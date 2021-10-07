LMU Munich. Что такое штудиенколлег, как выбрать вуз в Германии и получить немецкий диплом

Даулет Айтымбаев , город — Мюнхен, M.Sc candidate, Ludwig Maximilians Universität Mü nchen





О выборе университета

Я обучаюсь в LMU Munich по программе Molecular and Cellular Biology. По окончанию получу степень Master of Science.

Выбирал университет, изучая программы и рейтинги университетов именно по биологии. Помимо этого, мои друзья, которые стажировались в этом учебном заведении, похвалили вуз и город Мюнхен в целом, потому что там много исследовательских институтов. Меня привлекли ресурсы университета и качество магистерской программы.

О поступлении

При поступлении надо пройти четыре этапа. Первый — скрининг. Когда вы загружаете документы на сайт до конца марта, а примерно через месяц после дедлайна, получаете результаты.

Второй этап — экзамен по знанию биологии. Он проходит примерно в середине мая. Экзамен не сложный, главное — знать концепты по биологии и вспомнить, что вы проходили в университете.





Третий этап в июне — интервью с двумя профессорами из университета. Если проходите его успешно, то четвертый этап — отправка документов в международный офис в Германии. Только после того, как международный офис подтвердит документы, вы будете зачислены как студент. Но если департамент вас примет, а международный офис нет — вы не прошли отбор.

В Германии много бюрократии, поэтому наберитесь терпения. Окончательный результат вы получите только в августе.

Об особенностях обучения

Я оканчиваю второй семестр из четырех, но из-за ситуации в мире обучаюсь онлайн. Из отличий могу отметить, что здесь есть курсы, которые проходят блоковым образом. То есть, курс длится две-три недели, в конце вы сдаете презентацию, отчет или экзамен и все. Есть много практических курсов, которые будут полезны, если вы собираетесь работать в области науки.

Единственный недостаток, который я хочу отметить, это то, что здесь мало ученых-профессоров занимаются генной инженерией и изучением рака. Эти две темы являются самыми популярными в биологических исследованиях, но в LMU Munich они отсутствуют.





А если вы увлекаетесь нейробиологией, экологией, биоинформатикой, ботаникой, микробиологией, эпигенетикой, клеточной биологией и зоологией, то этот университет для вас.

Об атмосфере

Профессора и в целом координаторы программы дружелюбные и всегда идут навстречу. Студенты открытые. На нашем потоке учится много международных студентов, и мы быстро подружились.

Как повлиял университет

Университет научил многому. Семинары и практические курсы помогли мне, даже если были онлайн. Я сейчас могу применять эти знания в исследованиях.

Рекомендую поступать в этот вуз, если вы планируете работать в сфере науки, потому что этот университет исследовательский.

Асель Аскарова, 24 года, город — Мюнхен, студентка, @assel_askarova





О выборе университета

При выборе у меня было несколько этапов: выбор федеративной земли, профессии и, наконец, университета.

В Германии каждая земля сама устанавливает внутренние правила системы образования: длительность и время каникул, предметы профиля, количество экзаменов и прочее. Поэтому в сфере образования разных земель есть отличия, а дипломы с одинаковой оценкой воспринимаются по-разному. Бавария знаменита требовательной, но хорошей системой образования. Поэтому я хотела учиться именно в университете Баварии.

Каждый университет Германии имеет несколько факультетов и предлагает огромное количество программ для обучения. Но, как правило, имеет один или два факультета, в котором по-настоящему силен. Поэтому важно выбрать программу обучения и посмотреть рейтинги университетов именно по специализации. Я хотела работать в области финансов, поэтому планировала поступать на Business Administration. LMU занимает первое место в Германии по этой специальности и 32 место в рейтинге университетов мира. Славится экономическим и юридическим факультетами. Его называют «элитный университет», а студентов — «элита».

Я подавала документы в несколько университетов Баварии и получила приглашение от всех. Выбрала LMU, так как знала, что туда сложно поступить. Этот шанс дается немногим.

