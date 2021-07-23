О том, как поступить в Nanyang Technological University и жить в Сингапуре

Арай Ноканова , 35 лет, технический менеджер , linkedin

О выборе вуза





Я планировала поступить в магистратуру по программе «Болашак». По моей специальности «Телекоммуникации» было предложено несколько вузов Канады, США, Великобритании, Японии и Сингапура.

Я выбрала Сингапур по нескольким причинам. Во-первых, университеты там были сильны именно в области технического образования. Во-вторых, мне понравился местный климат, я давно хотела пожить в тропической стране. И в-третьих, Сингапур — развитая и безопасная страна. А поскольку ранее я никогда не была за границей, это стало важным фактором для спокойствия моих родителей.

Также для подстраховки я подавала документы в вузы Великобритании. Но в результате поступила в Nanyang Technological University — Наньянский технологический университет.

О поступлении





В первую очередь, нужно изучить программы на сайте университета. Также там можно найти дополнительные возможности и гранты. Например, на момент моего поступления в NTU были специальные гранты для студентов из стран СНГ.





Также на веб-сайте всегда можно найти контакты людей, которые ответят на все ваши вопросы. Консультанты всегда вежливые и открытые.

Еще один совет — можно найти в социальных сетях студентов, которые на данный момент обучаются в выбранном вузе. Они могут знать какие-то детали, дать вам совет. А в дальнейшем встретить и помочь с жильем, как в моем случае.

Об особенностях обучения





Я обучалась по программе магистратуры в области телекоммуникаций. Обучение проходило в формате трехчасовых лекций по вечерам и экзамена в конце каждого семестра. Предметов в одном семестре было не много, только по специальности. Но объем информации был большой.

Преподавателям неважно, ходишь ты на лекции или нет, но пропускать их нежелательно иначе у вас образуется большой пробел. К тому же некоторые преподаватели во время лекций организуют небольшие опросы, которые могут повлиять на итоговую оценку.

В университете применяется конкурентная система оценок на основе сравнения результатов всех студентов в потоке. Например, если средний балл всех студентов — 90, все у кого выше 90 могут получить отлично, а кто ниже — провалить. Поэтому между студентами всегда идет соревнование. Даже за легкий предмет вы можете получить низкий балл.

Также есть минимальное требование школы к среднему баллу, в моем случае это было С+. Если два семестра подряд средний балл ниже данной отметки, студента могут отчислить.





Среди преимуществ вуза: отличное техническое оснащение, большое количество библиотек и мест для занятий. Все лекции записываются, и их всегда можно пересмотреть. К экзаменам можно начинать готовиться с начала семестра, так как вопросы нескольких предыдущих курсов есть в базе. В любое время можно договориться о личной встрече с преподавателем и обсудить волнующие ваш вопросы.

У преподавателей высокий уровень квалификации в области своего исследования. Они глубоко знают свою тему и могут ответить на любые вопросы.

Также университет имеет высокий авторитет среди работодателей. Но будьте готовы к тому, что в Казахстане об этом университете знают не много.

Из недостатков можно отметить, что английский в Сингапуре и английский, который мы учим, отличаются. У местных своебразное произношение, есть свои слова и выражения. К этому нужно привыкнуть. Еще у нас не было какой-либо практики или лабораторных работ. В основном, обучают теории.

Об атмосфере





Студенты в нашей школе Electrical and Electronics Engineering были в основном из Индии и Китая и общались друг с другом. Еще всех напрягала обстановка конкуренции, учеба была довольно стрессовая. Поэтому университет организовывал разные мероприятия, создавал среду для общения в непринужденной обстановке. Это были концерты, совместные выезды в парки и аквапарки.





В вузе есть различные секции: спортивные, танцевальные, творческие. На кампусе есть стадион, спортзал и бассейн за небольшую плату. Мы часто ходили в бассейн или играли в бадминтон и настольный теннис. Это еще один хороший способ снять стресс.

Как повлиял университет





Помимо полученных знаний самое главное чему научил университет — это понимание, что нет ничего невозможного. Когда в первом семестре, у меня были проблемы с учебой, я хотела все бросить. Но меня вызвал к себе директор школы, выслушал и сказал, что это далеко не мой предел и нужно просто еще больше работать. В результате в следующем семестре я все сдала хорошо. Поэтому помимо получения образования студенты NTU еще и раскрывают свой потенциал.

В NTU вы получите действительно качественное образование и хороший опыт. Этот университет постоянно поднимается в рейтингах и становится одним из сильных техническим университетов.

Ерболат Акимжанов , 36 лет, город — Нур-Султан , учитель физики, РФМШ, linkedin

О выборе вуза





С самого начала моей педагогической деятельности мне всегда нравилось пользоваться информационными технологии в процессе преподавания. Мне казалось, что, помимо развлекательной составляющей, цифровые решения несут в себе вспомогательную функцию как для учителя, так и для обучающихся. В свое время мне повезло работать во всех флагманах отечественного среднего образования: в КТЛ, НИШ (IB), в данное время я работаю в столичной РФМШ. На всех рабочих местах как администрация, так и преподавательский состав понимали, что будущее за использованием информационных технологий в образовательном процессе и активно продвигали и поощряли новые подходы и методики, особенно, если те доказывали свою состоятельность.

