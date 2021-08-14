Karolinska Institutet. Об учебе в престижном медицинском университете и жизни в Швеции

Karolinska Institutet — престижный медицинский университет, в котором преподают признанные профессора с многолетним опытом. О том, как поступить и чего ожидать от жизни в Швеции, читайте в нашем материале.





Нургуль Батырбекова, 32 года, город — Стокгольм, аналитик данных, LinkedIn

О выборе университета

Предложение поступить в Karolinska Institutet поступило от руководителей организации, в которой я работаю. Многие сотрудники компании заканчивали обучение именно там, поэтому мы даже не рассматривали другие варианты. Это одно из лучших образовательных учреждений с огромными ресурсами и доступом к исследованиям в фармакологических компаниях. Для меня большим плюсом была возможность посотрудничать с практикующими врачами. К тому же Karolinska Institutet располагается в центре Стокгольма — это очень удобно.

О поступлении

Так как я поступала от компании, то мне не пришлось проходить все стадии подачи заявки. Я подавала документы, которые подтверждали мою квалификацию — дипломы бакалавра и магистра. Также требуется предоставить сертификаты владения английским языком. Единственное исключение — если вы окончили англоязычный вуз.

Также у меня было неформальное интервью с будущим научным руководителем. Тогда я даже не поняла, что это собеседование, приняв его за обычный разговор с клиентом.

Об особенностях обучения

В докторантуре не так много курсов, но есть обязательные, их нужно пройти в первые два года. Учебный план необходимо составлять самому, выбирать дисциплины и время, когда будешь их проходить.

Суммарное количество баллов, которые ты получаешь за курс, влияют на твою итоговую оценку. Нельзя получить степень, если их недостаточно.

Во время групповых работ каждый студент делает свой вклад. Чувствуется, что люди знают, куда пришли и что хотят получить.

Обучение занимает много времени. Нужно уметь его контролировать. Это своего рода челлендж, и в тоже время, часть роста.

Об атмосфере

Мне нравится атмосфера на нашем факультете. Студенты рассказывают о своих исследованиях, делятся результатами. В таких обсуждениях получаешь необходимый фидбэк.





Выпускники не прекращают связь с университетом. Многие из них советуются с научными руководителями, даже спустя много лет после окончания.

С профессорами можно поговорить на любые темы, как профессиональные, так и бытовые.

В Karolinska Institutet создана атмосфера нетворкинга, в которой не страшно спрашивать вещи, которые ты не понял. Здесь все делятся лайфхаками и советами.

Как повлиял университет

Я приобрела много опыта в исследованиях. Наладила контакты со студентами и профессорами. Постараюсь поддерживать их и после выпуска.

Нехватка времени научила меня тайм-менеджменту и умению фокусироваться. Привыкла к дедлайнам. Я считаю, что эти навыки необходимы ученому. В этом помогли работы Кэлвина Ньюпорта.





Ажар Газизова, 27 лет, город — Нур-Султан, региональный менеджер Qiagen, LinkedIn





О выборе университета

Я четко знала, что хочу изучать генетику. Когда увидела сurriculum на сайте университета — информацию о содержании программы и курсах, то сразу поняла, что хочу учиться именно там.

В Швеции есть веб-сайт University Admissions. Там можно подать документы для поступления в четыре вуза страны. Первым указала Karolinska Institutet, в который меня и приняли.

О поступлении

Для поступления необходимо сильное мотивационное письмо. В нем нужно убедить членов комиссии, что ты действительно хочешь учиться в Karolinska Institutet и сможешь реализовать знания, которые там получила.

Я много писала о планах и проектах, которые хотела бы осуществить благодаря новым знаниям. Предоставила информацию о том, чем занималась раньше и описала бэкграунд. Советую рассказать о своих лучших сторонах, написать о талантах и навыках.

Также потребуется предоставить несколько рекомендательных писем, диплом и сертификат IELTS. Самое главное — вовремя подать документы, не затягивать до дедлайна.

Об особенностях обучения

В Швеции особая культура и философия жизни — это заметно в процессе обучения.

В Karolinska Institutet есть три вида оценок: «не прошел», «прошел» и «прошел на отлично». У каждого преподавателя были свои детали, но в целом, это снижало нагрузку на студентов — не было конкуренции и стресса.

