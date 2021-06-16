LSE. Об обучении в одном из топовых вузов Великобритании, который находится в центре Лондона

Гульмира Кунанбаева, город — Бухарест, директор по внутренним коммуникациям компании Rompetrol, linkedin

О выборе университета





Я искала магистерскую программу, связанную с государственным управлением. LSE или London School of Economics and Political Science оказался одним из самых лучших вариантов. Этот вуз всегда занимал лидирующие места в образовательных рейтингах, а качество обучения по моей специальности я прочувствовала из пройденного годом ранее краткого курса LSE для Правительства Казахстана.

О поступлении





Для поступления я высылала мотивационное письмо, эссе, и результаты IELTS. Судя по тому, кто оказался моими сокурсниками, университет отдает предпочтение людям с опытом работы и широким взглядом на жизнь, стратегическим видением. Это должно быть понятно из эссе и мотивационного письма. Если вы продемонстрируете аналитические способности, думаю, это станет плюсом.

Английский должен быть на хорошем уровне. Для успешного усвоения материала и сдачи всех экзаменов, нужно читать и анализировать огромные объемы информации за короткие сроки, а также готовиться к семинарам и презентациям.

Об особенностях обучения





У LSE множество преимуществ.

Начнем с того, что почти все преподаватели на моем факультете были не только университетскими профессорами, но и специалистами с большим практическим опытом. Они трудились в государственном секторе Великобритании, неправительственных организациях и частном секторе.

В нашем обучении были такие предметы как экономическая теория, но все же 90% знаний было из практических кейсов. Например, мы изучали курсы по принятию решений, переговорам, коммуникациям на примере реальных случаев в сферах здравоохранения или школьного образования. Также решали кейсы государственных органов и презентовали результаты совместно с представителями британских властей.

Университет предоставляет множество возможностей





Тем, кто действительно хочет развиваться, университет предоставляет множество возможностей. Регулярно приглашает спикеров — известных людей из разных сфер. Студенты могут добрать дополнительные предметы, правда, это надо делать оперативно в начале года. Можно изучать иностранные языки, практиковать свои хобби.

В LSE одна из лучших библиотек Великобритании. Она работает круглосуточно, за материалами туда приезжают ученые даже из других стран. Университет постоянно вкладывается в свое развитие, в преподавателей, в инфраструктуру, начиная от учебных классов, заканчивая общежитиями.

Если говорить про сложности, то в первое время было тяжело прочитывать сотни страниц за неделю, учиться так много и интенсивно. Но я научилась с этим справляться.

Об атмосфере





Состав студентов и преподавателей интернациональный, поэтому атмосфера свободная и дружелюбная. У меня появились близкие друзья из Японии, Южной Кореи, Германии, Бразилии, России. Преподаватели открытые, всегда готовы поддержать. Все это помогает расширить кругозор, развить реальное чувство толерантности, понять, какие мы все разные, нестандартные и ценить это. Понимание этой «разности» в дальнейшем помогает легко принимать нестандартные решения в бизнесе.

Как повлиял университет





Одним из важных приобретений не только в плане образования, но и личного роста стала прокачка критического мышления. Британское образование учит критически относиться к материалу и мнению преподавателей. Для этого мы прочитывали по 400-500 страниц в неделю с разным мнением об одной проблеме. Формировали собственное мнение о вопросе.

Еще помимо престижного диплома и знаний от LSE со мной остались навыки стресс-менеджмента, многозадачности и нестандартного мышления — то, без чего успешно окончить вуз бы не получилось.

А самое главное — это приобретенные друзья, море впечатлений и бесценный опыт.

Айгерим Толеуханова, город — Алматы, журналист, @aygeryma









О выборе университета





Я со школьных времен хотела учиться именно в Великобритании. Но для меня был важен вопрос финансирования, поэтому я искала разные стипендии и программы. В результате я со второго раза получила стипендию от правительства Великобритании Chevening. Эта стипендия покрывает все расходы: перелет, проживание, обучение. Но все выплаты идут по минимальным ставкам. Поэтому иногда этих средств не хватало, приходилось сильно экономить.

Моя хорошая знакомая уже подавала документы в LSE. Я была наслышана о престижности этого учебного заведения. Знала, что университет принимает лишь около 10% всех заявок, и поступить туда сложно. Но так как там была специальность «Медиакоммуникации», я решила попробовать свои силы и подать заявку. Помимо этого, подала документы в UCL и City, University of London.

О поступлении





В LSE нужно оплатить комиссию за рассмотрение вашей заявки. Все документы подаются онлайн. Нужно написать эссе и рассказать, почему вы хотите обучаться именно на этой программе. Также необходимо сдать IELTS.





