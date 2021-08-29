Как поступить в зарубежный университет: 10 историй о поступлении, особенностях и атмосфере лучших университетов мира

Студентов из Центральной Азии можно найти в лучших университетах мира. Читайте об истории их поступления и учебы в нашем материале.





Меруерт Магзумова, 29 лет, город — Нур-Султан, старший консультант в PwC

Изначально я планировала учиться в Англии, но супруг предложил рассмотреть вариант обучения в Австралии. Я начала изучать местные университеты и заметила Австралийский Национальный Университет, который на тот момент входил в топ-20 лучших вузов мира и был номером 1 в Австралии.



Процесс подачи документов проходит онлайн. Самое главное — подходить под требования университета. Важная часть — мотивационное письмо. Потратьте на его написание неделю, а может и две. Не стесняйтесь хвалить себя, расскажите о своих достижениях не только в работе, но и в социальной сфере.

Австралийский Национальный Университет — это идеальное место для учебы. Преподаватели горят своим делом, всегда готовы обсудить со студентами любой вопрос. Для обучающихся работает много клубов по интересам, все время проходят мероприятия.

Канберра — тихий городок, который идеально подходит для жизни студентов. Территория кампуса включает в себя лужайки для отдыха, небольшой пруд, кофейни, закусочные, бары и рестораны, и даже свой амфитеатр.

Австралия — мультикультурная страна. Можно узнать разные культуры, обзавестись настоящими друзьями с различных уголков планеты.

Университет дал мне новые качественные знания, расширил мое мировозpрение, подарил новых друзей, уйму эмоций и незабываемые воспоминания.

Больше об учебе в Австралийском Национальном Университете здесь.





Гульмира Кунанбаева, город — Бухарест, директор по внутренним коммуникациям компании Rompetrol, linkedin





Я искала магистерскую программу, связанную с государственным управлением. LSE или London School of Economics and Political Science оказался одним из самых лучших вариантов.

Для поступления я высылала мотивационное письмо, эссе, и результаты IELTS. Университет отдает предпочтение людям с опытом работы и широким взглядом на жизнь, стратегическим видением.

все преподаватели на моем факультете были не только университетскими профессорами, но и специалистами с большим практическим опытом. 90% знаний было из практических кейсов.

В LSE одна из лучших библиотек Великобритании. Она работает круглосуточно, за материалами туда приезжают ученые даже из других стран.

Состав студентов и преподавателей интернациональный, поэтому атмосфера свободная и дружелюбная. У меня появились близкие друзья из Японии, Южной Кореи, Германии, Бразилии, России.

Одним из важных приобретений не только в плане образования, но и личного роста стала прокачка критического мышления. Для этого мы прочитывали по 400-500 страниц в неделю с разным мнением об одной проблеме, формировали собственное мнение о вопросе.

Больше об учебе в London School of Economics and Political Science здесь.





Алина Садуова, 24 года, город — Сиэтл, Software Engineer Intern, @alinasaduova

Для меня было важно найти университет с хорошей программой в области программирования в США или Канаде. Я выбрала University Of Washington. Он входит в топ-6 по программам Computer Science в мире.

Рекомендую готовиться к поступлению минимум за год. А подготовку к экзаменам начать еще раньше. Чтобы при необходимости иметь возможность пересдать их и получить более высокие баллы.

В программе обучения много разных опций. Вы можете брать не только курсы, но и проекты вместе с профессором. Все профессора отдаются работе. Досконально объясняют темы, отвечают на множество вопросов, помогают разобраться во всех ошибках.

Со мной учится много международных студентов из разных стран. Все дружелюбные, мы много работаем на совместных проектах.

Я получила хорошие знания, научилась задавать правильные вопросы. У меня есть возможность применять только что полученные знания на практике, потому что я прохожу разные стажировки. Все, что мы изучали, было полезно в работе.

Больше об учебе в University of Washington здесь.





Даулет Айтымбаев, город — Мюнхен, M.Sc candidate, Ludwig Maximilians Universität München

Я обучаюсь в LMU Munich по программе Molecular and Cellular Biology. По окончанию получу степень Master of Science. Меня привлекли ресурсы университета и качество магистерской программы.

