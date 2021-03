О поступлении и учебе в старейшем вузе Китая — Гонконгском университете

Азамат Шаймардан, 27 лет, проектный менеджер, @ electroaza





О выборе университета и поступлении





Я учился в РФМШ в Алматы. В старших классах активно занимался поиском учебных заведений. На тот момент обращал внимание только на рейтинги вузов. Подавал документы в топовые университеты США, Сингапура и Гонконга.

В результате мне пришло несколько приглашений от разных университетов, из которых наиболее высоким рейтингом обладал Университет Гонконга. Я выбрал его.

Сейчас я рекомендую всем обращать внимание не только на рейтинг, но и на другие вещи. Важно учитывать, в какой стране находится университет, сможете ли вы там жить, какой менталитет у местных, какие карьерные возможности перед вами откроются. Например, у меня в первое время были проблемы со здоровьем из-за местного климата.

В марте 2011 года процесс поступления немного отличался. Университет Гонконга — интернациональный, поэтому там рады иностранным студентам. Интересно, что на тот момент в HKU не было единых критериев поступления, для каждой страны и системы образования были свои этапы отбора. Я сдавал SAT, IELTS, писал эссе и прошел два интервью. Одно из них проходило в Гонконге и длилось два с половиной часа. Думаю, наше преимущество перед жителями Китая в том, что мы умеем презентовать себя. В то время как местные хороши в сдаче экзаменов и решении задач.

Об особенностях обучения





В университете высокая конкуренция. Действует система, когда, например, высшая оценка по предмету ставилась только 5 % обучающихся. Нужно было приложить усилия, чтобы попасть в это число. Также есть определенный порог GPA, ниже которого иметь нельзя. Важно не только поступить, но и продержаться до конца обучения.

Преподавательский состав университета сильный. Но есть особенность: на нашем факультете работали в основном профессора из Гонконга, Китая и Индии с западным образованием. Поэтому у них не всегда был идеальный английский, а лекции иногда были скучными. Зато на факультетах социальных и гуманитарных наук было много профессоров из США и Европы, которые были более харизматичными.

Мне понравилось, что нам давали не только знания, но и развивали интерес к процессу обучения. Профессора часто проводили практические занятия в лабораториях, возили нас в крупные компании Гонконга, показывали, где и как мы можем быть полезны в будущем.

Инфраструктура на кампусе хорошо развита. Много мест для учебы, компьютерных классов. Каждый может выбрать то, что ему больше нравится.

Об атмосфере

Гонконг — дорогой город, но на кампусе всегда можно было недорого перекусить. Также при университете есть своя клиника, где мы могли бесплатно пройти лечение.





Университет Гонконга считается одним из самых интернациональных университетов мира по количеству иностранных студентов. Атмосфера там замечательная, а люди простые и открытые.

В наше время в HKU было не много ребят из Центральной Азии. Но после окончания моего обучения со мной связался представитель университета и приехал в Казахстан, чтобы наладить контакты и пригласить лучших учеников в Гонконг. Мы посетили топовые школы, он изучил программы обучения. После этой поездки мы договорились о дополнительных грантах для лучших выпускников РФМШ.

Как повлиял университет





Я научился работать в конкурентной среде. Во многом изменил свое мировоззрение, понял, как важно верить в себя и свои силы, к чему-то стремиться. Стал самостоятельным, научился добиваться целей, не надеясь на помощь со стороны.

Мухтар Калмаханов, 21 год, студент Гонконгского университета, @klmhnvm





О выборе университета и поступлении





Я учился в Казахско-Турецком лицее в Алматы. В школе нам рассказывали о возможностях обучения в Гонконге, о том, что там есть восемь университетов, гранты на обучение в которых спонсируются государством. У меня на тот момент было несколько знакомых, которые уже учились там. Поэтому я связался с ними и начал подготовку к экзаменам.

Нужно учитывать, что во многие учебные заведения дедлайны по подаче документов заканчиваются уже в октябре. Поэтому я сдал все заранее, к 10 классу у меня на руках были все результаты, а в начале 11 я подал документы, прошел интервью с представителями университетов. В результате поступил в три вуза. В двух из них мне предложили грант.

В Гонконге университеты делятся на три уровня. К первому относятся: University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, Chinese University of Hong Kong. Одним из вузов, который предлагал мне грант, был HKU, поэтому я выбрал его.

Могу сказать, что, если вы подаете документы в Гонконг, уровень вашего знания английского языка может быть ниже, чем при поступлении в США или в Европу. Достаточно IELTS уровня 7.0. Лучше сконцентрироваться на внеучебных активностях и интересах, которые смогли бы вас раскрыть перед приемной комиссией. Также стоит обратить внимание на эссе и мотивационное письмо.

Об особенностях обучения





Когда началась учеба, мне казалось, что вокруг меня одни гении. Среди студентов были выпускники лучших международных школ с прокачанным английским языком, навыками самопрезентации. Они умеют учиться и готовиться к экзаменам. Поэтому в начале было тяжело влиться в подобную среду. Но иностранным студентам оказывается бесплатная академическая поддержка. Это сильно мне помогло. Потому что студенты, которые обучаются на гранте и хотят его сохранить, не могут иметь GPA ниже 3.0.

Университет сотрудничает с крупными компаниями в Гонконге. Поэтому на лекции часто приходят их представители и общаются со студентами, дают информацию о том, чем занимаются в той или иной сфере.

Кампус университета похож на небольшой городок. Там есть все для удобства студентов. Если во время экзаменов в библиотеках нет мест, администрация создает дополнительные площадки для обучения.

Об атмосфере





Несмотря на статус интернационального университета, по большей части тут учатся китайцы. Хотя они и приезжают в Гонконг из самых разных стран, большинство общается между собой на китайском языке. В этом плане было немного тяжело.





Я подавал документы как студент, который занимается спортом, а именно таэквондо и футболом. Поэтому я сразу подался в университетские команды, прошел в команду общежития по футболу, участвовал в чемпионатах. Также мы играли в большой теннис, занимались плаванием.

С каждым годом сообщество казахстанцев в Гонконге становится все больше. Мы часто собирались, например, праздновали Наурыз, а университет поддерживал организацию мероприятия.

Как повлиял университет





Благодаря обучению в университете и возможности общения с сотрудниками компаний Big4 я понял, чего хочу, нашел себя в аудите. Прошел несколько стажировок в Гонконге. У меня также была возможность пройти стажировку на Филиппинах.

В Гонконге нет проблем с трудоустройством. Местные часто строят карьеру за рубежом, поэтому для иностранных студентов открывается возможность найти хорошее место работы. Уже на четвертом курсе многие получают предложения о трудоустройстве.