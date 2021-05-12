Peking University. Об учебе в одном из лучших вузов КНР и конкуренции со студентами из Китая

Альжан Естемесов, 28 лет, город — Нур-Султан, работа в сфере привлечения инвестиций, АО «НК « KAZAKH INVEST », главный менеджер, linkedin





О выборе университета





Я приехал в Китай в 2010 году, сразу после окончания школы. Сначала поступил на языковые курсы в Beijing Language and Culture University. В процессе обучения узнал о существовании двух топовых вузов КНР: Peking University и Tsinghua University. По рассказам учителей, студентов и друзей я понял, насколько круто там учиться. Чем больше подробностей узнавал, тем сильнее было желание попасть в один из них, получить лучшее образование в Китае и гарантировать себе трудоустройство в лучшие компании.

Окончательный выбор сделал, когда узнал, что в Peking University есть программа foundation, благодаря которой можно лучше подготовиться к поступлению.

О поступлении





При поступлении в Peking University или Beida у меня были две возможности — прямое поступление или foundation. Одним из требований прямого поступления было наличие HSK 6 не менее 210 баллов из 300. Это максимальный уровень знания китайского языка. Поэтому я решил сначала пройти подготовку на foundation.

На foundation со мной обучались выходцы из всех стран мира, но, в основном, из Южной Кореи. Студентов из СНГ было меньше 10, а поступило в университет только двое-трое. Отбор был жесткий. Нужно было поддерживать высокий уровень успеваемости, сдать HSK 6 минимум на 210 баллов, экзамен по математике и другие выпускные экзамены.

В качестве лайфхака мне помогло посещение «корейки» — курсов подготовки к HSK для студентов из Южной Кореи. Там я ежедневно после уроков отрабатывал тестовые задания. К сдаче экзамена по математике готовился вместе с другом-китайцем, который учился в магистратуре Tsinghua University.

Об особенностях обучения





Обучение в университете больше заточено на теорию, нежели на практику. Требовалось учить огромное количество материалов для сдачи финальных экзаменов. Учителя «грузили» дополнительной литературой, что выливалось в бессонные ночи подготовки. На мой взгляд, это главный, но единственный недостаток в модели обучения.

Из преимуществ: огромный выбор дисциплин, которые преподают именитые профессора и спортсмены. Например, у меня были учителя — олимпийские чемпионы, профессиональные гольфисты, теннисисты. У студентов есть возможность посетить лекции профессоров из США и Европы, визиты глав государств. Каждый день в университете проводились различные мероприятия, ежедневно на лекциях нам рассказывали много интересного, того, чего нет в учебниках. Этот непрекращающийся круговорот активности в университете полностью тебя поглощает. И ты не замечаешь, как начинаешь «прокачиваться» по всем направлениям, а к моменту выпуска становишься совсем другим человеком.

Из преимуществ: огромный выбор дисциплин, которые преподают именитые профессора и спортсмены







У многих из нас есть друзья, которые обучались в университетах Европы и США. И почти каждый из них расскажет вам про одногруппника из Китая, который является лучшим в группе и сдает все экзамены на А+. А теперь представьте, что вы и несколько корейцев являетесь одногруппниками ста таких китайцев. Поначалу было тяжело пытаться поддерживать их темп: свободное владение родным языком и привычка обучаться на износ со школьных времен давали им преимущество, но никто из профессоров не делал нам поблажек. Только к третьему курсу я нагнал темп своих сокурсников, отработав технику усвоения главной сути материала. Начал по-настоящему наслаждаться атмосферой университета.

Об атмосфере

Общение со студентами из разных стран мира и участие в жизни студенческих ассоциаций сделали обучение в вузе незабываемым и интересным.





Казахстанских студентов было немного, но с первого дня я получал большую поддержку от старших сверстников. Мы часто обедали или ужинали вместе, готовились к ежегодным культурным фестивалям, где представляли свою страну. Также мы активно участвовали в деятельности Kazakhstan Students Association in China. Я успевал совмещать учебу и побывать сопредседателем Пекинского представительства. В рамках ассоциации, мы проводили такие мероприятия: Наурыз, КВН, ежегодный Курултай казахов, когда студенты со всего Китая съезжались в один город.