Teamwork — фундамент учебного процесса, студенты много работают в команде, приобретая навыки общения. При университете есть также много клубов по интересам.





Вуз предоставляет много возможностей в плане летних школ и стажировок, которые помогут набраться опыта. Студенческие проекты поощрялись как университетом, так и сторонними компаниями. К примеру, мне удалось поучаствовать в престижном конкурсе для биотехнологов iGEM, где я представляла Стокгольм.

К учащимся серьезно относятся. Студенты – это движущая сила, к которой прислушиваются.

Об атмосфере

В Karolinska Institutet мне было комфортно. Люди открыты, они прислушиваются и уважают друг друга. Я могла обратиться к профессорам в любое время, если мне нужна была помощь. На протяжении всего времени учебы поддерживал куратор. При необходимости есть возможность поговорить с психологом. Проблемы и вопросы никогда не игнорируются.

Здесь стараются следить даже за мелкими деталями. К примеру, для иностранных студентов был организован трансфер с аэропорта, а в подарок давали набор из IKEA с подушкой и одеялом. В подобных мелочах чувствуется забота. В Karolinska Institutet верят в людей.

В Швеции есть понятие Lagom — это значит быть как все. Это помогает людям проще относиться к своим и чужим результатам. Благодаря этому я смогла расслабиться и сфокусироваться на получении знаний, а не оценок.

Швеция — многонациональная страна. Здесь не существуют ярлыков, благодаря чему чувствуешь себя целостнее.

Как повлиял университет

Я получила невероятный подъем, старалась успеть везде и получить все возможное за время учебы. Такой темп учит лидерским качествам, тайм-менеджменту и вере в себя.

Иногда в университете выступают Нобелевские лауреаты. У студентов есть возможность послушать их лекции, а после сфотографироваться и пожать руку. Это очень круто — стоять рядом с людьми, которые изменили мир. Это меняет и твое мышление тоже.

Рекомендую поступать в Karolinska Institutet всем, кто интересуется медициной и биотехнологиями.





Акбар Эсенгулов, 29 лет, город — Бишкек, сотрудник офиса Всемирной Организации Здравоохранения в Бишкеке, LinkedIn





О выборе университета

Я поступал по стипендии Erasmus+. В тот год были доступны две медицинские программы для магистратуры. Я выбрал «Общественное здравоохранение при чрезвычайных ситуациях». Считаю, что это интересное и перспективное направление, так как мир хрупок и подвержен разного рода ситуациям. К тому же, будучи студентом-медиком, я часто слышал о Karolinska Institutet — он каждый год занимает высокие места в рейтингах.

О поступлении

Каждая программа Erasmus+ имеет свой перечень документов. Могу выделить базовые: нотариально заверенные дипломы, сертификаты на языке обучения и мотивационное письмо. Советую указывать все имеющиеся достижения, в том числе волонтерские — это важно для приемной комиссии.

Следующий этап — онлайн-интервью, в котором нужно рассказать о себе и причинах выбора программы, а также поделиться планами на будущее.

На последнем этапе вам помогают с получением визы и денежных средств.

Об особенностях обучения

Лекции в Karolinska Institutet проводят опытные профессора-практики. Многие из них — представители международных гуманитарных организаций, таких как ООН. Помимо академических знаний, они часто делились советами, например, по поиску работы. Иногда у студентов есть возможность посетить лекции Нобелевских лауреатов.





Преподаватели — открытые люди, с которыми можно поговорить на любую тему.

Для студентов открыт доступ к библиотеке, в которой собрана вся передовая литература и научные журналы.

Об атмосфере

Преподаватели стараются создать непринужденную атмосферу. С нами разговаривали как с равными себе специалистами. С профессорами можно было посидеть в баре и поиграть в настольные игры, а координаторы часто приглашали домой на ужин.

Такая обстановка позволяла людям с разным бэкграундом преодолеть языковые и культурные барьеры, научиться навыкам общения.

Как повлиял университет

В моей группе были представители всех регионов мира, так что помимо образования я получил еще и большой культурный опыт.





В Karolinska Institutet готовят к настоящей работе, учат применять навыки на практике.

Рекомендую поступать в Karolinska Institutet по нескольким причинам:

— это престижный университет, степень которого полезно иметь для карьеры

— во время обучения открывается множество возможностей для трудоустройства

— доступ к передовой медицинской литературе и знаниям.