При поступлении надо пройти четыре этапа: загрузить документы, пройти экзамен и интервью и отправить документы в Германию.

Здесь есть курсы, которые проходят блоковым образом. То есть, курс длится две-три недели, в конце вы сдаете презентацию, отчет или экзамен и все. Есть много практических курсов, которые будут полезны, если вы собираетесь работать в области науки.

Профессора и координаторы программы дружелюбные и всегда идут навстречу. Студенты открытые. На нашем потоке учится много международных студентов, и мы быстро подружились.

Университет научил многому. Семинары и практические курсы помогли мне, даже если были онлайн. Я сейчас могу применять эти знания в исследованиях.

Больше об учебе в LMU Munich здесь.





Назира Кожанова, 28 лет, город — Нур-Султан, исследователь, @nazkozhanova

При выборе вуза я искала профессоров, с которыми бы хотела работать над исследованиями. В UBC работает один из лучших исследователей в области пост-советского гражданского общества. Это побудило меня сделать выбор в пользу UBC, среди других программ.

Я заранее написала профессору, с которым хотела работать, выразила свое восхищение ее работой и описала свои исследования. Думаю, это помогло.

В UBC меня восхитило серьезное отношение к устойчивому развитию. Например, моя резиденция компостировала остатки продуктов и серьезно относилась к ресайклингу.

Мне понравилось, что в университете много студентов с различными культурными бэкграундами. Я училась и преподавала одновременно и в ходе общения со студентами часто узнавала больше, чем от преподавателей.

Университет помог мне расширить свое понимание роли академика и гражданина в обществе, так как до этого я воспринимала эти понятия в более узком смысле.

Больше об учебе в University of British Columbia здесь.





Арай Ноканова, 35 лет, технический менеджер, linkedin

Я планировала поступить в магистратуру по программе «Болашак». По моей специальности «Телекоммуникации» было предложено несколько вузов Канады, США, Великобритании, Японии и Сингапура.

Я выбрала Сингапур по нескольким причинам. Во-первых, университеты там были сильны именно в области технического образования. Во-вторых, мне понравился местный климат, я давно хотела пожить в тропической стране. И в-третьих, Сингапур — развитая и безопасная страна. В результате поступила в Nanyang Technological University.

В первую очередь, нужно изучить программы на сайте университета. Также там можно найти дополнительные возможности и гранты. Например, на момент моего поступления в NTU были специальные гранты для студентов из стран СНГ.

Обучение проходило в формате трехчасовых лекций по вечерам и экзамена в конце каждого семестра. Предметов в одном семестре было не много, только по специальности. Но объем информации был большой.

Среди преимуществ вуза: отличное техническое оснащение, большое количество библиотек и мест для занятий. У преподавателей высокий уровень квалификации в области своего исследования.

В вузе есть различные секции: спортивные, танцевальные, творческие. На кампусе есть стадион, спортзал и бассейн за небольшую плату.

Помимо полученных знаний самое главное чему научил университет — это понимание, что нет ничего невозможного.

Больше об учебе в Nanyang Technological University здесь.





Ануар Женусов, 35 лет, город — Алматы, руководитель отдела по вопросам охраны окружающей среды, linkedin

Я поступал по программе «Болашак». В день заполнения заявки я открыл журнал News Week, в нем был список лучших университетов по Major-специальности. В моей категории: Environmental Engineering одним из лучших был Georgia Institute of Technology. Когда на почту пришло письмо с утвердительным ответом, поверил не сразу.

В Georgia Institute of Technology нет обычной оценки в классическом понимании. Существует понятие «статистическая средняя». Если попадаешь в среднюю — получаешь С+, если выше, то В или А. Это бесконечный соревновательный процесс.

Georgia Tech заточен под исследовательскую деятельность. Если вы нацелены на research — научные исследования, то найдете здесь здоровую конкуренцию и необходимое финансирование.

