Uomo Born In Roma Intense

Узнаваемый тактильный флакон и соблазнительный амбровый аромат. Лавандин и ваниль здесь создают гипнотический эффект — простой на первый взгляд, но затягивающий. Благородный, стильный, с характером — для мужчин, которые рождены, чтобы быть замеченными.

Montblanc Explorer

Свежая древесно-кожаная композиция — это зов к приключениям. Парфюмерное путешествие начинается со свежей ноты бергамота, продолжается насыщенным ветивером, и завершают его чувственные пачули. Идеально подойдет для элегантных искателей приключений.