Я подала документы довольно поздно и попала в резерв. Но в результате, в июне я все-таки получила офер.

При поступлении я подавала документы во все вузы подряд. В 98% случаях получала отказы, но зато натренировалась в написании эссе, определила круг своих интересов. Это помогло мне и во время учебы.

Об особенностях обучения





Меня удивило, что университет очень традиционный, а в программе было много теории. Мы изучали много классических трудов разных философов. Разбирали фундаментальные понятия. Все эти знания помогают понять, что происходит в мире, мыслить глубже, замечать причинно-следственные связи. Я научилась анализировать, давать объективную оценку той или иной ситуации. Но все же хотелось бы изучать более практические вещи.

Мы получали огромное количество информации в сжатые сроки







Мы получали огромное количество информации в сжатые сроки. Учеба была интенсивная и вызывала сильный стресс. Многие студенты часто ночевали в библиотеках.

Об атмосфере





В топовых университетах твои сокурсники — это не столько друзья, сколько конкуренты. Со всеми остальными можно было с легкостью дружить и общаться.

Университет многое делает, чтобы поддержать студентов в стрессовый период экзаменов. Нам предлагали бесплатные массажи, йога-сессии, чтобы справляться с тревожностью. Но на мой взгляд, это не особо помогает сдать экзамены.





Кампус LSE маленький, находится в центре Лондона. Но там есть большая красивая библиотека. А общежитие находилось в 20 минутах ходьбы от университета.

Как повлиял университет





Этот опыт дал мне больше уверенности в своих силах, знаниях, навыках. Я поняла, что, если не знаю чего-то, могу легко в этом разобраться.

Мы много говорили об устройстве общества, равенстве, привилегированности, развитии. Я стала более глубоко размышлять о том, как планировать те или иные проекты, учитывать все особенности, чтобы они работали более эффективно.

Дания Танакулова, город — Нур-Султан, менеджер, АО «Агентство «Хабар»





О выборе университета





Я училась за рубежом по программе «Болашак». Тогда London School of Economics and Political Science входила в список рекомендованных вузов программы, была в числе лучших учебных заведений страны. Поэтому я решила, что должна там учиться.

В целом, я подавала документы в 10 вузов Великобритании, из них LSE был в приоритете.

О поступлении





Процесс поступления не отличается от других вузов. Сначала вы пишете мотивационное письмо, прикрепляете два рекомендательных письма. Также нужны результаты IELTS в зависимости от программы. Еще необходимо предоставить ваш средний GPA.

Об особенностях обучения





В LSE мы посещали занятия в течение семестра, но не получали за них оценки. Поэтому посещаемость студентов никак не влияет на их финальную оценку, которая на 100% зависит от результатов экзамена.

В середине первого семестра мы писали пробное эссе. Профессор давал обратную связь, показывал, что нужно улучшить, на что обратить внимание. Это помогает студентам подготовиться к экзамену.





На кампусе есть богатая библиотека, также есть много книг и статей в электронном формате. Удобно, что студенты одного вуза могут посещать библиотеки других университетов Лондона.

В LSE работают высококвалифицированные преподаватели, профессора. Они не только работают, но и занимаются наукой. Пишут статьи, книги. Занимаются не только теорией, но и практикой.

В LSE работают высококвалифицированные преподаватели, профессора





В университете развита система коммуникации со студентами. На email приходят все оповещения об экзаменах или мероприятиях. Профессор может отправлять на почту дополнительные материалы.

Об атмосфере





В LSE учатся люди из разных стран мира, с разным жизненным опытом. Но все они амбициозные, делают большие ставки на свое образование, хотят учится, развиваться. Это создает благоприятную атмосферу.

В университете есть студенческие советы, поддерживается связь с выпускниками. Например, в течение пяти лет после выпуска вы можете записаться на консультации с сотрудником карьерного центра вуза.





Для студентов были организованы сообщества по интересам, проходили разные мероприятия, встречи. Преподаватели нашей кафедры однажды организовали вечеринку в честь окончания первого семестра и сами были там в роли диджеев.

Вуз находится в центре Лондона, это интересно. Но нужно учитывать, что это дорогой город, и даже общежития, которые предоставляет LSE, довольно дорогие.

Как повлиял университет





Жизнь за рубежом учит быть более самостоятельным, гибким. Обучение — это, в первую очередь, о личностном росте. Я познакомилась с разными людьми, посмотрела, как люди за рубежом живут и работают. Научилась работать с большим объемом информации, справляться со сложными задачами.

LSE — хороший университет, где работают квалифицированные преподаватели. Вуз дает доступ к большому количеству материалов. Заботится о своих студентах.