В одной из зарубежных командировок в Сингапур, где я знакомился с местной системой образования, я узнал о новой отрасли на стыке педагогики и информационных технологий — педагогическом дизайне. Я оказался на вводной лекции по этой дисциплине в единственном вузе Азии, который обучает этой специальности — Национальном Институте Образования Сингапура, входящем в состав Наньянского Технологического Университета в статусе автономного института. По приезду в Казахстан я уже знал, куда и на кого хочу поступать, стал изучать литературу и готовиться к поступлению.

О поступлении





Поступление на магистратуру по моей специальности состояло из нескольких этапов. Первым делом я внимательно изучил описание всех специальностей на сайте вуза. Рассмотрел все возможные варианты выбора основных и элективных дисциплин и еще больше убедился во мнении, что это именно то, что необходимо мне для дальнейшей работы.





Мой предыдущий опыт позволял соответствовать всем необходимым входным требованиям. После подачи документов через портал вуза и их проверки мне пришло приглашение на онлайн собеседование с профессурой. Во время интервью преподавателям было интересно, с какой целью к ним хочет поступить абитуриент из далекой неведомой страны, каковы его цели и амбиции, насколько он подготовлен к жизни в незнакомой среде вдалеке от дома. Они всегда расположены к диалогу, к чему-то новому, поэтому было важно заинтересовать их своими идеями, видением и показать самого себя с лучшей стороны. Бояться и переживать не стоит, в Сингапуре примерно такая же, как и у нас мультикультурная среда. Порой их английский тоже может быть несовершенен. Так как время видеозвонка ограничено, лучше всего заранее приготовить набор фраз и предложений, которые лаконично и как можно проще опишут вас и ваше видение того, как и для чего вы планируете обучаться. Весь звонок проходит в умиротворенной обстановке, без спешки, в конце они дают знать, когда примерно ждать результата собеседования.

Об особенностях обучения





Образовательный процесс в Национальном Институте Образования, как и во всем Сингапуре, основан на принципах смешанного обучения, когда часть материала выдается на дом, часть изучается на лекциях. Иногда часть учебного материала может вовсе выдаваться онлайн и обсуждаться на специальных платформах-форумах, где студенты задают вопросы по материалу и получают ответы как от других студентов, так и преподавателя. Данный вид работы полезен тем, что работа идет в любое время суток, а результат можно рассмотреть с разных точек зрения.





Наши профессора в самом начале выдавали подробный план занятий до конца семестра. Мы всегда точно знали, когда предстоит очная лекция, а когда можно посидеть на лекции из своей комнаты. С точки зрения студента это удобно. Для тех, кто в силу определенных причин не мог посетить лекцию, преподаватели записывали лекции на видео.

Большинство вопросов решается удаленно, администрация вуза и преподаватели всегда готовы помочь, достаточно лишь уведомить их посредством электронной почты или мессенджеров заранее.

Об атмосфере





Национальный Институт Образования Сингапура готовит учителей для системы образования всей страны. Преподаватели вуза постоянно проводят всевозможные курсы для действующих учителей, семинары и мастер-классы. В связи с этим здание Института постоянно наполнено учителями и здесь царит особая атмосфера педагогической солидарности и креативных решений, когда учителя в роли студентов делятся своим опытом, презентуют новые идеи другим, постоянно учатся друг у друга. Преподаватели на лекциях всячески поддерживают начинания обучающихся.





Помимо образовательного процесса в вузе есть, чем заняться в свободное время. Кампус технологичный хоть и находится посреди джунглей, в нем есть все для комфортного проживания и учебы: общежития для студентов и апартаменты для сотрудников, фудкорты и кантины, супермаркеты и магазины, спортивные объекты, больница, парки, а по самому кампусу курсируют два внутренних маршрута автобусов. Также есть автобусное сообщение с городом, в том числе и до ближайшей станции метро.

Как повлиял университет





Учеба в университете после более, чем десятилетнего перерыва, помогла мне заново понять смысл учебы с точки зрения обучающегося. В силу своей профессии я был склонен видеть образовательный процесс в большей мере как педагог.

Сжатые сроки обучения и во многом самостоятельный стиль изучения материала выработали у меня навыки тайм-менеджмента, когда приходит понимание ценности времени и то, как им пользоваться с максимальной пользой для себя.

Я рекомендую пройти обучение в Наньянском Технологическом Университете, и в Национальном Институте образования в частности, тем, кто заинтересован в своем развитии с помощью современных подходов в образовании и тем, кого не пугает высокий уровень соперничества, партнерства и коллаборации со множеством таких же «включенных» умов.