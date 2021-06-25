Университет Мельбурна. Об учебе в одном из топовых вузов Австралии и жизни в лучшем городе мира

Алмас Серікұлы, 29 лет, город — Нур-Султан, юрист, linkedin

О выборе университета





Я выбрал Университет Мельбурна из-за его высокой позиции в рейтинге университетов. Школа Права Мельбурна входит в топ-10 в мире и лучшая в Австралии.

Также одним из важных факторов стало местоположение университета. Город Мельбурн на протяжении семи лет возглавлял рейтинг лучших для жизни городов по версии журнала The Economist.

О поступлении

Процесс поступления стандартный: необходимо собрать документы, написать мотивационное письмо и получить требуемый балл IETLS.





При принятии решения отборочная комиссия факультета может обратить внимание на предыдущую академическую успеваемость кандидата, репутацию университета, опыт работы, а также релевантность профессионального опыта к программе, на которую подает претендент.

Об особенностях обучения





Система обучения в Австралии значительно отличается от казахстанской. Во-первых, в Школе Права Мельбурна нет студентов, обучающихся по программе бакалавриата: там учатся только студенты программ магистратуры и Juris Doctor.

Во-вторых, Школа Права активно привлекает практикующих профессионалов и профессоров из других университетов. Например, предмет «Переговорные навыки» нам преподавала лектор из Гарвардского университета. Поэтому лекции многих преподавателей проходят в течение недели в интенсивном формате. Это удобно и для студентов, живущих в других странах или городах Австралии, так как можно получить степень магистра без отрыва от работы.

Школа Права активно привлекает профессионалов и профессоров из других университетов





Есть отличия и в процессе сдачи экзаменов. Например, после окончания лекций перед студентами встает выбор: написать в течение одного или двух месяцев исследовательскую работу или сдать письменный экзамен.

Сами экзамены доступны с 12:00 часов в пятницу до 17:00 следующего понедельника. В течение этих трех дней студенты должны, к примеру, проанализировать судебные дела и ответить на ряд вопросов. При этом можно прибегать к помощи любой доступной литературы.

Об атмосфере





Студенты — главные актив и ценность Школы Права Мельбурна, поэтому созданы превосходные условия для обучающихся. Например, есть программа наставничества, когда каждому студенту назначают индивидуального наставника из местного бизнес-сообщества и государственных органов. Эти люди могут помочь в адаптации. При этом сами профессора не только ведущие эксперты в тех или иных областях права, но и отличные наставники и мотиваторы.





Атмосфера в университете отличается дружелюбностью и мультикультурализмом. Мне посчастливилось встретить много интересных и талантливых людей из разных уголков Земли. Несмотря на загруженность, многие студенты активно участвуют в различных секциях и клубах по интересам. В университете их больше 100.

Как повлиял университет





Первые недели учебы были для меня настоящим вызовом. Нужно было изучить столько материалов на английском языке, сколько я не читал до этого за всю жизнь. Но я рад, что выбрал именно этот вуз. Учеба помогла мне вырасти как в личностном, так и профессиональном планах. У меня была возможность не только получить качественное образование, но и познакомиться с удивительной страной — Австралией, встретиться с интересными людьми со всего мира.

Динмухамед Жанадилов, 27 лет, город — Нур-Султан, руководитель юридического отдела, @din.sensei

О выборе университета





В 2016 году я выбирал университет для получения степени магистра. Для меня был важен рейтинг вуза. Я не хотел поступать в топ-50, планировал учиться именно в топ-10. На тот момент Университет Мельбурна занимал восьмое место в мире по юридической программе.

Также этот вуз был наиболее доступным для меня. Понравились удобные сроки и правила подачи документов. Меня устраивала стоимость подачи заявки. Кроме того, я успевал получить стипендию.

О поступлении





Важно самостоятельно заниматься подготовкой своих документов, уделить этому достаточно времени. Самое лучшее эссе — это то, которое ты написал сам. Я, например, обращался за консультацией, изучал, как правильно выразить свои мысли в мотивационном письме. Сотрудники агентства задавали мне вопросы, которые помогали лучше узнать себя. Благодаря этому я подготовил хороший текст.





Я получил приглашение на обучение в конце июня и подал документы на стипендию «Болашак». В августе получил подтверждение о финансировании. Также можно попробовать получить одну из стипендий университета.

Об особенностях обучения





Во-первых, нужно было приспособиться к тому, чтобы поглощать информацию на английском языке. Во-вторых, было удивительно, что в университете приветствуется разнообразие мнений. Главное грамотно аргументировать свою точку зрения. На экзамене вы можете получить хорошую оценку даже если пришли к неправильным выводам, но привели интересные доводы. Это было непривычно и интересно, расширило рамки моего мышления.

