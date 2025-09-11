Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
10 фильмов, которые мотивируют на продуктивную учебу
Искусство

05.09.2025

10 фильмов, которые мотивируют на продуктивную учебу

От «Блондинки в законе» до «Общества мертвых поэтов» — подборка для тех, кто хочет по-новому взглянуть на учебу. Эти истории покажут, что образование — не скучная рутина, а шанс изменить свою жизнь.


«Общество мертвых поэтов», 1989 / Dead Poets Society

Новый учитель Джон Китинг вдохновляет учеников консервативного колледжа свободой мысли и открывает им тайну Общества мертвых поэтов, помогая каждому найти свой голос и взглянуть на мир иначе.


«Умница Уилл Хантинг», 1997 / Good Will Hunting


Студент-буян Уилл Хантинг отрабатывает наказание в университете, где профессор замечает его гениальные способности в математике. История о парне без целей, который нашел свое предназначение.


«Блондинка в законе», 2001 / Legally Blonde


Эль Вудс — красавица, президент женского клуба, «Мисс Июнь» и блондинка. Ее мечта — выйти замуж за бойфренда Уорнера, но он считает ее слишком легкомысленной и уезжает в Гарвард за «умной» невестой. После краткой депрессии Эль решает тоже поступить в Гарвард, чтобы вернуть любимого.


«Игры разума», 2001 / A Beautiful Mind


Математический гений Джон Нэш прославился своими открытиями в теории игр, но вместе с успехом столкнулся с тяжелым ударом судьбы, изменившим его жизнь.


«Улыбка Мона Лизы», 2003 / Mona Lisa Smile

1953 год. Преподавательница истории искусств Кэтрин Уотсон приходит в женский колледж Уэллесли и, бросив вызов патриархальным устоям, вдохновляет студенток на борьбу за равные права, меняя их жизнь и свою собственную.


«Школа рока», 2003 / School of Rock

Карьеру рокера Дьюи Финна рушат долги и неудачи, но случайно он устраивается учителем в частную школу. Его любовь к музыке вдохновляет учеников, и вместе с юным гитаристом Заком он собирается вернуть славу, победив на конкурсе рок-групп.


«Писатели свободы», 2007 / Freedom Writers


История учительницы английского из Лонг-Бич, которая работает с детьми из неблагополучных семей и сталкивается с жестокой атмосферой бандитского района.


«Одаренная», 2017 / Gifted


Фрэнк Адлер растит одаренную племянницу Мэри во Флориде, но их спокойной жизни мешает строгая бабушка, решившая любой ценой навязать девочке свое будущее.


«Шаг за шагом», 2020 / Work It


Куинн хочет выиграть танцевальный конкурс ради поступления в престижный колледж и собирает собственную команду из таких же аутсайдеров, как она.


«Как взломать экзамен», 2024 / Bad Genius


В элитной школе Лос-Анджелеса дети богатых ищут способ сдать финальный экзамен и обращаются к новой ученице из бедной семьи. Но у умной девушки свои планы на эту сделку.