О поступлении

Казахстанцы могут поступить на бакалавриат в Германии сразу после окончания школы или, проучившись несколько лет в университете в Казахстане. Я отправляла документы онлайн после окончания школы. Из-за разницы в системах образования Казахстана и Германии необходимо сначала получить приглашение от вуза, а затем пройти год подготовительного обучения в специальном учебном заведении — штудиенколлег. Там вы подтянете немецкий язык и получите хорошую базу знаний по своей специальности.





После окончания штудиенколлег, вы снова подаете документы в университеты. Лучше проходить год подготовки на той земле, где вы планируете учиться потом.

Второй путь — поступление в университет Германии на первый курс, после прохождения двух лет обучения в Казахстане. Многие, обучаясь в LMU, продолжали заочное обучение в своем вузе и получали два диплома. Но если вы выбираете этот путь, у вас не будет возможности пройти период адаптации в штудиенколлег.

Об особенностях обучения





Одно из преимуществ — расположение. Город Мюнхен подходит для тех, кто любит активный городской образ жизни. Здесь есть все: Октоберфест, театр, балет, кино, рестораны, шоппинг, парки, фестивали, концерты, клубы, бары и прочее. Для творческих людей город предлагает кучу кружков по танцам, можно собрать музыкальную группу, создать группу по иностранным языкам и другим интересам.

Для любителей природы, за час можно добраться до гор и кристально чистых озер Баварии. Федеративная земля граничит с Чехией, Австрией, Швейцарией — это страны отпусков и путешествий.

Важное преимущество — большое количество предприятий, в городе. Можно начать карьеру с практики или working student. В Мюнхене ежедневно выписываются тысячи предложений от тысячи компаний.





LMU ежегодно устраивал выставку крупных работодателей в своем университете. Можно было на месте провести собеседование, познакомиться с работодателем, понять компанию и чем она занимается, обменяться контактами. На лекции тоже часто приходили представители больших компаний.

Некоторые лекции были построены в партнерстве с большими компаниями. Например, на Marketing & Strategy к нам приходили сотрудники FC Bayern и речь шла о продлении контракта с Adidas. Целью было создать маркетинговый план и презентовать его по окончанию семестра.

Из минусов можно отметить, что университет большой. На моем факультете было 500-600 студентов в первом семестре. Поэтому никакого личного контакта с профессорами не было. На лекциях часто шумно. Коммуникация внутри вуза долгая и тяжелая, ответы на email нужно ждать минимум две недели.

Еще один интересный момент — на моей специальности в первом семестре было три предмета, которые нужно было обязательно сдать. Разрешалась только одна пересдача. Если не сдашь два раза, то тебя исключают. А по правилам Германии, если ты был исключен из университета по определенной специальности, то уже не сможешь получить ее нигде в стране. Это большой стресс.

Об атмосфере

В университете большое количество интернациональных студентов. Можно общаться с людьми со всего мира, открывать что-то новое.





В целом, атмосфера довольна нейтральная. Каждый сам по себе. Профессор заходит, проводит лекцию и уходит. Ребята приходят, рассаживаются и либо слушают и делают заметки, либо занимаются своими делами и уходят по окончанию занятия.

Но в университете много кружков. Если ты состоишь в одном из них, то у тебя будут поездки в горы, ночевки в палатках у костра, встречи с компаниями Мюнхена, вечеринки с одногруппниками.

Как повлиял университет

Обучение в данном университете делает самостоятельным. Так как коммуникация долгая, приходится разбираться со всем самостоятельно.

Также LMU предлагает только одну экзаменационную фазу в конце семестра. Если вы не сдали какой-то экзамен, сдаете его в конце следующего семестра. Поэтому я стала работоспособной. Каждый семестр в короткие сроки готовилась к пяти или шести экзаменам одновременно.

Я научилась работе в команде с самыми разными людьми.

Получила диплом LMU, который указываю в резюме при подаче документов. По реакции людей, по разговорам на собеседованиях и по взглядам понимаю, что он многое мне дает.

Я бы рекомендовала поступать в этот вуз, если человек мотивирован на учебу. Например, со мной вместе поступили 534 студента, но окончили только 119. Потому что вашу учебу там никто не будет контролировать.