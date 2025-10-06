Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chevening-scholarship-chto-nuzhno-znat-kandidatam-v-2025-godu
logo
Chevening Scholarship: что нужно знать кандидатам в 2025 году
Новости образования

04.10.2025

Chevening Scholarship: что нужно знать кандидатам в 2025 году

Chevening — международная стипендиальная программа правительства Великобритании, которая поддерживает молодых специалистов и будущих лидеров по всему миру. В материале Айгерим Султангереева, руководитель отдела коммуникаций и менеджер программы Chevening при Посольстве Великобритании в Казахстане, рассказывает о целях, новых правилах и преимуществах участия в программе.



Айгерим Султангереева, руководитель отдела коммуникаций и менеджер программы Chevening, Посольство Великобритании в Казахстане

chevening

Chevening Scholarship — это стипендия правительства Великобритании, которая предоставляет возможность обучаться на годичной программе магистратуры в университете Великобритании.

Обучение по этой программе — это хорошая возможность познакомиться с новой культурой, развить академические навыки и раскрыть свой потенциал.

По окончанию обучения выпускники возвращаются в свои страны, чтобы использовать полученные в Великобритании знания и навыки для достижения позитивных изменений у себя на родине.

чивнинг стипендия

Стипендия Chevening направлена на выявление перспективных молодых лидеров со всего мира, обладающих стремлением к решению актуальных проблем на местном, национальном или глобальном уровне.

Кто может стать участником и какие основные требования предъявляются к кандидатам

В критерии отбора на получение стипендии Chevening входят следующие пункты:

— быть гражданином страны, граждане которой имеют право на получение стипендии Chevening, Казахстан входит в этот список

— иметь степень бакалавра, которая дает вам право на участие в программе магистратуры Великобритании. Вы должны были закончить учебу на бакалавриате как минимум за два года до крайнего срока подачи заявок

— иметь не менее 2800 часов опыта работы после окончания учебы на бакалавриате. Это примерно эквивалентно двум годам работы.

— обязательство вернуться в свою страну как минимум на два года после окончания стипендии

— подать заявки на три подходящие учебные программы в Великобритании.

учеба за рубежом

Какие изменения произошли в программе за последние годы

В этом году были три основных изменения.

  1. Засчитываться будет только опыт работы, полученный после окончания обучения на бакалавриате. Если вы закончили обучение после октября 2023 года, вы не будете иметь права на участие, так как не прошло достаточное количество времени для выполнения требуемых 2800 часов и демонстрации необходимой приверженности своей области до крайнего срока подачи заявок.

Опыт работы после выпуска может включать полную или частичную занятость, волонтерскую работу, оплачиваемые или неоплачиваемые стажировки.

  1. Обновленные вопросы для эссе, включая более сильный акцент на том, как выбор вашего курса и университета связан с глобальными приоритетными направлениями, такими как:

— содействие росту и процветанию

— укрепление устойчивости в мире, уязвимом к климатическим изменениям

— укрепление безопасности и стабильности в нестабильном мире

— поддержка развития более инклюзивных и эффективных обществ.

  1. Также был сокращен лимит слов эссе с 500 до 300 слов.

chevening scholarship

Подготовка и процесс

Сбор заявок открыт с 5 августа по 7 октября. Далее заявки отбираются на основе критериев соответствия. С середины октября по январь следующего года независимые экспертные комиссии оценивают все заявки, соответствующие критериям. К середине февраля готовится шортлист заявок и отбираются кандидаты для приглашения на собеседование. Сами собеседования проходят с марта по апрель, и к середине июня мы имеем список кандидатов, которые успешно его прошли. Если вас пригласят на собеседование и вы его успешно пройдете, вас попросят предоставить unconditional offer или, так называемое, безусловное приглашение, от университета Великобритании. Крайний срок получения и предоставления хотя бы одного такого приглашения — 9 июля 2026 года. А дальше начинается учебный процесс — в сентябре-октябре.

Прежде всего, вам необходимо четко понимать, зачем вам нужно обучение по программе Chevening и как образование, полученное в Великобритании, сможет способствовать позитивным изменениям после вашего возвращения в страну.

Особое внимание стоит обратить написанию эссе. Вы не должны использовать чужие работы или представлять контент, сгенерированный инструментами ИИ, такими как ChatGPT, как свой собственный, в противном случае заявка будет дисквалифицирована. Chevening использует инструменты для выявления плагиата и контента, сгенерированного ИИ.

На официальной странице Посольства Великобритании в Казахстане @ukinkz мы проводим прямые эфиры с выпускниками Chevening, вы можете просмотреть последние эфиры, где наши гости отвечают на вопросы касательно программы.

учеба в лондоне

Возможности и преимущества программы

Помимо высококлассного образования, я бы отметила возможность полного погружения в британскую культуру, а также развитие ключевых навыков — управления проектами, стратегического мышления и нетворкинга с другими стипендиатами. Программа Chevening предоставляет доступ к глобальному сообществу выпускников, насчитывающему более 60 000 человек по всему миру, что открывает уникальные возможности для профессионального и личностного роста.

Обязанности стипендиатов

Стипендиаты обязаны вернуться в свою страну как минимум на два года после окончания обучения в Великобритании. Это требование направлено на то, чтобы полученные знания и опыт способствовали развитию родного региона или страны. Так как выпускники Chevening рассматриваются как будущие лидеры, они призваны использовать полученное образование для содействия позитивным изменениям в своей профессиональной сфере, обществе или государстве.

Желаю успехов всем, кто уже подал заявку на участие в программе Chevening. Тем же, кто все еще раздумывает, настоятельно рекомендую воспользоваться этой уникальной возможностью!

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #стипендия #chevening #великобритания
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Какую школу выбрать в Семее: 6 современных учебных заведений
Какую школу выбрать в Семее: 6 современных учебных заведений
Образование нового уровня: как VR, Soft Skills и технологии меняют обучение
Образование нового уровня: как VR, Soft Skills и технологии меняют обучение
Я учусь в ТГМУ. Как поступить и учиться в одном из лучших вузов Таджикистана
Я учусь в ТГМУ. Как поступить и учиться в одном из лучших вузов Таджикистана
Лучшие частные школы в Шымкенте: где получить качественное образование
Лучшие частные школы в Шымкенте: где получить качественное образование
Персонализация, свобода и самостоятельный поиск: Йонг Чжао о том, как изменится образование в будущем
Персонализация, свобода и самостоятельный поиск: Йонг Чжао о том, как изменится образование в будущем