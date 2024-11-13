Посол Швеции, Ева Пулано, о 30-летней карьере дипломата и своих задачах в Казахстане

Ева Пулано рассказала, какие задачи выполняет Посол Королевства Швеция в Республике Казахстан и какие основные направления сотрудничества между нашими странами.

О себе

С детства я мечтала о том, чтобы поехать в Африку и стать миссионером. Это была романтизированная идея, ведь тогда, в 60-е, люди из Швеции все больше стремились помогать странам третьего мира. С появлением телевидения перед нами открылось больше возможностей узнавать о жизни других людей. Я вдохновилась идеей отправиться в Африку, помогать людям, учить их читать. Я всегда была авантюристкой, стремилась учиться и узнавать что-то новое, поэтому выбрала для себя политологию и международные отношения.

Позже, работая с беженцами во Вьетнаме, я столкнулась с гонениями меньшинств. Тогда же впервые увидела, как работает шведское посольство, ООН и международные организации. Это вдохновило меня на то, чтобы стать дипломатом или заняться международным сотрудничеством в области развития. В тот момент я считала, что стать дипломатом слишком сложно, что это почти недосягаемая цель. Но я усердно училась и когда подала документы на дипломатические курсы, попала в десятку счастливчиков, которых выбрали из нескольких тысяч кандидатов. В итоге я стала дипломатом в 26 лет.

О деятельности

Я работаю дипломатом уже более 30 лет. Трудилась в посольствах Швеции по всему миру: в Аргентине, Сирии, Ливане, Германии, Вьетнаме, Кувейте, Багдаде, Сингапуре и Гвинее-Бисау. В 2001 году я впервые стала послом. И вот уже более 20 лет работаю на этой должности. За это время я была послом в Мексике, Анголе, Катаре, Индонезии и теперь в Казахстане — это мое пятое назначение.

Одна из важнейших задач посла — написание политических отчетов. Важно понимать, что происходит как внутри страны, так и в международных отношениях Казахстана с другими государствами: с Турцией, Россией, Китаем, Евросоюзом. Я много читаю и общаюсь с интересными людьми, провожу встречи с министрами, а затем составляю отчеты.





Вторая задача — представлять Швецию. Например, на встречах в МИД Казахстана, ООН или ЕС. Здесь важно показать свою позицию — это называется публичная дипломатия. Представляя свое правительство, я должна быть готова донести позицию целой страны. Если правительству Казахстана нужно что-то от Швеции, они обращаются ко мне, и мы обсуждаем все вопросы.

Третья, не менее важная роль — поддержка шведского бизнеса в Казахстане. Например, в июне мы открыли завод по производству транспортной техники Scania в Карагандинской области. Volvo — это другая шведская компания, которая скоро откроет сервисный центр в Алматы. Также компания Diaverum, работающая в здравоохранении, открыла диализные клиники по всей стране. Эти инвестиции важны для пациентов с хроническими заболеваниями почек. И я была рада участвовать в открытии первой цифровой клиники в Казахстане.

В мае я встречалась с представителями 45 шведских компаний, работающих в Казахстане. Я предложила им помощь, особенно если возникнут проблемы с документами. Я могу поднимать актуальные вопросы на встречах и напоминать о важности создания хороших условий для инвестиций.

О Центральной Азии

Я прилетела в Астану 1 декабря 2022 года прямиком из Анголы, Южная Африка: из +30 градусной жары в мороз. Было солнечно, холодно, а кругом много белого снега. Моя первая реакция: «Какое прекрасное место!».

Мне повезло, потому что я приехала сюда в период, когда Казахстан и Центральная Азия приобрели стратегическую важность. Геополитическая ситуация в регионе, особенно в Казахстане, сильно изменилась, и теперь страна имеет еще большее значение. Мне здесь невероятно интересно с политической точки зрения.

Мне приятно быть здесь. Я многому учусь и с большим удовольствием знакомлюсь с новой страной. Особенно поражает щедрость и гостеприимство казахстанцев, их дружелюбие, доброта, постоянные улыбки. Важно улыбаться, быть позитивным и стараться понять других людей. Думаю, что дружелюбие местных жителей искреннее, возможно, потому, что они пережили тяжелые времена, проживая в суровых степях. Казахстанцы — удивительная нация, и я ежедневно узнаю что-то новое, наслаждаясь каждым моментом здесь.

О работе в Центральной Азии

Швеция — член Европейского Союза, поэтому мы активно участвуем во всех инициативах ЕС. Одно из наших приоритетных направлений — образование, в особенности университетское. Мы стремимся отправлять студентов из Казахстана на обучение в Швецию и надеемся, что со временем шведские студенты смогут приезжать сюда.





Хотя стипендий от нашего правительства нет, талантливые студенты могут приехать на учебу в Швецию по программе «Болашак». Мы тесно сотрудничаем с этой программой и обсуждаем включение большего числа шведских университетов, чтобы талантливые казахстанские студенты могли учиться в Швеции с полной финансовой поддержкой.

Также мы сосредоточены на здравоохранении. Продавая медицинское оборудование, мы также обмениваемся опытом и обсуждаем совместные стратегии. Например, в прошлом году мы пригласили сотрудников Министерства здравоохранения Казахстана в Швецию для участия в программе по цифровому и сельскому здравоохранению.

Мы развиваем сотрудничество в рамках устойчивых городских технологий. Недавно я пригласила акима Астаны и его делегацию в Швецию для изучения нашего опыта. Они будут знакомиться с водными технологиями, управлением отходами, биогазом, системой чистого воздуха и экологичным строительством. У Швеции большой опыт в этой сфере, и мы надеемся, что это сотрудничество поможет Казахстану в решении экологических задач, связанных с изменением климата, зелеными технологиями и устойчивым развитием городов.