Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/bdd/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/bdd6445f1cb187194ad845b3a6ddf3e3.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
lmu-munich-chto-takoe-shtudienkolleg-kak-vybrat-vuz-v-germanii-i-poluchit-nemeckiy-diplom
LMU Munich. Что такое штудиенколлег, как выбрать вуз в Германии и получить немецкий диплом
1972
Главная
/
Возможности
/
Образование

09.07.2021

LMU Munich. Что такое штудиенколлег, как выбрать вуз в Германии и получить немецкий диплом

Даулет Айтымбаев, город — Мюнхен, M.Sc candidate, Ludwig Maximilians Universität München

IMG_7360.JPG

О выборе университета

Я обучаюсь в LMU Munich по программе Molecular and Cellular Biology. По окончанию получу степень Master of Science.

Выбирал университет, изучая программы и рейтинги университетов именно по биологии. Помимо этого, мои друзья, которые стажировались в этом учебном заведении, похвалили вуз и город Мюнхен в целом, потому что там много исследовательских институтов. Меня привлекли ресурсы университета и качество магистерской программы.

О поступлении

При поступлении надо пройти четыре этапа. Первый — скрининг. Когда вы загружаете документы на сайт до конца марта, а примерно через месяц после дедлайна, получаете результаты.

Второй этап — экзамен по знанию биологии. Он проходит примерно в середине мая. Экзамен не сложный, главное — знать концепты по биологии и вспомнить, что вы проходили в университете.

IMG_8648.JPG

Третий этап в июне — интервью с двумя профессорами из университета. Если проходите его успешно, то четвертый этап — отправка документов в международный офис в Германии. Только после того, как международный офис подтвердит документы, вы будете зачислены как студент. Но если департамент вас примет, а международный офис нет — вы не прошли отбор.

В Германии много бюрократии, поэтому наберитесь терпения. Окончательный результат вы получите только в августе.

Об особенностях обучения

Я оканчиваю второй семестр из четырех, но из-за ситуации в мире обучаюсь онлайн. Из отличий могу отметить, что здесь есть курсы, которые проходят блоковым образом. То есть, курс длится две-три недели, в конце вы сдаете презентацию, отчет или экзамен и все. Есть много практических курсов, которые будут полезны, если вы собираетесь работать в области науки.

Единственный недостаток, который я хочу отметить, это то, что здесь мало ученых-профессоров занимаются генной инженерией и изучением рака. Эти две темы являются самыми популярными в биологических исследованиях, но в LMU Munich они отсутствуют.

IMG_8645.JPG

А если вы увлекаетесь нейробиологией, экологией, биоинформатикой, ботаникой, микробиологией, эпигенетикой, клеточной биологией и зоологией, то этот университет для вас.

Об атмосфере

Профессора и в целом координаторы программы дружелюбные и всегда идут навстречу. Студенты открытые. На нашем потоке учится много международных студентов, и мы быстро подружились.

Как повлиял университет

Университет научил многому. Семинары и практические курсы помогли мне, даже если были онлайн. Я сейчас могу применять эти знания в исследованиях.

Рекомендую поступать в этот вуз, если вы планируете работать в сфере науки, потому что этот университет исследовательский.

Асель Аскарова, 24 года, город — Мюнхен, студентка, @assel_askarova

IMG_9445.jpeg

О выборе университета

При выборе у меня было несколько этапов: выбор федеративной земли, профессии и, наконец, университета.

В Германии каждая земля сама устанавливает внутренние правила системы образования: длительность и время каникул, предметы профиля, количество экзаменов и прочее. Поэтому в сфере образования разных земель есть отличия, а дипломы с одинаковой оценкой воспринимаются по-разному. Бавария знаменита требовательной, но хорошей системой образования. Поэтому я хотела учиться именно в университете Баварии.

Каждый университет Германии имеет несколько факультетов и предлагает огромное количество программ для обучения. Но, как правило, имеет один или два факультета, в котором по-настоящему силен. Поэтому важно выбрать программу обучения и посмотреть рейтинги университетов именно по специализации. Я хотела работать в области финансов, поэтому планировала поступать на Business Administration. LMU занимает первое место в Германии по этой специальности и 32 место в рейтинге университетов мира. Славится экономическим и юридическим факультетами. Его называют «элитный университет», а студентов — «элита».

Я подавала документы в несколько университетов Баварии и получила приглашение от всех. Выбрала LMU, так как знала, что туда сложно поступить. Этот шанс дается немногим.

