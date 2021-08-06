Georgia Institute of Technology. О том, как поступить в один из лучших инженерных университетов США

Ануар Женусов, 35 лет, город — Алматы, руководитель отдела по вопросам охраны окружающей среды, linkedin





О выборе университета и поступлении





При подаче документов необходимо указать три университета: два «топовых» и тот, куда тебя точно возьмут.

В день заполнения заявки я открыл журнал News Week, в нем был список лучших университетов по Major-специальности. В моей категории: Environmental Engineering одним из лучших был Georgia Institute of Technology. Я был практически уверен, что не поступлю, так как не проходил по многим требованиям. Поэтому, когда на почту пришло письмо с утвердительным ответом, поверил не сразу.

Я понимал, что моих знаний будет недостаточно для учебы в таком месте, поэтому взял отсрочку на год. Занимался с преподавателями по основным предметам — химии, физике и математике.

Об особенностях обучения

В Georgia Institute of Technology нет обычной оценки в классическом понимании. Существует понятие «статистическая средняя». Если попадаешь в среднюю — получаешь С+, если выше, то В или А. Это бесконечный соревновательный процесс.

Итоговая оценка формируется на протяжении всего процесса обучения. Тесты, экзамены и paper на разные темы имеют свой вес, который в итоге суммируется.

Georgia Tech заточен под исследовательскую деятельность. Если вы нацелены на research — научные исследования, то найдете здесь здоровую конкуренцию и необходимое финансирование.

Профессора сами выбирают студентов. Взаимодействие с ними считается исследовательской деятельностью. Я, к примеру, работал в лаборатории — занимался вопросами биоремедиации.

Об атмосфере





Атмосфера в университете дружелюбная, мне никогда не отказывали в помощи. К началу второго месяца я сдружился с местными студентами, у нас образовалось свое небольшое сообщество. Условно его можно было бы назвать SupportNetwork.

Мы обсуждали между собой все непонятные моменты, не было вопросов, которые могли бы считаться глупыми. У нас даже был слоган — Graduation through collaboration, идея которого заключалась в том, что мы выпустимся все вместе.





Это объединение мне помогло как в учебе, так и в социальной жизни.

Как повлиял университет





После окончания Georgia Institute of Technology я вышел другим, более обогащенным человеком. Самое важное, что я приобрел — это навык социального взаимодействия. Я понял, что любая проблема решается в команде.

Я также вышел на совершенно другой уровень, как инженер. Узнал о многих вещах, которые и сейчас помогают мне в жизни и работе.

Рекомендую Georgia Institute of Technology сильным в академическом плане людям, цель которых научно-исследовательская деятельность.





Кенесары Кужахметов, 28 лет, город — Актобе, инженер по оптимизации



О выборе университета





В начале года, компания, в которой я работаю, проводила всеобщий хакатон. Там я познакомился со специалистом по Data Science. Он выпускник Georgia Institute of Technology и на занятиях рассказывал о своем университете. Благодаря ему я узнал о программе Online Masters of Computer Science.

Я рассматривал варианты учебы и в других университетах, но по ряду причин остановился именно на Georgia Institute of Technology. Одно из главных преимуществ — сильный преподавательский состав, который сформировался за годы существования программы Online Masters. К тому же, Georgia Tech входит в топ лучших вузов мира по моей специальности — Machine Learning Engineer.

О поступлении





Для подачи документов необходимо создать аккаунт на сайте и заполнить Application — заявку. Из документов необходимо прикрепить резюме, Letter of Statement объемом около 1500 слов и три рекомендательных письма.

Большое внимание стоит уделить описанию своего рабочего или учебного опыта. Необходимо показать свои лучшие стороны, обратить внимание на навыки и лидерские качества







В Letter of Statement необходимо рассказать о себе. Это один из самых важных документов. Советую обязательно указывать цель поступления, описывать свои планы на будущее, рассказывать о Long-term goals.

Большое внимание стоит уделить описанию своего рабочего или учебного опыта. Необходимо показать свои лучшие стороны, обратить внимание на навыки и лидерские качества. Также можно указать причины, по которым был выбран именно этот университет.

Рекомендательные письма должны быть от работодателей или профессоров. Мне в этом плане повезло — один из моих руководителей был выпускником Georgia Institute of Technology.

В приложении необходимо прикрепить все имеющиеся сертификаты, награды и достижения.

Для иностранных студентов обязательно наличие сертификата IELTS или TOEFL. Единственное исключение — если вы ранее обучались в США хотя бы семестр.

После подачи заявки я ждал ответа около двух месяцев.

Об особенностях обучения





Программа Online Masters of Computer Science проходит полностью онлайн. За один семестр можно брать максимум две дисциплины. Также есть два базовых курса, которые необходимо окончить минимум на В.

Продолжительность обучения индивидуальна — нет определенного дедлайна, можно закончить за два года, а можно за пять.

Курсы выбираешь самостоятельно. Я прописал их еще в Letter of Statement.

По окончанию обучения все выпускники имеют право приехать на вручение на кампус. Очень жду этого момента.





Айжан Дегтярева, город — Нур-Султан, аналитик данных, linkedin





О выборе университета

Программу Master of Science in Analytics я нашла на сайте edX.org. Она отличалась от других сравнительно небольшой стоимостью — около $10 000, к тому же, я подходила по основным требованиям.

О поступлении







Для поступления необходимо предоставить транскрипт диплома, иметь высокий GPA, сертификат IELTS или TOEFL, пару рекомендательных писем и мотивационное письмо.

Еще одним требованием было знание программирования, математики и статистики либо наличие опыта работы в этих сферах.

Советую обратить внимание на написание мотивационного письма. Не нужно стесняться рекламировать свои навыки и достижения, стоит подробно описать опыт работы или учебы.

В случае, если ваши знания где-то хромают, упомяните их и напишите, что работаете над восполнением пробелов.

Об особенностях обучения













Занятия и взаимодействие с преподавателями проходит с помощью платформы университета.

В формате онлайн-обучения на потоке бывает много студентов, зачастую больше 500.

Лекции записаны заранее — их можно смотреть в удобное время. Домашнее задание дают каждую неделю, его необходимо сдавать строго в срок — никакие отсрочки не принимаются.

С сокурсниками и преподавателями можно общаться на специальном форуме.

Об атмосфере





Я бы описала атмосферу двумя словами: сложно и интересно. Хотя у каждого предмета свои особенности, например, финансы — не для меня.

Преподавательский состав сильный, практически все имеют большой опыт в своей индустрии и преподают много лет.

Профессора и студенты отзывчивые, помогают с любыми вопросами.

Как повлиял университет







Учеба в онлайн-формате научила меня ответственности и планированию. Надо уметь рассчитывать нагрузку, выделять время как для домашних заданий, так и для экзаменов, заставлять себя учиться, даже когда болеешь или устаешь на работе.

Советую Georgia Tech тем, кого не пугают трудности и тяжелая умственная работа. Здесь можно приобрести полезные знания и навыки, которые пригодятся в профессиональной деятельности.