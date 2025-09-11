Где найти свадебное платье мечты в Ташкенте: 10 лучших салонов

В день своей свадьбы каждая девушка мечтает выглядеть безупречно. Собрали 10 свадебных салонов Ташкента, в которых вы найдете то самое платье мечты.



В Vivien доступны стильные свадебные платья как для покупки, так и на прокат. Невестам предлагают широкий выбор образов на любой вкус — от элегантных силуэтных платьев до пышных нарядов с акцентными деталями.

В салоне Irs представлены свадебные платья премиум-класса собственного производства. Качественные ткани, эксклюзивные классические и современные модели и особое внимание стилистов к деталям — здесь вы найдете платье мечты.

Свадебный дом с многолетним опытом работы, в который стоит отправиться за самыми стильными дизайнерскими платьями разных фасонов. В салоне стилисты помогут подобрать платье, которое подчеркнет вашу красоту.

В Sapfir представлены уникальные модели платьев от лучших европейских брендов, выполненные из качественных материалов. Опытные стилисты также могут дополнить платье необходимыми деталями по желанию невесты.

В этом свадебном салоне вы сможете взять на прокат стильные платья в романтическом стиле. Здесь вам также подберут аксессуары, которые идеально дополнят любой образ.

В Zarhal Plaza невесты найдут эффектные пышные свадебные платья от лучших европейских брендов, а также аксессуары для ярких образов.

Современный свадебный салон с роскошными и элегантными платьями актуальных фасонов.

Здесь стилисты ценят индивидуальный подход к каждой невесте и подберут вам эксклюзивный образ на любой вкус — от более сдержанных и элегантных платьев до самых ярких образов.

Свадебный салон, в котором представлен широкий выбор платьев — от классических атласных фасонов до элегантных образом с кружевом.

Сюда стоит отправиться за эксклюзивными платьями классических фасонов по доступным ценам.