Атмосфера в университете дружелюбная, мне никогда не отказывали в помощи. К началу второго месяца я сдружился с местными студентами, у нас образовалось свое небольшое сообщество. Условно его можно было бы назвать SupportNetwork.

После окончания Georgia Institute of Technology я вышел другим, более обогащенным человеком. Самое важное, что я приобрел — это навык социального взаимодействия. Я понял, что любая проблема решается в команде.

Больше об учебе в Georgia Institute of Technology здесь.





Нургуль Батырбекова, 32 года, город — Стокгольм, аналитик данных, LinkedIn

Предложение поступить в Karolinska Institutet поступило от руководителей организации, в которой я работаю. Для меня большим плюсом была возможность посотрудничать с практикующими врачами.

Я подавала документы, которые подтверждали мою квалификацию — дипломы бакалавра и магистра. Также требуется предоставить сертификаты владения английским языком. Было неформальное интервью с будущим научным руководителем.

Во время групповых работ каждый студент делает свой вклад. Чувствуется, что люди знают, куда пришли и что хотят получить.

Обучение занимает много времени. Нужно уметь его контролировать. Это своего рода челлендж, и в тоже время, часть роста.

Мне нравится атмосфера на нашем факультете. Студенты рассказывают о своих исследованиях, делятся результатами. В таких обсуждениях получаешь необходимый фидбэк.

Я приобрела много опыта в исследованиях. Наладила контакты со студентами и профессорами. Постараюсь поддерживать их и после выпуска.

Больше об учебе в Karolinska Institutet здесь.





Али Базыл, 26 лет, город — Нур-Султан, аналитик по продажам и транспортировке в Eurasian Resources Group, LinkedIn

Я рассматривал университеты в разных странах, но остановился на Германии, так как здесь развита практика одновременной учебы и работы — это было для меня обязательным условием.

Важное условие для подачи заявки на учебу в Германии — время. Страна довольно бюрократичная, а поэтому медленная в этом плане.

В Technical University of Munich нет курсовых работ. Решающую роль играет экзамен в конце семестра. За него получаешь финальную оценку. Достоинство этой системы в том, что во время учебы можно сконцентрироваться на работе. В то же время на конец семестра приходится вся нагрузка.

В Technical University of Munich много студентов из разных стран. Взаимодействие всегда проходило без каких-либо проблем. В случае необходимости студенты могли обращаться за

психологической помощью в специальные отделы. В Мюнхене красивая природа. В часе езды есть озера и горы, все это близко к Альпам. Можно организовать хороший досуг.

Жизнь в Германии меня многому научила. Так как нужно было планировать всю учебу самому, я стал более самостоятельным.

За время пребывания в стране я поработал в пяти разных компаниях. Получил бесценный опыт, улучшил навыки и профиль.

Больше об учебе в Technical University of Munich здесь.





Алмас Серікұлы, 29 лет, город — Нур-Султан, юрист, linkedin

Я выбрал Университет Мельбурна из-за его высокой позиции в рейтинге университетов. Школа Права Мельбурна входит в топ-10 в мире и лучшая в Австралии.

При принятии решения отборочная комиссия факультета может обратить внимание на предыдущую академическую успеваемость кандидата, репутацию университета, опыт работы, а также релевантность профессионального опыта к программе, на которую подает претендент.

В Школе Права Мельбурна нет студентов, обучающихся по программе бакалавриата: там учатся только студенты программ магистратуры и Juris Doctor. Также Школа Права активно привлекает практикующих профессионалов и профессоров из других университетов.

Студенты — главные актив и ценность Школы Права Мельбурна, поэтому созданы превосходные условия для обучающихся. Например, есть программа наставничества, когда каждому студенту назначают индивидуального наставника из местного бизнес-сообщества и государственных органов. Атмосфера в университете отличается дружелюбностью и мультикультурализмом.

Первые недели учебы были для меня настоящим вызовом. Нужно было изучить столько материалов на английском языке, сколько я не читал до этого за всю жизнь. Но я рад, что выбрал именно этот вуз. Учеба помогла мне вырасти как в личностном, так и профессиональном планах.

Больше об учебе в Университете Мельбурна здесь.