О поступлении

Казахстанцы могут поступить на бакалавриат в Германии сразу после окончания школы или, проучившись несколько лет в университете в Казахстане. Я отправляла документы онлайн после окончания школы. Из-за разницы в системах образования Казахстана и Германии необходимо сначала получить приглашение от вуза, а затем пройти год подготовительного обучения в специальном учебном заведении — штудиенколлег. Там вы подтянете немецкий язык и получите хорошую базу знаний по своей специальности.

IMG_4026.JPG

После окончания штудиенколлег, вы снова подаете документы в университеты. Лучше проходить год подготовки на той земле, где вы планируете учиться потом.

Второй путь — поступление в университет Германии на первый курс, после прохождения двух лет обучения в Казахстане. Многие, обучаясь в LMU, продолжали заочное обучение в своем вузе и получали два диплома. Но если вы выбираете этот путь, у вас не будет возможности пройти период адаптации в штудиенколлег.

Об особенностях обучения


Одно из преимуществ — расположение. Город Мюнхен подходит для тех, кто любит активный городской образ жизни. Здесь есть все: Октоберфест, театр, балет, кино, рестораны, шоппинг, парки, фестивали, концерты, клубы, бары и прочее. Для творческих людей город предлагает кучу кружков по танцам, можно собрать музыкальную группу, создать группу по иностранным языкам и другим интересам.

Для любителей природы, за час можно добраться до гор и кристально чистых озер Баварии. Федеративная земля граничит с Чехией, Австрией, Швейцарией — это страны отпусков и путешествий.

Важное преимущество — большое количество предприятий, в городе. Можно начать карьеру с практики или working student. В Мюнхене ежедневно выписываются тысячи предложений от тысячи компаний.

KEQA4602.JPG

LMU ежегодно устраивал выставку крупных работодателей в своем университете. Можно было на месте провести собеседование, познакомиться с работодателем, понять компанию и чем она занимается, обменяться контактами. На лекции тоже часто приходили представители больших компаний.

Некоторые лекции были построены в партнерстве с большими компаниями. Например, на Marketing & Strategy к нам приходили сотрудники FC Bayern и речь шла о продлении контракта с Adidas. Целью было создать маркетинговый план и презентовать его по окончанию семестра.

Из минусов можно отметить, что университет большой. На моем факультете было 500-600 студентов в первом семестре. Поэтому никакого личного контакта с профессорами не было. На лекциях часто шумно. Коммуникация внутри вуза долгая и тяжелая, ответы на email нужно ждать минимум две недели.

Еще один интересный момент — на моей специальности в первом семестре было три предмета, которые нужно было обязательно сдать. Разрешалась только одна пересдача. Если не сдашь два раза, то тебя исключают. А по правилам Германии, если ты был исключен из университета по определенной специальности, то уже не сможешь получить ее нигде в стране. Это большой стресс.

Об атмосфере

В университете большое количество интернациональных студентов. Можно общаться с людьми со всего мира, открывать что-то новое.

KZBG4786.JPG

В целом, атмосфера довольна нейтральная. Каждый сам по себе. Профессор заходит, проводит лекцию и уходит. Ребята приходят, рассаживаются и либо слушают и делают заметки, либо занимаются своими делами и уходят по окончанию занятия.

Но в университете много кружков. Если ты состоишь в одном из них, то у тебя будут поездки в горы, ночевки в палатках у костра, встречи с компаниями Мюнхена, вечеринки с одногруппниками.

Как повлиял университет

Обучение в данном университете делает самостоятельным. Так как коммуникация долгая, приходится разбираться со всем самостоятельно.

Также LMU предлагает только одну экзаменационную фазу в конце семестра. Если вы не сдали какой-то экзамен, сдаете его в конце следующего семестра. Поэтому я стала работоспособной. Каждый семестр в короткие сроки готовилась к пяти или шести экзаменам одновременно.

Я научилась работе в команде с самыми разными людьми.

Получила диплом LMU, который указываю в резюме при подаче документов. По реакции людей, по разговорам на собеседованиях и по взглядам понимаю, что он многое мне дает.

Я бы рекомендовала поступать в этот вуз, если человек мотивирован на учебу. Например, со мной вместе поступили 534 студента, но окончили только 119. Потому что вашу учебу там никто не будет контролировать.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#университет #образованиезарубежом #образование #германия #мюнхен
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 образовательных учреждений в США для русскоязычных детей
2480
Как заговорить на английском? 16 советов от преподавателя
1581
Как совместить изучение английского с хобби: лучшие сериалы, книги, игры, музыка
1110