Как повлиял университет





Я могу выделить несколько вещей, которым научился в университете:

— тайм-менеджмент — правильно распределяя время, можно найти баланс между обучением, работой и личной жизнью

— знания и опыт, которые помогают мне на работе

— университет закалил мой характер и повысил уверенность в себе

— обучение помогло в карьере. Я получил предложение о стажировке в центральном офисе BMW Finance China, во многом благодаря знаниям и наличию названия Peking University, в резюме. По возвращению в Казахстан, я попал в Kazakh Invest — национальную компанию по привлечению инвестиций.

Рекомендую всем, кто едет в КНР на обучение, рассмотреть возможность поступления в Peking University. Если вы рискнете и поступите, у вас будет диплом топового университета Китая и мира, качественное образование, неповторимый опыт и море впечатлений.





Жамиля Турскельдина, 30 лет, город — Нур-Султан, Заместитель Директора Департамента по стратегии и цифрового развития АО «НК « KAZAKH INVEST »





О выборе университета





К моменту поступления на языковые курсы в Пекинский Университет я уже имела опыт обучения в топовых вузах. Получила степень бакалавра в Швейцарии в Cesar Ritz Colleges, Swiss Education Group, степень MBA в Великобритании в Hult Business School London и степень магистра в США в Hult Business School Boston. Имея опыт обучения и работы за границей, ко мне пришло осознание необходимости изучения китайского языка.

Для себя я определила несколько критериев выбора университета и конкретного курса. Во-первых, университет должен был быть с богатой историей, что позволило бы мне полностью погрузиться в культуру Китая. Обучение китайскому языку невозможно без понимания многовековой истории этой страны. Во-вторых, так как время на обучение было ограничено, мне нужны были интенсивные, но эффективные курсы, ориентированные именно на практический бизнес язык. В-третьих, я хотела получить не только академические знания, но и завязать знакомства с лучшими выпускниками и студентами.

Естественным подходящим выбором стал Пекинский Университет — один из старейших и самых престижных вузов Китая. Он находится на огромной и красивейшей территории бывших садов династии Цинь.

О поступлении





Процесс поступления на курсы китайского языка в Пекинский Университет достаточно простой. Необходимо заполнить онлайн форму, предоставить дипломы об окончании образования, написать небольшое мотивационное письмо, а также иметь рекомендательное письмо от преподавателя или руководства. Поступить на программу можно и без базовых знаний языка, вступительных экзаменов тоже нет.

Для более эффективного прохождения программы я хотела иметь начальное знание китайского языка, понимать методику обучения. Изучение китайского языка, в отличие от других, требует гораздо большего времени и хорошую память. У меня в запасе было три месяца до начала учебы, поэтому я начала обучение в Астане. Несколько раз в неделю занималась с носителем языка, практиковала произношение тонов. Делала много карточек с иероглифами, так как они забываются быстрее, чем ты можешь их выучить.

Об особенностях обучения





Я училась на программе интенсивного бизнес китайского. Усиленная программа состояла из сложной комбинации изучения лексики, чтения, прописи и запоминания иероглифов, произношения и изучения текстов на специфические бизнес темы.





Программа была интенсивная: 4 пары по 1,5-2 часа, с 8 утра до 5 вечера. На каждой паре давалось отдельное домашнее задание, на выполнение которого тратилось столько же времени, сколько и на обучение в классе. Успех в изучении китайского прямо пропорционален потраченному на него времени. Поэтому студенты сразу после занятий старались приступить к выполнению домашнего задания, не теряя время на дорогу до дома. Особенно это практиковали студенты, проживавшие вне кампуса.

Об атмосфере





В Пекинский Университет поступают только самые лучшие студенты со всех провинций Китая, а также из многих стран мира. Атмосфера здесь конкурентная, но доброжелательная. Помимо погружения в китайскую культуру, есть возможность общения с представителями других культур.

В Пекинский Университет поступают только самые лучшие студенты со всех провинций Китая, а также из многих стран мира







Большим преимуществом университета является развитая инфраструктура. На обширной территории есть большая библиотека и свободные аудитории, где можно сосредоточиться на учебе. Большой выбор студенческих столовых, ресторанов и кафе. В свободное от учебы время приятно просто погулять по территории кампуса и насладиться прекрасными пейзажами, озером и старинными сооружениями.

Как повлиял университет





Мне кажется, изучение китайского языка должно быть осознанным. Процесс обучения научил меня терпению и упорству. Я рекомендую поступать в Пекинский Университет на интенсивную программу изучения языка. Будет сложно, но интересно.