В университете приветствуется разнообразие мнений





В Университете Мельбурна работает много сильных теоретиков и практиков из крупных юридических фирм. Но я обратил внимание, что в топовых вузах преподаватели играют не самую важную роль. Гораздо важнее студенты. Как правило, в подобных учебных заведениях нет случайных людей. Мои однокурсники были старше и опытнее меня, умели поддержать беседу, задавать качественные вопросы, обмениваться мнениями. Все они были компетентны и вовлечены в учебный процесс, и это играло большую роль, вносило свой вклад.

У нас была классная библиотека. Благодаря тому, что у университета широкая база, много подписок на разные научные и юридические ресурсы, было легко делать исследования.

Об атмосфере





В университете развита социальная жизнь. На территории кампуса много объединений по интересам, проводятся разные мероприятия. У обучающихся есть много возможностей проявить себя. Созданы хорошие условия. Например, есть специальные оборудованные места для приема пищи.





Австралия — многонациональная страна, поэтому студенты организовывали самые разные праздники. Благодаря этому можно было познакомиться с культурой разных стран.

Как повлиял университет





Когда приезжаешь в страну, где у тебя нет ни одного знакомого, каждый человек там — это новый знакомый. Благодаря этому я улучшил свои soft skills, научился легко заводить знакомства с людьми.

Я стал увереннее в себе как специалист, развил навыки исследований. Научился смотреть на решение вопросов творчески, с разных сторон.

Жанибек Кожирбаев, 32 года, город — Нур-Султан, научный сотрудник, linkedin





О выборе университета





Я, как и многие, в студенческие годы хотел пожить за рубежом, узнать другую культуру, встретить новых людей, получить незабываемый опыт. Поэтому, когда получил стипендию «Болашак», подал заявки в четыре вуза Австралии. Выбрал эту страну, потому что согласно международным рейтингам, австралийское образование — одно из лучших в мире. В результате я получил приглашения от всех четырех учебных заведений, но мой выбор пал на University of Melbourne.

В первую очередь, я ориентировался на рейтинг университета, где оценивались качество преподавания, уровень исследований, достижения выпускников, статистика по их трудоустройству, взаимоотношения с бизнесом. В течение многих лет Университет Мельбурна находится на первом месте среди учебных заведений Австралии согласно рейтингу Times Higher Educaiton. Показатель трудоустройства студентов этого вуза — один из самых высоких в стране. К тому же, бывшая столица Австралии — Мельбурн — сейчас известна как одно из лучших мест для проживания в мире и крупнейших мест для учебы.

О поступлении





Процесс поступления простой: я собрал все необходимые документы, среди которых были выписка из университета с оценками, результат IELTS, рекомендательные письма и мотивационное письмо, заполнил заявку на сайте. В зависимости от программы обучения, при подаче может потребоваться опыт работы не менее двух лет.

Самый главный лайфхак — быть предельно подготовленным к каждому из этапов отбора, учитывать все требования. Также важно быть уверенным в себе.

Об особенностях обучения





Из-за большой разницы в системах образования Казахстана и Австралии в самом начале я испытывал стресс. Понравилось, что в первую неделю нас познакомили с кампусом, будущими коллегами, проводили специальные тренинги, посвященные процессу обучения.

Преподаватели в Университете Мельбурна свободные в общении, открытые. Среди них не принято ругать и контролировать студентов. Если ты пропустил дедлайн — это твои проблемы. Каждый учится для себя.

В Австралии все построено на самосознании и самоподготовке. Full-time student означает, что примерно 40 часов в неделю ты занимаешься самостоятельно, читаешь, делаешь домашнее задание, а на лекциях тебе только рассказывают тему и основные подходы к решению проблем.

В Австралии все построено на самосознании и самоподготовке





Научные исследования в этом университете проводятся на высоком уровне. Это еще больше поднимает качество преподавания. Студентов магистратуры профессора привлекают в качестве ассистентов при проведении научных исследований.

Администрация и преподаватели часто дают и принимают от студентов обратную связь по разным вопросам, учитывают их мнения и рекомендации. Это положительно влияет на процесс обучения.

Об атмосфере





Атмосфера в университете особенная. Бурная научная и интеллектуальная жизнь, исследовательская работа университета, прекрасно оснащенные лаборатории и библиотеки сразу вовлекает в атмосферу учебы, создают подходящий настрой. Для студентов постоянно проводятся образовательные лекции на актуальные темы, мастер-классы, встречи с известными учеными, политиками и писателями.

Университет уделяет большое внимание организации полезного досуга студентов. Обучающиеся активно взаимодействуют друг с другом, участвуют в волонтерских программах, состоят в клубах по интересам, занимаются спортом или проводят время на барбекю-вечеринках.

Как повлиял университет





В первую очередь, университет научил правильно ставить цели. Вуз предлагает различные проекты и стажировки в IT-компаниях. Благодаря этому человек сразу видит варианты дальнейших действий, может спланировать будущее: стать PhD доктором и заниматься научными исследованиями или пойти работать в IT-индустрию после окончания учебы. Но при большом желании можно выбрать оба варианта, чем я сейчас и занимаюсь.

За годы обучения в университете мне удалось расширить круг знакомств. У меня появились друзья из разных стран мира.